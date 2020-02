Συμμαχία Goldair - αμερικανικών κολοσσών για τα περιφερειακά λιμάνια

Του Δημήτρη Δελεβέγκου

Ενδιαφέρον αναμένεται να εκδηλώσει η Goldair σε κοινοπραξία με αμερικανικές εταιρείες για την παραχώρηση τριών από τα συνολικά δέκα περιφερειακά λιμάνια που σχεδιάζει το ΤΑΙΠΕΔ να αξιοποιήσει.

Η ελληνοαμερικανική συμμαχία που έχει ως στόχο τη διεκδίκηση των περιφερειακών λιμένων που διαδραματίζουν κομβικό ρόλο στην περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου των logistics εμπεδώθηκε χθες, σε συνάντηση του προέδρου και διευθύνοντα συμβούλου της Goldair Kαλλίνικου Καλλίνικου και του διευθυντή στρατηγικών επενδύσεων της εταιρείας Βασίλη Μαγκλάρα με τον Πρέσβη των ΗΠΑ Geoffrey Pyatt.

"Εξαιρετική συνάντηση με την Goldair κατά την οποία συζητήσαμε τη συνεργασία με τους Αμερικάνους συνεργάτες για τις επερχόμενες ιδιωτικοποιήσεις των λιμανιών Αλεξανδρούπολης, Καβάλας και Βόλου. Στηρίζουμε πλήρως την ελληνοαμερικανική κοινοπραξία, προσδοκώντας να ενισχύσουμε τους εμπορικούς μας δεσμούς με αφετηρία το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης", ανέφερε ο Pyatt σε ανάρτησή του στο Twitter.

Great meeting w/ Goldair to discuss collaboration with US partners for the upcoming privatizations of Alexandroupolis, Kavala & Volos ports. We fully support the US-Greek consortium & we look forward to expanding our trade ties, starting w/ the strategic port of Alexandroupolis. https://t.co/70I77wML4K