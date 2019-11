Τα μέλη της κριτικής επιτροπής του Έλληνα "Επιχειρηματία της Χρονιάς" 2019

Με το διαγωνισμό για την ανάδειξη του Έλληνα "Επιχειρηματία της Χρονιάς" 2019, να έχει ξεκινήσει, το Capital.gr παρουσιάζει τα μέλη της ανεξάρτητης 9μελούς Κριτικής Επιτροπής, η οποία είναι υπεύθυνη για την πορεία και την εξέλιξη της κάθε υποψηφιότητας.

Η Κριτική Επιτροπή απαρτίζεται από διακεκριμένους εκπροσώπους του επιχειρηματικού, τραπεζικού, ακαδημαϊκού, θεσμικού και δημοσιογραφικού χώρου, αποτελώντας εγγύηση διαφάνειας και εγκυρότητας, τόσο της διαδικασίας του διαγωνισμού, όσο και της ανάδειξης των νικητών.



Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής



Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, Πρόεδρος - Διευθύνων Σύμβουλος, ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1962. Σπούδασε Ηλεκτρολόγος-Μηχανικός (Dipl. EL-Ing. ETH, 1985) στο Ομοσπονδιακό Πολυτεχνείο Ζυρίχης και Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μ.Β.Α.,1987) στο Πανεπιστήμιο HARVARD των ΗΠΑ. Εργάσθηκε ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων στην McKinsey & Company Inc. στις ΗΠΑ και τη Γερμανία. Από το 1989 εργάστηκε στην ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ σε διάφορες οικονομικές θέσεις και το 1996 ορίστηκε Διευθύνων Σύμβουλος.

Είναι Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) καθώς και της Ευρωπαϊκής Στρογγυλής Τράπεζας Βιομηχάνων (ERT), ενώ είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) και του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ)

Είναι παντρεμένος και έχει τρία παιδιά. Μιλάει Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά.

Μάρκος Βερέμης, Συνιδρυτής και Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Upstream Α.Ε.

,

Γεννήθηκε στην Αθήνα, το 1973. Κατέχει πτυχίο BA από το Πανεπιστήμιο του Warwick και MPhil από το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Ο Μάρκος ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία το 1996, ως σύμβουλος στρατηγικών μάρκετινγκ στους ομίλους Omnicom, WPP και IPG αναπτύσσοντας τη διεθνή στρατηγική επικοινωνίας μαρκών όπως οι Nestlé, Smithkline Beecham, Johnson & Johnson, και Sony Electronics.

Το 2002, επέστρεψε στην Ελλάδα και, μαζί με τον Αλέξιο Βρατσκίδη, συνίδρυσε την εταιρεία Upstream. Έκτοτε, η Upstream έχει εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου μέσω κινητών συσκευών (m-commerce) παγκοσμίως, με παρουσία σε πάνω από 45 χώρες. Ο Μάρκος διετέλεσε CEO της Upstream έως τον Ιούνιο του 2017, και σήμερα είναι Πρόεδρός της, καθώς και εταίρος στην BigPi Venture Capital.

Ο Μάρκος είναι ενεργός επενδυτής και μέλος του Δ.Σ. εταιρειών τεχνολογίας, όπως οι Persado, Workable και Hellas Direct.

Ταυτόχρονα, ο Μάρκος, είναι Πρόεδρος του Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων/Junior Achievement (ΣΕΝ/JA) Greece και μέλος των Δ.Σ. του ΣΕΒ, του ΙΟΒΕ, της Endeavor και της διαΝΕΟσις. Έχει διακριθεί με το Βραβείο της EY, Έλληνας "Επιχειρηματίας της Χρονιάς" για το 2013.

Κατερίνα Βλάχου, Διευθύνουσα Σύμβουλος Ελλάδος & Κύπρου, Mondelez Hellas S.A.

Η Κατερίνα Βλάχου είναι Διευθύνουσα Σύμβουλος Ελλάδας και Κύπρου στην εταιρεία Mondelēz Hellas, έχοντας αναλάβει στο παρελθόν κορυφαίες διοικητικές θέσεις στα τμήματα Marketing και Πωλήσεων ως Marketing Manager και National Account Manager αντίστοιχα. Οι καμπάνιες marketing που ανέπτυξε έχουν αναγνωριστεί με τοπικές και διεθνείς διακρίσεις και βραβεία όπως τα Cannes Lions, Mixx Awards, Ermis, Effies, κ.α. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Marketing του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος (Deree College) καθώς και κάτοχος διπλώματος ΜΒΑ από το Athens Laboratory of Business Administration (ALBA). Είναι, επίσης, Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Διαφημιζομένων Ελλάδος (ΣΔΕ).

Γεώργιος Δουκίδης, Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Kαθηγητής ηλεκτρονικού επιχειρείν στο τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και διευθυντής του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN) - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN) του ΟΠΑ, το οποίο ίδρυσε και διευθύνει, με τους 35 ερευνητές του και τα 40 διεθνή ερευνητικά έργα που έχει εκτελέσει με επιτυχία, είναι από τα μεγαλύτερα στην ειδίκευσή του στα Ευρωπαϊκά Business Schools. Η ερευνητική αριστεία του ELTRUN έχει αναγνωρισθεί με τρία διεθνή βραβεία: European Microsoft Retail Application Development (RAD) award 2002, European Case Study Award 2009 στην κατηγορία "Knowledge, Information and Communication Systems Management" και το European ECR award in retail innovation το 2015.

Είναι πτυχιούχος μαθηματικός του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κάτοχος MSc στην Επιχειρησιακή Έρευνα και διδακτορικού στην Τεχνητή Νοημοσύνη από το London School of Economics (LSE), όπου και δίδαξε την περίοδο 1982-1990. Έχει διδάξει σε κορυφαία Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια ως επισκέπτης καθηγητής, έχει δημοσιεύσει πάνω από 250 επιστημονικά άρθρα και 10 βιβλία με διεθνείς εκδοτικούς οίκους, έχει διατελέσει guest-editor επτά φορές σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, ενώ έχει επιβλέψει με επιτυχία 20 υποψήφιους διδάκτορες.

Είναι επιστημονικός σύμβουλος στο ΙΕΛΚΑ (Ινστιτούτο Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών), μέλος του ΔΣ ECR-Hellas (Σύνδεσμος κλάδου FMCG), μέλος της επιτροπής απασχόλησης του Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου. Έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GRECA), Πρόεδρος του ΤΑΝΕΟ (Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας) και της Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου. Τα τελευταία 30 χρόνια έχει διατελέσει σύμβουλος διοίκησης σε πάνω από 50 τοπικές ή διεθνείς εταιρείες σε θέματα όπως επιχειρηματική ανάπτυξη, καινοτομία και αναδιοργάνωση, ψηφιακός μετασχηματισμός, ηλεκτρονικό εμπόριο. Τώρα είναι μέλος των ΔΣ του Χρηματιστηρίου Αθηνών, της Τράπεζας Αττικής και της βιομηχανίας Αλουμύλ.



Αχιλλέας Β. Κωνσταντακόπουλος, Chairman, Temes S.A.

Ο Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος είναι απόφοιτος της Ecole Hôtelière de Lausanne.

Από το 1997, ηγείται της εταιρείας ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε., φορέα ανάπτυξης και λειτουργίας της Costa Navarino, στην οποία σήμερα κατέχει τη θέση του Πρόεδρου. Είναι Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., ιδιοκτήτριας του Hilton Αθηνών.

Επίσης, είναι Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της ΚΟΣΤΑΤΕΡΑ Α.Τ.Ο.Ε.Ε. (εταιρείας συμμετοχών και ανάπτυξης ακινήτων) και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. (Aegean Airlines), της CHIPITA A.E. και του ΣΕΤΕ (Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων).

Ο κ. Α. Κωνσταντακόπουλος είναι Πρόεδρος του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του μη κερδοσκοπικού οργανισμού "The Hellenic Initiative”.

Νικόλαος Μπακατσέλος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Πυραμίς Μεταλλουργία Α.Ε.

Ο Νικόλας Μπακατσέλος είναι ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της "Πυραμίς Μεταλλουργία Α.Ε.”. Υπήρξε Διευθύνων Σύμβουλος στην "Imperium ΑΕΕΧ” και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στην "Egnatia Bank Securities S.A.” καθώς και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος στην "Εκδοτική Βορείου Ελλάδος Α.Ε.”.

Από τον Φεβρουάριο του 2014 έως και τον Ιούνιο του 2016 ήταν Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Attica Bank. Υπήρξε Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Διεθνούς Πανεπιστημίου έως τον Ιανουάριο του 2014 και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΔΕ. Είναι Μέλος της Επιτροπής Στήριξης του ΕΚΕΤΑ και Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΣΒΕ. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου αρκετά χρόνια, τον Ιούνιο του 2010 εκλέχθηκε Αντιπρόεδρός του και Πρόεδρος της Επιτροπής Βορείου Ελλάδος και από τον Ιούνιο του 2019 είναι Πρόεδρος του AMCHAM. Είναι Ιδρυτικό Μέλος και Μέλος του Δ.Σ. του Συμβούλιου Ανταγωνιστικότητας. Έχει σπουδάσει Κοινωνιολογία στο University of Reading και έχει κάνει Μεταπτυχιακό στα Ναυτιλιακά, Εμπόριο και Οικονομικά στο City University Business School.

Λάρα Μπαράζι-Γερουλάνου, Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος, Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς Α.Ε.

Η κυρία Μπαράζι-Γερουλάνου ηγείται των Ιχθυοτροφείων Κεφαλονιάς από τη θέση της Διευθύνουσας Συμβούλου από το 1998. Στο παρελθόν εργάστηκε στις τραπεζικές επενδύσεις και εμπορικές συναλλαγές στην Credit Lyonnais Bank στη Νέα Υόρκη.

Είναι απόφοιτος του πανεπιστημίου Harvard των Η.Π.Α, με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο Διεθνές Εμπόριο και τα Οικονομικά, και του πανεπιστημίου Columbia των Η.Π.Α., με πτυχίο στα Οικονομικά.

Συμμετέχει στα Διοικητικά Συμβούλια πολλών κλαδικών συνδέσμων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένων του Συνδέσμου Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών και της Ελληνικής Οργάνωσης Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας. Είναι μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής του Συνδέσμου Ευρωπαίων Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (Federation of European Aquaculture Producers) και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Blue Waters LLC στο Σουλτανάτο του Ομάν. Είναι σύμβουλος του FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) και του IUCN (International Union for the Conservation of Nature) σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης των υδατοκαλλιεργειών.

Μιλάει άπταιστα Αραβικά, Αγγλικά, Γαλλικά και Ελληνικά.

Νίκος Φιλιππίδης, Οικονομικός Αναλυτής – Δημοσιογράφος

O Νίκος Φιλιππίδης είναι οικονομικός συντάκτης από το 1994. Στο διάστημα αυτό έχει εργαστεί στην τηλεόραση (Mega Channel), σε εφημερίδες (Καθημερινή, Εξουσία, Ισοτιμία), ενώ ήταν για μεγάλα διαστήματα συνεργάτης σε περιοδικά και ενημερωτικές ιστοσελίδες. Από το 2002 εργάζεται αρχικά στο ραδιόφωνο και αργότερα και στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ, όπου και διετέλεσε Γενικός Διευθυντής Ειδήσεων και Ενημέρωσης του ομίλου ΣΚΑΙ (9/2017-1/2019). Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Βασίλειος Ε. Ψάλτης, Διευθύνων Σύμβουλος, Alpha Bank

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1968. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος και μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου St. Gallen στην Ελβετία με ειδίκευση στην Τραπεζική. ∆ιετέλεσε Αναπληρωτής (εκτελών χρέη) CFO στην Εμπορική Τράπεζα και στη μονάδα επενδυτικής τραπεζικής της ABN AMRO στο Λονδίνο. Εργάζεται στην Alpha Bank από το 2007.

Το 2010 ανέλαβε Chief Financial Officer (CFO) του Ομίλου και το 2012 Γενικός ∆ιευθυντής, θέσεις από τις οποίες συνέβαλε σημαντικά στην άντληση κεφαλαίων και στη διεύρυνση της μετοχικής βάσης της Alpha Bank με τη συμμετοχή ξένων θεσμικών επενδυτών, καθώς και στην υλοποίηση σημαντικών εξαγορών και συγχωνεύσεων, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, ενισχύοντας τη θέση της Τράπεζας.

Ψηφίσθηκε από θεσμικούς επενδυτές και αναλυτές ως έβδομος καλύτερος CFO πανευρωπαϊκά (το 2014 και το 2018) στις διεθνείς δημοσκοπήσεις της εταιρίας Extel. Από τον Νοέμβριο του 2018 είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας και από τον Ιανουάριο του 2019 Διευθύνων Σύμβουλος.