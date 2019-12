Η Μαρία Ξυτάκη ανέλαβε Corporate Communications Manager στον Όμιλο Επιχειρήσεων Σαρακάκη

Από την Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019, η Μαρία Ξυτάκη ανέλαβε τη θέση της Corporate Communications Manager στον Όμιλο Επιχειρήσεων Σαρακάκη.

Στη νέα της θέση η κυρία Ξυτάκη θα αναφέρεται στον κ. Δημήτρη Γαγάνη, Automotive Consumer Solutions Director, σε ό,τι αφορά τα θέματα Εταιρικής Επικοινωνίας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του Automotive Consumer Solutions που περιλαμβάνει τις δραστηριότητες της Mitsubishi Motors, της Honda Cars, Motorcycles, Marine και Power Equipment καθώς επίσης και τις δραστηριότητες της Sigma Motion αποκλειστική αντιπρόσωπο των ελαστικών Kumho, Apollo, Infinity, Titan και Good Year Farm Tyres καθώς και των μπαταριών Sigma Motion και S-Drive.

Για τα θέματα Εταιρικής Επικοινωνίας του Ομίλου, η κυρία Ξυτάκη θα αναφέρεται στον κ. Αλέξανδρο Σαρακάκη, Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου.

Η Μαρία Ξυτάκη κομίζει μια 15ετή εμπειρία στο Marketing & Communications στους τομείς των καταναλωτικών προϊόντων, της ενέργειας καθώς και των χρηματοοικονομικών και τραπεζικών υπηρεσιών.

Είναι κάτοχος MSc in New Media, Information and Society από το London School of Economics and Political Science και κάτοχος BSc in Psychology από το Deree College.