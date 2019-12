Σιάμισιης: Προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες από τη μετάβαση στο νέο ενεργειακό μοντέλο

"Η μετάβαση της διεθνούς και της εγχώριας αγοράς στο νέο ενεργειακό μοντέλο προκειμένου να επιτευχθεί ο αναγκαίος παγκόσμιος στόχος μείωσης των εκπομπών αερίων ρύπων, δημιουργεί νέες προκλήσεις και ευκαιρίες, ωστόσο απαιτείται ρεαλισμός όσον αφορά τους στόχους και τις προσδοκίες και επιμονή στη συγκεκριμένη στρατηγική πορεία", επεσήμανε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κ. Ανδρέας Σιάμισιης, κατά τη χθεσινή του ομιλία στο Συνέδριο "Greek Economic Summit: Turning the Odds”, που διοργάνωσε το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Όπως τόνισε ο κ. Σιάμισιης, οι υδρογονάνθρακες θα συνεχίσουν να κατέχουν σημαντικό ποσοστό στο ενεργειακό ισοζύγιο των χωρών-μελών της Ε.Ε. και για τα επόμενα 20 με 30 χρόνια, ενώ στις αερομεταφορές τα προϊόντα πετρελαίου ενδεχομένως να είναι απαραίτητα για ακόμη μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Πρόσθεσε ωστόσο, ότι η συγκεκριμένη παραδοχή δεν θα πρέπει να λειτουργήσει αποτρεπτικά στην προσπάθεια που καταβάλλουν Κυβερνήσεις και Επιχειρήσεις ώστε να κινηθούν προς τη σωστή κατεύθυνση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Κατά την ομιλία του στην ενότητα "The Energy Sector Going Forward: Challenges and Opportunities Ahead”, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΠΕ υπογράμμισε ότι οι αλλαγές σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο είναι δεδομένες και πρέπει να τις λάβουν υπόψιν όλες οι επιχειρήσεις του κλάδου για να διασφαλίσουν την παρουσία τους και την επόμενη ημέρα. Όπως σημείωσε, "οι συνολικές κατευθύνσεις -θέματα αδειοδοτήσεων, φορολόγησης, κλπ- θα πρέπει να είναι κεντρικά διαμορφωμένες από την Πολιτεία, αλλά είναι απαραίτητο και η κάθε εταιρεία χωριστά να πράξει όσα της αναλογούν".

Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος ΕΛΠΕ είχε εγκαίρως εντάξει τον Ενεργειακό Μετασχηματισμό στην Στρατηγική του για την επίτευξη Βιώσιμης Ανάπτυξης και τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, αξιοποιώντας τον τριπλό ρόλο που έχει: "Ως μεγάλος καταναλωτής ενέργειας λόγω της λειτουργίας των διυλιστηρίων μας, επιτυγχάνουμε βελτιστοποίηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και αξιοποιούμε εναλλακτικές πηγές καυσίμων, ως παραγωγός τα ΕΛΠΕ παράγουν καύσιμα με τις βέλτιστες προδιαγραφές και είμαστε ήδη έτοιμοι να ανταποκριθούμε -από 1ης Ιανουαρίου του 2020- στις ανάγκες της αγοράς για ναυτιλιακά καύσιμα πολύ χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του νέου κανονισμού ΙΜΟ, ενώ ταυτόχρονα μέσω του χαρτοφυλακίου επιταχύνεται η ανάπτυξη σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καθώς και στην αγορά Φυσικού Αερίου και Ηλεκτρικής ενέργειας", δήλωσε ο κ. Σιάμισιης.