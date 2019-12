Σ. Θεοφάνης: Με διεθνή διαγωνισμό ιδεών θα ξεκινήσει το 2020 το Κέντρο Καινοτομίας του ΟΛΘ

Με διεθνή διαγωνισμό ιδεών, τύπου hackathon, αναμένεται να μπει σταδιακά στη γραμμή εκκίνησης το 2020 το Κέντρο Καινοτομίας για τη λιμενική λειτουργία, τα logistics και τις εμπορευματικές μεταφορές, που σχεδιάζει να δημιουργήσει σε ανακαινισμένες εγκαταστάσεις εντός του λιμένος της Θεσσαλονίκης η ΟΛΘ ΑΕ, ενεργοποιώντας -μεταξύ άλλων-τη συνεργασία πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και του Εθνικού Ινστιτούτου Λιμενικής Κατάρτισης "Εξάντας".

Τα παραπάνω επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της εταιρείας, Σωτήρης Θεοφάνης, με αφορμή ομιλία του σε εκδήλωση, την οποία διοργανώνει απόψε, στη Θεσσαλονίκη, η Ερευνητική Ομάδα Συστημάτων Μεταφοράς του ΑΠΘ (ΕΟΣΜ/ΑΠΘ), με επιστημονικά υπεύθυνο τον καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, Αριστοτέλη Νανιόπουλο. Η εκδήλωση, με τίτλο "Η Καινοτομία στις Μεταφορές: Κύριες τάσεις και αναδυόμενες ευκαιρίες", πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου INNOTRANS - Interreg Europe "Enhancing transport innovation capacity of Regions", το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της καινοτομίας στον τομέα των επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Σύμφωνα με τον κ.Θεοφάνη, μέσα από το Κέντρο Καινοτομίας, το οποίο μπορεί -όπως σημειώνει- να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο ως περιφερειακό innovation hub στα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ενδέχεται να προκύψουν καινοτομικές λύσεις γενικά για τα λιμάνια και τις εμπορευματικές μεταφορές της περιοχής. Η υιοθέτηση τεχνικών "port of the future" ("λιμένος του μέλλοντος"), μέσα από το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (ΙοΤ), τα Μεγάλα Δεδομένα (Big Data) και την αυτοματοποίηση των λιμενικών διαδικασιών, είναι ένας από τους δρόμους που εκτιμάται ότι μπορεί να ανοίξει για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης -και όχι μόνο- το συγκεκριμένο Κέντρο, αναβαθμίζοντας παράλληλα τη φήμη του ως κόμβου παραγωγής καινοτομίας διεθνώς.

"Μέσα από τις συγκεκριμένες τεχνικές, οι δυνατότητες είναι πολλές: για παράδειγμα, με τη χρήση των Big Data μπορεί να επιταχυνθεί η λήψη αποφάσεων και με το ΙοΤ και την αυτοματοποίηση η φυσική κίνηση των φορτίων, άρα εξοικονομείται χρόνος και χρήμα" εξηγεί ο κ.Θεοφάνης, σύμφωνα με τον οποίο το σύνθημα του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) σε αυτή την προσπάθεια είναι "We innovate, we test, we deploy", δηλαδή (σε ελεύθερη μετάφραση) "Καινοτομούμε, θέτουμε υπό δοκιμή και έλεγχο, αναπτύσσουμε", ώστε να δημιουργηθεί μια γέφυρα ανάμεσα στα επιτελεία των νεοφυών επιχειρήσεων και των ερευνητών, που θα παράγουν καινοτομία μέσα στο Κέντρο και των μεγάλων εταιρειών, που αναζητούν λύσεις και θα θέλουν να αξιοποιήσουν αυτή την καινοτομία.

Ο κ.Θεοφάνης διευκρινίζει ακόμα ότι η όλη διαδικασία για τη δημιουργία του Innovation Hub θα περάσει από προσεχές διοικητικό συμβούλιο της ΟΛΘ ΑΕ και επισημαίνει ότι το Κέντρο Καινοτομίας στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης σχεδιάζεται με έμπνευση από το μοντέλο του PORTXL, του επιταχυντή (accelarator) καινοτομίας στο λιμάνι του Ρότερνταμ, ο οποίος αποτελεί κόμβο συνεργασίας ανάμεσα σε ερευνητές, εκατοντάδες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, αλλά και δημόσιους φορείς που εμπλέκονται στη λιμενική βιομηχανία.

Σύμφωνα με στοιχεία που άντλησε το ΑΠΕ-ΜΠΕ από την ιστοσελίδα του PORTXL, ο πρώτος παγκοσμίως επιταχυντής καινοτομίας γύρω από τα λιμάνια και τη ναυτιλία, "σκανάρει" κάθε χρόνο πάνω από 1000 νεοφυείς και αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις (start-ups και scale-ups) κι επιλέγει 15-20 από αυτές για καθένα από τα τρία σημεία στα οποία έχει "βραχίονες", ήτοι σε Ρότερνταμ, Σιγκαπούρη κι Αμβέρσα, εξασφαλίζοντάς τους πρόσβαση σε mentoring, αλλά και σε ευκαιρίες για την ανάπτυξη πιλοτικών προγραμμάτων, από κοινού με μεγάλες επιχειρήσεις.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ