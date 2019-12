Νέα εποχή στην Τεχνητή Νοημοσύνη από Έλληνες ερευνητές

Tης Αλεξάνδρας Γκίτση

Κάθε λεπτό, 2,9 εκατομμύρια δολάρια χάνονται στο διαδίκτυο εξαιτίας των κυβερνοεπιθέσεων. Μόνο το 2018 οι κυβερνοεπιθέσεις κόστισαν στην παγκόσμια οικονομία περισσότερα από 1,5 τρισ. δολάρια (πηγή: RiskIQ). Δηλαδή κάτι λιγότερο από το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν του Καναδά.

Και αν πιστεύετε ότι οι επιθέσεις στον Κυβερνοχώρο επηρεάζουν μόνο τις Κυβερνήσεις, τους Δημόσιους Οργανισμούς, τις Τράπεζες και τις επιχειρήσεις πλανάστε πλάνην οικτρά. Οι κυβερνοεγκληματίες στοχεύουν παντού. Δηλαδή και στους πολίτες. Αρκεί να αναφέρουμε ότι οι χάκερ μπορούν να αποκτήσουν άμεση πρόσβαση ακόμη και το σπίτι μας. Μέσω της Smart TV μας, όπως προειδοποίησε πρόσφατα το FBI, το οποίο ανέφερε πως η Smart TV θα μπορούσε να ανοίξει το "παράθυρο" για να εισέλθουν οι χάκερ στο σπίτι μας.

Το ερώτημα είναι αν μπορούμε να προστατευθούμε. Αν δηλαδή υπάρχει κάποια εφαρμογή, ένα εργαλείο, ένα λογισμικό, που να μπλοκάρει σε μηδενικό χρόνο τις κυβερνοεπιθέσεις από τη στιγμή που εξαπολύονται.

Τι ανακάλυψε η ομάδα από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Απάντηση σε αυτό δίνει, όχι σε περιβάλλον εργαστηρίου αλλά στην πραγματική ζωή, ομάδα Ελλήνων Επιστημόνων της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Η ομάδα που αποτελείται από τον Καθηγητή κ. Λάζαρο Ηλιάδη και τον Διδάκτορα και Μεταδιδακτορικό ερευνητή κ. Κωνσταντίνο Δεμερτζή, δημιούργησε το λογισμικό με βάση το οποίο αναπτύχθηκε το ισχυρότερο Νευρομορφικό Ολοκληρωμένο Κύκλωμα, (Neuromorphic System-on-Chip) γνωστό και με τα αρχικά NSoC. Ένα Νευρομορφικό τσιπ είναι ένας επεξεργαστής δεδομένων εμπνευσμένος από τον εγκέφαλο. Η ίδια η λέξη neuromorphic προέρχεται από τις λέξεις neuro, που αποδίδεται ως συσχέτιση με τα νεύρα ή το νευρικό σύστημα και morphic που χαρακτηρίζει ένα αντικείμενο με συγκεκριμένο σχήμα, μορφή ή δομή. Αυτά τα ολοκληρωμένα κυκλώματα έχουν τη δυνατότητα να αναλύουν και να ερμηνεύουν τα εισερχόμενα διανύσματα δεδομένων και να ανταποκρίνονται με τρόπους που δεν απαιτούν εξειδικευμένο προγραμματισμό. Ένα NSoC μπορεί να προσεγγίσει τη βιολογική ανθρώπινη νοημοσύνη, εκτελώντας αντίστοιχες ενέργειες με αυτές που το ανθρώπινο μυαλό εκτελεί αβίαστα, με μεγάλη ακρίβεια και κυρίως με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.

Η ερευνητική ομάδα λοιπόν από το εργαστήριο Μαθηματικών και Πληροφορικής (ΕΜΠ2Μ) του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Ξάνθη), δημιούργησε ένα NSoC λογισμικό που υιοθετήθηκε από την εταιρεία Brainchip και αποτέλεσε το βασικό εργαλείο στην ανάπτυξη του μεγαλύτερου και ισχυρότερου Νευρομορφικού Ολοκληρωμένου Κυκλώματος, που φέρει το όνομα Aκiδα.

Η συμφωνία με την BrainChip

Για την ανάπτυξη του συγκεκριμένου project, το οποίο έτυχε μεγάλης δημοσιότητας από ξένα ειδησεογραφικά πρακτορεία όπως το Bloomberg, η BrainChip έχει συνάψει συμφωνία με τον ΕΛΚΕ του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, ενώ για να καταστεί δυνατή η υπογραφή του συμφώνου εμπιστευτικότητας και η εκκίνηση του ερευνητικού έργου ο ιδρυτής και CTO (Chief Technology Officer) της BrainChip Holdings Ltd κ. Peter Van Der Made βρέθηκε δύο φορές στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο.

Η συμφωνία προβλέπει άδεια για παροχή, από την Ελληνική πλευρά, τεχνογνωσίας στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και την παροχή της ανάλογης τεχνολογίας που αναπτύχθηκε από τους Έλληνες ερευνητές σε θέματα κυβερνοασφάλειας και προστασίας κρίσιμων υποδομών. Οι Έλληνες επιστήμονες ανέλαβαν την μεταφορά της τεχνολογίας που ανέπτυξαν, στο περιβάλλον του "Akiδa", ενώ συνεχής υπήρξε η επικοινωνία της Ελληνικής πλευράς (μέσω τηλεδιασκέψεων) με ερευνητές της εταιρείας για τεχνικά θέματα.

Το NSoC, η "Akiδa"και ο ανθρώπινος εγκέφαλος

Η "Akiδa", διαθέτει 1,2 εκατομμύρια νευρώνες και 10 δισεκατομμύρια συνάψεις (ενώσεις νευρώνων). Ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει 86 δισεκατομμύρια νευρώνες και 150 τρισεκατομμύρια συνάψεις (ενώσεις νευρώνων). Μέσω του NSoC Akiδα επιταχύνεται η εκτέλεση του λογισμικού ώστε να είναι δυνατή η άμεση ανίχνευση Κυβερνοεπιθέσεων (σχεδόν σε μηδενικό χρόνο) συνδυάζοντας δυναμικά πληροφορίες που προέρχονται από τεράστια σύνολα δεδομένων.

Αν και η σύγκριση της "Akiδa" με τον ανθρώπινο εγκέφαλο είναι άνιση, η "Akiδa" είναι 100 φορές πιο αποτελεσματική από την τρέχουσα της Intel και της IBM χαρακτηρίζεται από ύψιστη ταχύτητα επεξεργασίας και πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, σύμφωνα με το globenewswire και το Securities Finance Monitoring (finadium). Το κύκλωμα Loihi της Intel, περιλαμβάνει μόλις 130.000 τεχνητούς νευρώνες και 130 εκατομμύρια συνάψεις.

Η απόδοση του λογισμικού ελέγχθηκε σε πολλαπλές σύγχρονες εφαρμογές από την ομάδα του ΔΠΘ και στα πλέον επίκαιρα δικτυακά σύνολα δεδομένων υψηλής πολυπλοκότητας, τα οποία προέκυψαν μετά από εκτεταμένη έρευνα του τρόπου λειτουργίας των συστημάτων λειτουργίας και ελέγχου των κρίσιμων υποδομών (SCADA, DCS, PLC, κ.α.) και αποτυπώνουν με τον πληρέστερο τρόπο τις σύγχρονες μεθόδους κυβερνοεπιθέσεων.

Το εν λόγω λογισμικό έχει ύψιστο βαθμό ακρίβειας αλλά και ταχύτητα στην αναγνώριση σύγχρονων επιθέσεων διαφόρων τύπων όπως: Bruteforce (Hydra, Medusa, Ncrack, Metasploit Modules, Nmap NSE scripts, κ.α.), DoS/DDoS (ενδεικτικά αναφέρονται οι επιθέσεις Heartbleed attacks, LOIC/HIOC), Web attacks (SQL Injections, XSS, κ.α.) και Botnets (Man-in-the-browser, Crypto-Locker Ransomware, Cryptojacking, κ.α.) ενώ αξιοσημείωτη είναι η εγγενής δυνατότητά του να εντοπίζει διεισδύσεις σε δίκτυα ή συστήματα από επιτιθέμενους που έχουν εισβάλει στο σύστημα ή στο δίκτυο και παραμένουν για αρκετό καιρό χωρίς να εντοπισθούν (Infiltration of the network from inside).

Το Λογισμικό που ανέπτυξε η ομάδα του ΔΠΘ (Ηλιάδης, Δεμερτζής) έχει σαν βάση του τα Ακιδωτά Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα (SNN) χωρίς φυσικά να περιορίζεται σε αυτήν την προσέγγιση. Τα SNN προσομοιάζουν με το πλέον ρεαλιστικό τρόπο την λειτουργία του ανθρώπινου εγκεφάλου) μετατρέποντας τα διανύσματα εισόδου σε χωροχρονικές ακολουθίες εκπομπών ηλεκτρικών σημάτων.