Τα "κλειδιά" της μεγάλης επένδυσης της Pfizer στην Ελλάδα

Της Βασιλικής Κουρλιμπίνη

Η απόφαση του αμερικανικού κολοσσού Pfizer Inc. να εντάξει τη Θεσσαλονίκη στο παγκόσμιο πλάνο για τη δημιουργία ενός εκ των συνολικά έξι κέντρων ψηφιακής τεχνολογίας, τεχνητής νοημοσύνης και ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων –τομείς που αποτελούν το επόμενο μεγάλο βήμα στην έρευνα και την παραγωγή νέων φαρμάκων– μπορεί, σύμφωνα με τις πληροφορίες του "Κεφαλαίου", να ήταν αποτέλεσμα γρήγορων και αποφασιστικών κινήσεων των στελεχών της πολυεθνικής, η επιλογή εντούτοις της Ελλάδας αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού.

Οι επαφές, όπως λέει το ρεπορτάζ των επικεφαλής του φαρμακευτικού ομίλου, ξεκίνησαν μέσα στο καλοκαίρι και περιελάμβαναν τόσο συναντήσεις σε κυβερνητικό επίπεδο όσο και επισκέψεις σε ερευνητικά κέντρα στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Κρήτη. Στόχος η διερεύνηση τόσο του επιστημονικού επιπέδου στο κομμάτι της έρευνας και των νέων τεχνολογιών όσο και του "κλίματος" στην Ελλάδα για νέες επενδύσεις στη φαρμακευτική αγορά. Και στα δύο επίπεδα οι εντυπώσεις ήταν θετικές.

Ο υψηλός αριθμός καταρτισμένων επιστημόνων στον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας ήταν, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, καθοριστικός για την επενδυτική κίνηση. Ο πολυεθνικός κολοσσός στοχεύει στην αξιοποίηση της συγκεκριμένης τεχνογνωσίας στην κατεύθυνση της δημιουργίας καινοτόμων φαρμακευτικών προϊόντων και εμβολίων. Δεύτερος σημαντικός λόγος είναι το γεγονός πως η Θεσσαλονίκη μπορεί να αποτελέσει σημείο σύνδεσης της Ελλάδας με τις χώρες των Βαλκανίων.

Fast track διαδικασίες

Οι διαδικασίες για τη δημιουργία του νέου ψηφιακού εργαστηρίου θα είναι "fast track". Η υποδομή, όπως σημειώνουν στελέχη από την ελληνική θυγατρική, εκτιμάται ότι θα είναι επιχειρησιακά έτοιμη κατά τη διάρκεια του έτους 2020 και θα λειτουργήσει σε συνεργασία με το Τεχνολογικό Πάρκο. Από τα πλέον σημαντικά χαρακτηριστικά της επένδυσης η δυνατότητα να προσφέρει 200 θέσεις εργασίας υψηλών δεξιοτήτων, με προοπτική και για περαιτέρω ενίσχυση του δυναμικού μέσα στα επόμενα χρόνια. Η στελέχωση του κέντρου θα ξεκινήσει τον προσεχή Ιανουάριο και το εργαστήριο σχεδιάζεται να αποτελεί έδρα υψηλής ψηφιακής τεχνολογίας και εξειδίκευσης.

Η πολυεθνική σχεδιάζει, επίσης, να συνεργαστεί με πανεπιστήμια και τοπικά κέντρα ανάπτυξης νέων τεχνολογιών, ώστε να δημιουργήσει στη Θεσσαλονίκη μια ομάδα παγκόσμιου επιπέδου, που στόχο έχει να μεγιστοποιήσει τα οφέλη των νέων τεχνολογιών και την τεχνητή νοημοσύνη. Πέραν όμως της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης και των δυνατοτήτων επέκτασης της επένδυσης στο μέλλον, το αποτύπωμα της κίνησης είναι μεγαλύτερο.

Η Pfizer, με έδρα τη Νέα Υόρκη, εισηγμένη στο χρηματιστήριο και με ιστορία από το 1849, βρίσκεται στη 2η θέση της λίστας με τις κορυφαίες φαρμακευτικές εταιρείες παγκοσμίως. Το 2018 έκλεισε με συνολικά έσοδα 53,6 δισ. δολαρίων και καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 15,8 δισ., ενώ, σύμφωνα με στοιχεία του 2018, απασχολεί 92.400 υπαλλήλους σε όλο τον κόσμο.

Από τα τελευταία ηχηρά deals η εξαγορά της εταιρείας κατασκευής αντικαρκινικών φαρμάκων Array Biopharma έναντι τιμήματος 10,64 δισ. δολαρίων φέτος τον Ιούνιο. Έναν μήνα μετά ανακοίνωσε τη συμφωνία, αξίας 12 δισ. δολαρίων, με την οποία θα συγχωνευτεί το τμήμα Upjohn (τομέας των off-patent και γενόσημων φαρμάκων της) με τη μεγάλη εταιρεία γενοσήμων Mylan. Στόχος είναι η δημιουργία μιας νέας φαρμακευτικής εταιρείας σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην Ελλάδα η Pfizer δραστηριοποιείται από το 1960, έχοντας εισαγάγει καινοτόμα φάρμακα για όλες σχεδόν τις νοσολογικές οντότητες.

Το momentum της επένδυσης

Η σημασία της επένδυσης, άλλωστε, επιτείνεται από το γεγονός πως τη σχετική ανακοίνωση έκανε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από το βήμα της ΔΕΘ, σημειώνοντας πως η κίνηση αυτή βάζει τη χώρα μας στον διεθνή χάρτη της έρευνας νέων φαρμάκων, αλλά παράλληλα στέλνει ισχυρό μήνυμα εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία, ειδικά έπειτα από μια περίοδο που η χώρα μας χαρακτηριζόταν αφιλόξενη για νέες επενδύσεις.

Ειδικά στον τομέα του φαρμάκου, εδώ και χρόνια στελέχη του χώρου επεσήμαναν τη δυσκολία να γίνουν επενδύσεις, κυρίως λόγω του ασταθούς πλαισίου της φαρμακευτικής πολιτικής και της τιμολόγησης φαρμάκων, της υψηλής φορολόγησης, αλλά και των μεγάλων επιβαρύνσεων του clawback, ενός μηχανισμού της "κρίσης", που αναγκάζει τις φαρμακευτικές, όπως και τους υπόλοιπους παρόχους του ΕΟΠΥΥ, να καλύπτουν τη διαφορά ανάμεσα στον κλειστό προϋπολογισμό του Οργανισμού και την πραγματική δαπάνη. Φέτος, μάλιστα, οι επιβαρύνσεις, μαζί με τις αναγκαστικές εκπτώσεις, στην αγορά του φαρμάκου εκτιμάται πως θα αγγίξουν τα 1,7 δισ. ευρώ.

Ο ρόλος του Έλληνα CEO της Pfizer

Δεν θεωρείται τυχαίο πως ο νέος Chief Executive Officer της αμερικανικής πολυεθνικής, που ανέλαβε καθήκοντα από την 1η Ιανουαρίου 2019, είναι ο Έλληνας Albert Bourla. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, σπούδασε στην Κτηνιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και μετά το διδακτορικό του στη Βιοτεχνολογία της Αναπαραγωγής προσλήφθηκε το 1993 στο τμήμα Animal Health της Pfizer στην Ελλάδα, ως τεχνικός διευθυντής.

Το 2001 μετακινήθηκε στις ΗΠΑ, όπου ανέλαβε τον ρόλο του U.S. Group Marketing Director for Animal Health, ενώ το 2004 έγινε Vice President of Business Development and New Products Marketing. Πριν να αναλάβει τη θέση του CEO ήταν Chief Operating Officer της Pfizer, με αρμοδιότητα τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας σε παγκόσμιο επίπεδο, σε θέματα εμπορικής στρατηγικής, παραγωγής και ανάπτυξης προϊόντων.

Ο ίδιος είχε παρευρεθεί φέτος στην απονομή των φαρμακευτικών βραβείων διεθνούς κύρους Prix Galien Greece, παραλαμβάνοντας το βραβείο "Διαπρεπής Έλληνας Ηγέτης". Τότε είχε εστιάσει στη σημασία της καινοτομίας, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως: "Στη Pfizer έχουμε έναν απλό, αλλά ευγενή σκοπό: καινοτομούμε και αλλάζουμε τις ζωές των ασθενών. Αυτός καθορίζει την ταυτότητά μας. Μας δίνει έμπνευση και κίνητρο να προσπαθούμε καθημερινά για να εξασφαλίσουμε ότι το κατάλληλο φάρμακο θα δοθεί στον κατάλληλο ασθενή την κατάλληλη στιγμή".

Στο τιμόνι της Pfizer Hellas βρίσκεται από το 2017 επίσης Έλληνας, ο Ζαχαρίας Ραγκούσης, ο οποίος διαδέχτηκε τον Jim Sage, που με τη σειρά του τοποθετήθηκε επικεφαλής Retail & Government της επιχειρησιακής μονάδας Pfizer Essential Health στις ΗΠΑ.