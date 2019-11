Το πρώτο εικονικό super market έρχεται από τα My market στο μετρό του Συντάγματος

Επενδύοντας σταθερά στην καινοτομία και επιδιώκοντας συνεχώς τη βελτίωση της αγοραστικής εμπειρίας των καταναλωτών, τα My market φέρνουν ακόμα πιο κοντά στους πελάτες τους την τελευταία λέξη της τεχνολογίας για τις αγορές τους.

Από την 1η μέχρι και τις 10 Νοεμβρίου, ο σταθμός του μετρό στο Σύνταγμα θα φιλοξενήσει ένα e-spot όπου μέσω διαδραστικών οθονών τελευταίας τεχνολογίας, και αξιοποιώντας το e-shop My market, θα προαγάγει μια καινούρια και συναρπαστική εμπειρία αγορών.

Σε μία εποχή όπου οι συνθήκες της καθημερινότητας δεν επιτρέπουν πάντα την επίσκεψη σε φυσικό κατάστημα super market, το ηλεκτρονικό κατάστημα των My market προσφέρει εναλλακτικές λύσεις που κάνουν τη ζωή όλων απλούστερη και ευκολότερη.

Η συγκεκριμένη ενέργεια εντάσσεται στο πλαίσιο της γενικότερης Οmnichannel στρατηγικής της αλυσίδας, που στοχεύει στη διαμόρφωση μιας ενοποιημένης απρόσκοπτης εμπειρίας, ώστε όλοι οι πελάτες μας να λαμβάνουν τα ίδια μηνύματα τόσο από τα φυσικά καταστήματα όσο και από όλα τα ψηφιακά κανάλια. Παράλληλα, το e-spot του Συντάγματος θα δώσει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να ψωνίσουν εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και – το σημαντικότερο- on the go.

Οι επισκέπτες θα ξεκινούν την περιήγησή τους στο e-shop μέσα από τις οθόνες του εικονικού καταστήματος (e-stop) και θα την ολοκληρώνουν με λίγα μόνο κλικ από το κινητό τους τηλέφωνο.

"Ήρωας" της δράσης των My market στο e-stop του Συντάγματος θα είναι το γνωστό κόκκινο καλάθι, το οποίο αποτελεί και "σήμα κατατεθέν" για τα super market στο μυαλό του Έλληνα καταναλωτή.

Τα My market σας περιμένουν στην κύρια είσοδο του μετρό Συντάγματος, μπροστά από τις κυλιόμενες σκάλες, από 1 έως και 10 Νοεμβρίου για να σας προτείνουν μία νέα, εντελώς ξεχωριστή εμπειρία!