My Market: Νέες συνεργασίες του ηλεκτρονικού καταστήματος για τη διανομή προϊόντων

Στη νέα πραγματικότητα προσαρμόζεται το ηλεκτρονικό κατάστημα των My market αναζητώντας τρόπους και συνέργειες που θα αναβαθμίσουν τις υπηρεσίες του σε όλα τα επίπεδα, προς όφελος των πελατών του, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Στο πλαίσιο αυτό, υιοθετεί καινοτόμες ενέργειες που θα λειτουργήσουν προσθετικά στις υπηρεσίες μας και θα διευκολύνουν τις παραδόσεις του eshop, μειώνοντας δραστικά το χρόνο αναμονής για την παράδοση των παραγγελιών.

Με την υπηρεσία Click & Collect, ο πελάτης πραγματοποιεί ηλεκτρονικά την παραγγελία του μέσα από την πλατφόρμα του eshop αναγράφοντας την ημέρα και την ώρα που επιθυμεί και την παραλαμβάνει από το κατάστημα. Υπάρχει μάλιστα η δυνατότητα η παραγγελία να παραδοθεί στο αυτοκίνητό του, ώστε να μην υπάρξει καμία επαφή με το φυσικό κατάστημα, εφόσον το επιθυμεί. Η υπηρεσία θα προσφέρεται στις περιοχές της Αττικής, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, τα Ιωάννινα, τη Λάρισα, τα Τρίκαλα και τον Βόλο.

Τα My market, έχοντας διπλασιάσει σχεδόν, τoν στόλο των οχημάτων τους κι έχοντας εντάξει νέους συναδέλφους στην ομάδα του ηλεκτρονικού του καταστήματος, συνεχίζουν να εξυπηρετούν τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα στην Ελλάδα, παραδίδοντας στο χώρο του πελάτη.

Παράλληλα υλοποιούν συνεργασίες με εταιρείες που εξειδικεύονται στο χώρο των διανομών και των μεταφορών, μειώνοντας το διάστημα αναμονής των ηλεκτρονικών παραγγελιών.

Συγκεκριμένα, τα My market συνεργάζονται με την εταιρεία SPEEDEX. Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, "η καινοτομία στη συνεργασία με μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου των Ταχυμεταφορών είναι στην αξιοποίηση του στόλου της για την παράδοση στην πόρτα των πελατών μας, παραγγελιών που έχουν γίνει μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του eshop. Η οικονομική συναλλαγή γίνεται διαδικτυακά και δεν απαιτείται να γίνει κατά την παράδοση".

Επίσης συνεργάζεται με την UBER. "Κεφαλαιοποιώντας τις υπηρεσίες και την πρωτοποριακή τεχνολογία της κορυφαίας εταιρείας και αξιοποιώντας το στόλο οδηγών ταξί που συνεργάζονται με την Uber, παραδίδουμε με ασφάλεια στους πελάτες μας τις παραγγελίες που έχουν πραγματοποιήσει ηλεκτρονικά" αναφέρεται σχετικά. Τέλος, τα My Market συνεργάζονται ήδη πιλοτικά με on line πλατφόρμα διανομής φαγητού στην Ευρώπη αξιοποιώντας τον στόλο της για την παράδοση των παραγγελιών στους πελάτες που έχουν κάνει ηλεκτρονικά μέσω του eshop. Προκειμένου να διασφαλίσουν την άριστη κατάσταση των προϊόντων που θα παραδίδονται στους πελάτες τους τα My market, έχουν εξασφαλίσει για όλους τους συνεργάτες τους ειδικά κουτιά διατήρησης της θερμοκρασίας τροφίμων (cooler boxes). Οι οικονομικές συναλλαγές γίνονται ηλεκτρονικά και η παράδοση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τον τρόπο και στο σημείο που έχει ορίσει ο πελάτης.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ - ΜΠΕ