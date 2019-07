KPMG: Μόλις 42% των CEOs του τεχνολογικού κλάδου σχεδιάζουν αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων τους

Διστακτικοί οι CEOs των τεχνολογικών εταιρειών σχετικά με την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων τους ενόψει του αντίκτυπου της τεχνητής νοημοσύνης στις θέσεις εργασίας σύμφωνα με μια νέα έκθεση της KPMG.

Στελέχη των τμημάτων ανθρώπινου δυναμικού, οι επικεφαλής εταιρειών του τεχνολογικού κλάδου, αλλά και οι millenials διαφωνούν σχετικά με τον αντίκτυπο της ΤΝ στις θέσεις εργασίας

Παρά τις προσδοκίες για τον τρόπο με τον οποίο η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) θα επηρεάσει την εργασία, μόλις 42% των CEOs του τεχνολογικού κλάδου σχεδιάζουν κάποια αναβάθμιση των δεξιοτήτων για την πλειονότητα των εργαζομένων τους μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, σύμφωνα με τη νέα έκθεση του 2019 της KPMG με τίτλο "The future of HR in the technology sector (Το μέλλον του Ανθρώπινου Δυναμικού στον τομέα της τεχνολογίας)”.

Τα αποτελέσματα αυτά έρχονται σε αντίθεση με μια έκθεση του 2018 του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, από την οποία προκύπτει ότι έως το 2022 τουλάχιστον 54% των εργαζομένων σε όλους τους κλάδους θα χρειαστούν σημαντική ανανέωση και αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους λόγω της ΤΝ και άλλων τεχνολογιών αυτοματοποίησης ώστε να ανταποκριθούν σε μελλοντικές ανάγκες που αφορούν το εργατικό δυναμικό.

Οι εταιρείες εφαρμόζουν στρατηγικές που έχουν σχεδιαστεί ώστε να ενσωματώνουν την ανάλυση δεδομένων, την έξυπνη αυτοματοποίηση, την ΤΝ και άλλες αναδυόμενες τεχνολογίες, οι οποίες θα απαιτήσουν τη διαμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού τους με τρόπο που θα διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοί τους θα διαθέτουν τις κατάλληλες δεξιότητες και την τεχνογνωσία ώστε να επιτύχουν σε έναν χώρο εργασίας που γίνεται ολοένα πιο ψηφιακός, παγκόσμιος και ευέλικτος", αναφέρει ο Tim Zanni, KPMG Global Technology Sector leader. "Παρά τις νέες αυτές απαιτήσεις της αγοράς, αρκετοί CEOs στον τεχνολογικό κλάδο δεν έχουν αναλάβει ακόμα κάποιες πρωτοβουλίες αναβάθμισης δεξιοτήτων".

Η έκθεση της KPMG αναλύει τις απόψεις των CEOs και των στελεχών των τμημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού εταιρειών του παγκόσμιου τεχνολογικού κλάδου, καθώς και τις απόψεις ηγετικών στελεχών και επαγγελματιών του κλάδου από τρεις γενιές (Millenials, Γενιά X και πρώτη μεταπολεμική γενιά - Baby Boomers) σε μια σειρά κρίσιμων επιχειρηματικών ζητημάτων και προκλήσεων.

Πέρα από τη διστακτικότητα των CEOs, επιφυλάξεις σχετικά με τον μετασχηματισμό του εργατικού δυναμικού εκφράζονται και από τα τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού. Ενώ σε ποσοστό σχεδόν 70% τα στελέχη των τμημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού σε τεχνολογικές εταιρείες αναγνωρίζουν την ανάγκη για το μετασχηματισμό του εργατικού δυναμικού, μόλις το 50% έχει καταρτίσει κάποιο σχετικό σχέδιο.

Στην έκθεση της KPMG επισημαίνονται οι διαφορετικές οπτικές που εκφράζονται από τα τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού και από τρεις γενιές επαγγελματιών και ηγετικών στελεχών του τεχνολογικού τομέα σχετικά με τον αντίκτυπο της ΤΝ στις θέσεις εργασίας. Μόλις το 47% των στελεχών Ανθρώπινου Δυναμικού στον τεχνολογικό κλάδο πιστεύει ότι η ΤΝ θα δημιουργήσει περισσότερες θέσεις εργασίας από αυτές που θα εξαλείψει, σε σύγκριση με το 65% των Millenials, το 88% των τεχνολογικών ηγετών της Γενιάς Χ και το 96% των τεχνολογικών ηγετών των Baby Boomers.

Ανεξάρτητα από τις προσδοκίες των επικεφαλής και των επαγγελματιών των τεχνολογικών εταιρειών σχετικά με τον αντίκτυπο της ΤΝ στις θέσεις εργασίας, βασική πρόκληση για τα ηγετικά στελέχη θα αποτελέσει η επιτυχημένη συγχώνευση της ανθρώπινης εργασίας με την ΤΝ. "Είναι εξαιρετικά σημαντικό για τις επιχειρήσεις να εξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο θα ενσωματώσουν την ΤΝ στη διαδικασία λήψης στρατηγικών αποφάσεων", αναφέρει η Βερώνη Παπατζήμου, Γενική Διευθύντρια της KPMG στην Ελλάδα. "Η δυσκολία έγκειται στην επίτευξη της ισορροπίας μεταξύ των ωφελειών της ΤΝ και των ωφελειών της ανθρώπινης εργασίας, καθώς η κάθε μία σου προσφέρει κάτι διαφορετικό. Πρέπει να εξετάσει κανείς την επίδραση και των δύο προκειμένου να επιφέρει την ισορροπία και να διασφαλίσει την ανάπτυξη της εταιρείας του. Η Ισορροπία αυτή προϋποθέτει ότι το ανθρώπινο δυναμικό θα πρέπει να καθοδηγείται ώστε να αναβαθμίζει διαρκώς τις γνώσεις του προκειμένου να ανταποκρίνεται διαρκώς στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις".

O Tim Zanni προσθέτει ότι "εναπόκειται στις εταιρείες να βελτιώσουν την ικανότητα του ανθρώπινου δυναμικού τους να αναγνωρίζει την αξία των γνωστικών τεχνολογιών ώστε να μετασχηματίσουν τις επιχειρήσεις τους σε φορείς καινοτομίας".

Ακολουθούν κάποιες συστάσεις για τους CEOs και τους επικεφαλής των τμημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού σε τεχνολογικές εταιρείες όπως προκύπτουν από την έρευνα:

Αναδιαμορφώστε το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και την αξία του για την επιχείρησή σας, χρησιμοποιώντας εφαρμογές και νέες δεξιότητες για να ενισχύσετε την αξία των τεχνολογιών μετασχηματισμού όπως η ΤΝ και η ανάλυση δεδομένων.

Αποδεχτείτε την κατάρτιση και τον αναπροσδιορισμό των ρόλων των εργαζομένων σας καθώς είναι ζωτικής σημασίας για το εργατικό δυναμικό του μέλλοντος.

Ετοιμαστείτε να εντάξετε την ΤΝ σε ένα συνεργατικό μελλοντικό ανθρώπινο δυναμικό που συνδυάζει την ανθρώπινη με τη ψηφιακή εργασία.

Εκτιμήστε τους εργαζομένους σας ως "πελάτες" σε ένα χώρο εργασίας που γίνεται ολοένα πιο ψηφιακός, παγκόσμιος και ευέλικτος.

Εξοικειωθείτε με τις νέες τεχνολογίες για να αυξήσετε τη διασυνδεσιμότητα και να στηρίξετε μια θεμελιώδη ανθρωποκεντρική ατζέντα καθώς αναπροσδιορίζονται τα καθήκοντα και οι ρόλοι.