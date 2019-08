Στις 5 Οκτωβρίου στο Λονδίνο το RG Connect19 του Reload Greece

Το RG Connect19, το 6ο ετήσιο συνέδριο του Reload Greece, θα πραγματοποιηθεί στις 5 Οκτωβρίου 2019 στο Λονδίνο και θα φιλοξενήσει πάνω από 40 κορυφαίους ομιλητές από όλο τον κόσμο.

Έχει στόχο να φέρει κοντά τη διεθνή κοινότητα επιχειρηματιών, επενδυτών, ακαδημαϊκών, φορέων χάραξης πολιτικής, επαγγελματιών και δημοσιογράφων προκειμένου να συζητήσουν το μέλλον της επιχειρηματικότητας, τις επενδύσεις και την καινοτομία στην Ελλάδα, αναδεικνύοντας παραδείγματα από άλλες χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, τη Μέση Ανατολή και τις ΗΠΑ.

Με τίτλο ‘Greece Open for Business’- Η Ελλάδα ανοιχτή στην επιχειρηματική δραστηριότητα’, το φετινό συνέδριο θα τρέξει με τρία ταυτόχρονα δρώμενα ‘CONNECT, LEARN και INSPIRE’, παρουσιάζοντας ομιλίες που εμπνέουν, πρακτικά σεμινάρια και ευκαιρίες για δικτύωση.

Το μονοήμερο συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 5 Οκτωβρίου στα γραφεία της εταιρείας Allen & Overy LLP στο Λονδίνο, σε συνεργασία με το London Business School, το London School of Economics και το Κέντρο South East European Studies (SEESOX) του University of Oxford.

Το RG Connect19 θα φιλοξενήσει πάνω από 40 διεθνείς ομιλητές και πάνω 10 startup εταιρίες από το δίκτυο του Reload Greece.

Μερικές από τις ερωτήσεις που θα απαντηθούν στο πλαίσιο του συνεδρίου:

Πώς έχει διαμορφωθεί το επιχειρηματικό σκηνικό ύστερα από την προώθηση του EquiFund (της επενδυτικής πρωτοβουλίας της Ελλάδας με τη συνεργασία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων). Ακόμη, θα περιλαμβάνει καλές πρακτικές από άλλες χώρες που θα εμπνεύσουν την Ελλάδα να αποτελέσει επιχειρηματικό κέντρο στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια.

Πώς μπορούν δραστικές πολιτικές και η φορολογία να προσελκύσουν διεθνείς επενδύσεις και να ενδυναμώσουν το επιχειρείν.

Πώς τα Επενδυτικά Ταμεία βρίσκουν καλές επενδυτικές ευκαιρίες και πως οι επιχειρήσεις μεγαλώνουν, διεθνώς.

Πώς τάσεις όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, η Ρομποτική και το Υπολογιστικό Νέφος (cloud computing) θα επηρεάσουν το μέλλον της εργασίας και πως το Δίκτυο των Πραγμάτων (ΙοΤ) βοηθά στην οικοδόμηση έξυπνων πόλεων.

Πώς η ηλεκτροκίνηση και η επιχειρηματικότητα μπορούν να οδηγήσουν με τη σειρά τους σε μηδενικές εκπομπές άνθρακα. Ακόμη θα ακούσουμε παραδείγματα από το πεδίο της Κυκλικής Οικονομίας τα οποία συμβαδίζουν με τις Προτεραιότητες για την Βιωσιμότητα 2030 των Ηνωμένων Εθνών.

Πώς το δίκτυο 5G φέρνει επανάσταση στην καθημερινότητα.

Πως η Ελλάδα μπορεί να χτίσει σταθερές διεθνείς συνεργασίες για να κινητοποιήσει την διασπορά υποστηρίζοντας τους νέους επιχειρηματίες, τις επιχειρήσεις και τις επενδύσεις προκειμένου να υπάρξει θετικός αντίκτυπος στη χώρα.

Ανάμεσα στους ομιλητές βρίσκονται οι:

Ανδρέας Σταυρόπουλος, Partner στην επενδυτική εταιρία Threshold VC, (ex DFJ), στο San Francisco. Ο κ. Σταυρόπουλος βρίσκεται στο διοικητικό συμβούλιο εταιριών όπως οι Balena, CircleCI, Diamanti, Forward Networks, Lexent Bio, Mythic, NumberAI, και Tango.

Δρ. Andrew Scott, Καθηγητής Οικονομικών στο London Business School, Fellow of All Souls, Oxford University και στο Centre for Economic Policy Research, καθώς επίσης και συγγραφέας του επιτυχημένου βιβλίου ‘The 100-Year Life’. Ο κ. Scott είναι σύμβουλος του ΗM Treasury, της Τράπεζας της Αγγλίας, του House of Commons, μη Εκτελεστικός Διευθυντής στην Αρχή Οικονομικών Υπηρεσιών και Οικονομικός Σύμβουλος του Πρωθυπουργού του Μαυρίκιου.

Φίλιππα Μιχάλη, CEO της Allianz Greece και μέλος της Allianz Hellas Executive Committee, της Project Management Steering Committee, και του global Allianz Sponsorship Diverse Leadership programme.

Ιωάννης Κωνσταντινίδης, Group Chief Strategy, Transformation & Wholesale Officer στον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας.

Λιάνα Γούτα, Διευθύντρια Ενεργειακής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ AE

Μαρία Κολιτσίδα, Ιδρύτρια και CEO της winningminds.ai, λύση για την ανάλυση της συνομιλίας που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη, και πρώην Επίκουρη καθηγήτρια στα Hult International Business Schools.

Δρ. Κωνσταντίνος Γούλας, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Delft University of Technology και στο Rotterdam Additive Manufacturing Lab, RAMLAB. Ο κ. Γούλας είναι ειδικός στην τρισδιάστατη εκτύπωση μεγάλων επιφανειών από ατσάλι, ενώ έχει συν-παράξει την 1η προπέλα πλοίου σε τρισδιάστατη εκτύπωση, την WAAMpeller, για την οποία κατέλαβε μία θέση στο Βιβλίο των Ρεκόρ Guinness 2019.

Δρ. Νικόλαος Μαυρίδης, Ιδρυτής και Διευθυντής του Interactive Robots and Media Lab (IRML), 2 φορές ομιλητής TESDx και πρώην αναπληρωτής καθηγητής στα United Arab Emirates University, NYU Abu Dhabi και NYU Poly. Ο Δρ. Μαυρίδης είναι μέντορας στο MIT Enterprise Forum και στην θερμοκοιτίδα FasterCapital με έδρα το Dubai.

Νίκη Συροπούλου, Διευθύντρια του SingularityU Greece Summit στην Αθήνα, Ιδρύτρια του TEDxAcademy και Διεθνής Εκτελετική Διευθύντρια του Δικτύου Αποφοίτων της P&G.

Σούλα Παρασσίδη, Διεθνώς Αναγνωρισμένη Σοπράνο, που έχει πρωταγωνιστήσει σε σκηνές όπως, η Opera Leipzig, η Orchestre National de Capitole de Toulouse, η Opéra-Théatre de Metz Métropole, η Berlin Philharmonie και η Vancouver Opera και είναι Συν-Ιδρύτρια του Living Opera Project.

Νικόλαος Σουλόπουλος, Αναλυτής- Advanced Transport στο Bloomberg New Energy Finance.

Το RG Connect19 θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω του https://uk.livemedia.com/rgconnect19.

Μάθετε περισσότερα για το RG Connect19 και κλείστε τη θέση σας εδώ.