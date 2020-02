Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο: 78 ελληνικές και 17 κυπριακές συμμετοχές στη FRUIT LOGISTICA 2020

Με 78 συμμετοχές από Ελλάδα και 17 από την Κύπρο έριξε αυλαία η Διεθνής Έκθεση για Φρέσκα Φρούτα και Λαχανικά για επαγγελματίες, FRUIT LOGISTICA, η οποία πραγματοποιήθηκε για 28η φορά στο Εκθεσιακό Κέντρο του Βερολίνου, από τις 5 έως τις 7 Φεβρουαρίου, με επίσημο αντιπρόσωπο στην Ελλάδα και την Κύπρο το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Σημειώνεται ότι οι ελληνικές και κυπριακές επιχειρήσεις, μεταξύ αυτών αγροτικοί συνεταιρισμοί, επιχειρήσεις φρέσκων φρούτων και λαχανικών καθώς και εταιρίες τεχνικών συστημάτων, εξοπλισμού και συσκευασίας, που έλαβαν μέρος στην έκθεση είχαν την δυνατότητα να προβάλλουν τα προϊόντα τους σε περισσότερους από 72.000 εμπορικούς επισκέπτες, ενώ το σύνολο των εκθετών ξεπέρασε τους 3.300 από όλο τον κόσμο, καταδεικνύοντας την αξία της FRUIT LOGISTICA, ως μοναδική και κορυφαία πλατφόρμα καινοτομίας, πληροφόρησης και επιχειρηματικών δράσεων στον κλάδο της.

Οι 78 ελληνικές και 17 κυπριακές επιχειρήσεις, που συμμετείχαν στην έκθεση, ήταν οι εξής: A.C. RACHI Agricultural Cooperative of Rachi Pieria "AGIOS LOUKAS”, A.S.E.A. ARTAS, Agricultural Cooperative of Kiwi Exploitation, AC Episkopi Agricultural Cooperative of Episkopi, Agricultural Cooperative Naoussa, Afoi I. Mantou O.E., Agr. Productive Coop. of Pomegranates Afroditi, Agiasma, Agrexpo S.A., Agricultural Cooperation of Agia Kissavos, Agricultural Cooperative of Agia "ORINA", Agricultural Cooperative of Kiwifruit ''PYRROS'', Agricultural Coop Meliki, AGROCRETA, AGROLAB S.A., Alion Vegetables & Fruit Co. Ltd., Alkyon Fruit SA, Anatoli SA, ANGELAKIS SINGE-MEMBER P.C, ARTION NASIAKOPOULOS SA, ASEPOP Naoussa, ASOP Episkopis Agricultural Cooperative of Imathia, ASS ASSOS, Balakanakis Bros S.A. - Olympic Fruit, Bella Frutta S.A., Bio Net West Hellas, Bioagros S.A., Biokarpos S.A., Biokip S.A., Central Markets and Fishery Organization, CHAMBER OF IMATHIA, Chrisanidis Bros S.A., Cyprofresh Potatoes Sedigep LTD, Ministry of Energy, Commerce & Industry Nicosia-Cyprus, The Cyprus Phassouri Estates LTD, Cyprus Potato Marketing Board, Daios Plastics S.A., Delta Spar - Papargyriou Anastasios & Co, Dentakis SA, EAS Dramas Emporia Patatas Nevrokopiou Ike, Region of Eastern Macedonia & Thrace, El Pinar - Arvanitakis, European Fruits - EU FRUIT, FFG Biotech (CY) Holding Limited, J & P Fresca (Cyprus) Produce Ltd, Fru.eat Moudiris Athanasios is`Siaee, GEFRA G.N. Frangistas S.A., Geoplant S.A, Goustera S.A., Greek & Fresh, Ina Plastics SA, K.ROPOKIS & ST. TSOLAKOS OE, Kaplanis Fruits, Kavala Coop, Kiriazis Strawberries SA, Kolios Company S.A., Komex S.A., Public Agricultural Company Kypep Ltd., Labidino S.A., Laista Beans, MED FRUIT L.T.D., Messi Coop Agricultural Cooperative of Messi, Mitrosilis S.A, Novatec S.A., Nutriac UG, Olimpias S.A., Oporello S.A., ORTHODOXOS & MISOS SYSEVASTIRIO LTD, Pancyprian Potato Growers Group (POP), Alfa Vita || Patikas Ap. - Chatsios Vas. O.E., The Cyprus Phassouri Plantations Co. Public Ltd., Plastika Kritis S.A., NIKOLAOS POLITIS LTD, Protofanousi Fruits S.A., Refresh your Life, Region of Crete, Region of Epirus, Region of Thessaly, ROHA Premium Potato Ltd., S&G HERBS CO LTD, Savvides OmniPatat Ltd., SEDIGEP Ltd., Soursos S.A., Taktikos S.A., Tasty Fruit, Technical Converting Paper S.A., Th. Chatzidakis S.A., Thrace Group, UNIPAKHELLAS SA, Vegiterraneo, velvita by Asepop Velventos, Agricultural Cooperative of Xanthi (P.O.) COOP XANTHI, Y&P FRESCA IMPORTS-EXPORTS LTD, YAKA Cherry Packing & Sorting, Zeus Kiwi S.A. και Zisis Farm.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι για ακόμη μια φορά οργανώθηκαν με μεγάλη επιτυχία 4 Ελληνικά Ομαδικά Περίπτερα, μέσω των οποίων ενισχύθηκε στο εξωτερικό η εικόνα της Ελλάδας και των ποιοτικών αγροτικών προϊόντων της. Την εκπροσώπηση των ελληνικών εταιριών ανέλαβαν ο Enterprise Greece Invest & Trade, η Great Greek Exports and Trade, η ΝOVACERT και η Economotechniki.

Η επόμενη FRUIT LOGISTICA πρόκειται να ανοίξει τις πύλες της από τις 3 μέχρι τις 5 Φεβρουαρίου 2021.