ΗΠΑ: Κατηγορίες για συνωμοσία και απάτη αντιμετωπίζει ο Γιώργος Νίκας

Αντιμέτωπος με σειρά σοβαρών κατηγοριών, μεταξύ των οποίων η χρηματιστηριακή απάτη και η συνωμοσία, είναι ο επιχειρηματίας Γιώργος Νίκας στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγουν οι αμερικανικές αρχές για την εξάρθρωση ενός παγκόσμιου δικτύου εσωτερικής πληροφόρησης .

Σύμφωνα με τα έγγραφα που έχει καταθέσει το γραφείο του εισαγγελέα της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης (U.S. Attorney's Office for the Southern District of New York) ο κ. Νίκας αντιμετωπίζει κατηγορίες για:

- Συνωμοσία με σκοπό τη διάπραξη χρηματιστηριακής απάτης και απάτη σε σχέση με δημόσια προσφορά (tender offer)

- Συνωμοσία με σκοπό την χρηματοοικονομική απάτη με χρήση ηλεκτρονικών μέσων (wire fraud) και χρηματιστηριακή απάτη

- Χρηματιστηριακή απάτη

- Απάτη σε σχέση με δημόσια προσφορά (tender offer)

- Χρηματοοικονομική απάτη με χρήση ηλεκτρονικών μέσων (wire fraud)

- Χρηματιστηριακή απάτη

Οι κατηγορίες

Οι κατηγορίες ακολουθούν την καταγγελία που έκανε η αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Μανχάταν, σύμφωνα με την οποία ο κ Νίκας έλαβε εμπιστευτικές πληροφορίες από τον Bryan Cohen, ο οποίος είχε πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες μέσω του ρόλου του ως επενδυτικός τραπεζίτης.

Σύμφωνα με τα έγγραφα της SEC, ο κ. Νίκας χρησιμοποίησε τις πληροφορίες αυτές με όφελος άνω των $2,6 εκατ. σε παράνομα κέρδη ως αποτέλεσμα συναλλαγών που πραγματοποίησε σε μετοχές, ADS και άλλες συμβάσεις.

Εκατομμύρια δολάρια σε παράνομα κέρδη

Σύμφωνα με τα έγγραφα της αμερικανικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ο κ. Νίκας διαπραγματεύτηκε μετοχές των Syngenta και Buffalo Wild Wings, ενώ κατείχε εμπιστευτικές πληροφορίες. Περαιτέρω, η SEC υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, ότι ο κ. Νίκας ήξερε πως οι πληροφορίες αυτές είναι εμπιστευτικές την περίοδο που έκανε τις συναλλαγές. Η επίμαχη περίοδος είναι από τον Απρίλιο του 2015 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2017 περίπου.

Η SEC σημειώνει επίσης ότι ο κ. Νίκας και άλλο ένα άτομο που δεν κατονομάζεται, κέρδισαν εκατομμύρια δολάρια σε παράνομα κέρδη πραγματοποιώντας συναλλαγές σε τουλάχιστον δύο διαφορετικές εισηγμένες επιχειρήσεις, τις Syngenta και Buffalo Wild Wings, πριν ανακοινωθεί ότι οι εταιρείες αυτές αποτελούν στόχο εξαγοράς.

Η υπόθεση ξεκίνησε από το Κέντρο Ανάλυσης και Εντοπισμού της SEC, το οποίο χρησιμοποιεί εργαλεία ανάλυσης για τον εντοπισμό ύποπτων συναλλαγών. Οι ενισχυμένες ικανότητες εντοπισμού, αναφέρει η SEC στην ανακοίνωση της για την υπόθεση, επέτρεψε στο προσωπικό να εντοπίσει την ασυνήθιστη δραστηριότητα στις συναλλαγές.

Δημήτρης Στόλης

Δείτε τα έγγραφα της SEC στη δεξιά στήλη Σχετικά Αρχεία

Δείτε τις ανακοινώσεις της εισαγγελίας της Νέας Υόρκης εδώ

