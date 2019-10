Metro AEBE: Αύξηση πωλήσεων 5% το 2019

Με αύξηση πωλήσεων 5% "τρέχει" το 2019 η αλυσίδα σούπερ μάρκετ Metro ΑΕΒΕ (διαθέτει τα καταστήματα My market και τα Metro Cash and Carry) συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά. Όπως ανέφερε μιλώντας προς το ΑΠΕ - ΜΠΕ ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Αριστοτέλης Παντελιάδης και οι δύο κατηγορίες καταστημάτων, λιανικής και χονδρικής πώλησης "τρέχουν" με τον ίδιο ρυθμό ανάπτυξης. Στην εταιρεία ανήκουν 50 καταστήματα Metro Cash & Carry και 225 σούπερ μάρκετ με την επωνυμία My market. Κι όπως συμπλήρωσε "το γεγονός αυτό δείχνει ότι αυξάνει σημαντικά το μερίδιό της στην αγορά".

Ο κ. Παντελιάδης είπε ακόμη πως "όλα δείχνουν ότι η κερδοφορία και για τις δύο αλυσίδες θα αυξηθεί σημαντικά το 2019 σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά". Ίσως έχει ενδιαφέρον η παρατήρηση ότι όλες τις χρονιές, στην περίοδο της κρίσης, ακόμη και στις πιο δύσκολες, η Metro AEBE κατάφερε να διατηρήσει κερδοφόρες τις οικονομικές της χρήσεις. Επενδύοντας συνεχώς. Μάλιστα για το 2020, ο κ. Παντελιάδης αναφέρει πως "θα ανοίξουν αρκετά νέα καταστήματα, ενώ θα αρχίσει και η επέκταση του κέντρου διανομής στη Γέφυρα Θεσσαλονίκης κατά 20.000 τμ. Το συνολικό ύψος των επενδύσεων του 2020 θα ξεπεράσει τα 40 εκατ. ευρώ, ενώ η χρονιά θα είναι ανοδική και ως προς τις πωλήσεις, αλλά και ως προς την καθαρή κερδοφορία. Και για τις δύο κατηγορίες καταστημάτων".

Σημειώνεται ότι στην αρχή του 2020 θα ξεκινήσει τη λειτουργία του το πρώτο κατάστημα της εταιρείας εκτός Ελλάδας, ένα Cash and Carry στη Λεμεσό, μια επένδυση της τάξης των 10 εκατ. ευρώ.

Αναφορικά με την εικόνα της αγοράς ο κ. Παντελιάδης σημειώνει ότι "από την περυσινή χρονιά έχει, επιτέλους, σταματήσει η πτώση της αγοράς, και έχουμε περάσει στο στάδιο της αργής αλλά σταθερής ανάπτυξης". Ο ίδιος αναμένει αυτό να συνεχιστεί και το 2020, αλλά υπογραμμίζει ότι "δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μια μεγέθυνση της αγοράς με ετήσιο ρυθμό 2% δεν θα μπορέσει να αναπληρώσει τις απώλειες που προήλθαν από τη δραματική μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος και τη φυγή πολλών εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων από τη χώρα".

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Metro "σήμερα περισσότερα καταστήματα σούπερ μάρκετ απ’ όσα υπήρχαν προ δεκαετίας ανταγωνίζονται για μια πίττα συρρικνωμένη κατά 20%. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα πολύ μεγαλύτερο ανταγωνισμό". Ωστόσο, εντοπίζοντας τη θετική πλευρά των πραγμάτων τονίζει ότι "αυτό ωφελεί τον καταναλωτή, ωφελεί όμως και όσες αλυσίδες μπόρεσαν να οργανωθούν καλύτερα, να μειώσουν τα μη παραγωγικά κόστη τους και να βελτιώσουν την υπηρεσία που παρέχουν στον πελάτη".

Σημαντική χρονιά για τη Metro AEBE ήταν και το 2018 καθώς ολοκληρώθηκε το τριετές πλάνο ενοποίησης με τη Βερόπουλος και το πλάνο ανακαινίσεων στο σύνολο των καταστημάτων της νεοαποκτηθείσας αλυσίδας σε κάθε γωνιά της χώρας.

Από το 2016 έως και το τέλος του 2018 η Metro AEBE εγκαινίασε 18 νέα καταστήματα, 15 My market και 3 Metro Cash & Carry, ανακαίνισε περισσότερα από 120 σημεία πώλησης και ολοκλήρωσε τον εκσυγχρονισμό του στόλου των ιδιόκτητων φορτηγών της, έτσι ώστε να πληρούν τις σύγχρονες περιβαλλοντικές προδιαγραφές της ΕΕ.

Επιπλέον, η εταιρεία επένδυσε σημαντικά σε καινοτόμες λύσεις περιβαλλοντικής & ενεργειακής διαχείρισης που εξισορροπούν την παραγωγή και τους φυσικούς πόρους επιτυγχάνοντας έτσι έως και 30% εξοικονόμηση επί της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρισμού ανά κατάστημα.

Όλα τα παραπάνω απαίτησαν σημαντικές επενδύσεις που ξεπέρασαν τα 150 εκατ. ευρώ μέσα στην τριετία που πέρασε.

Το 2018 οι ενοποιημένες πωλήσεις της Metro άγγιξαν το 1,2 δισ. ευρώ με αύξηση περίπου 1,5% συγκριτικά με το 2017.

Η αλυσίδα λιανικής της εταιρείας πέτυχε ανάπτυξη πάνω από 4%, ποσοστό υψηλότερο από την ανάπτυξη που εμφάνισε συνολικά ο κλάδος του λιανεμπορίου το 2018. Παράλληλα, η αλυσίδα χονδρικής Metro Cash & Carry διατήρησε σταθερά το ισχυρό μερίδιο αγοράς της.

Στη χρονιά που πέρασε, η εταιρεία εγκαινίασε 4 νέα καταστήματα, επενδύοντας συνολικά πάνω από 52 εκατ. ευρώ σε ανακαινίσεις καταστημάτων, νέα καταστήματα και άλλα έργα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού.

Σήμερα η Metro AEBE απασχολεί 10.911 εργαζόμενους σε όλη την Ελλάδα, γεγονός που την καθιστά έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες στη χώρα.

Ο κ. Παντελιάδης επεσήμανε ακόμη ότι "η Metro ΑΕΒΕ είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία λιανεμπορίου που πιστοποιείται με ISO 50001, το ευρωπαϊκό πρότυπο άριστης διαχείρισης ενέργειας, για το σύνολο των εγκαταστάσεών της. Σε μία συνεχή προσπάθεια για τη βελτίωση της ενεργειακής της απόδοσης, η εταιρεία έχει καταφέρει, μέσω των ενεργειακών δράσεων της τελευταίας τριετίας (2016 – 2018), να εξοικονομήσει ενέργεια που αγγίζει το 20% της κατανάλωσής της. Συγκεκριμένα, μειώσαμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα σε 3 χρόνια κατά 84.922 τόνους διοξειδίου του άνθρακα. Οι 84.922 τόνοι αντιστοιχούν στην ποσότητα CO2 που δεσμεύουν από την ατμόσφαιρα 71.463 περίπου στρέμματα δάσους".

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι "ακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις και τις απαιτήσεις των καταναλωτών μας, έχουμε εντάξει ως βασικό στοιχείο στη στρατηγική μας την καθοδήγηση των πελατών μας σε αγαθά και υπηρεσίες που υποστηρίζουν την ποιότητα διατροφής, αλλά και την ευζωία γενικότερα σε όλα τα επίπεδα. Η νέα εταιρική καμπάνια των My market είναι προς αυτήν την κατεύθυνση. Βοηθάμε τους πελάτες μας να κάνουν πιο υγιεινές επιλογές και να αλλάξουν συνήθειες για να κάνουν τη ζωή τους καλύτερη".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ