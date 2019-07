Carrier: Λύσεις για κάθε σπίτι από την κορυφαία εταιρεία στον κλιματισμό

ΞΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Έχοντας συνδέσει το όνομά της με εφαρμογές κλιματισμού και θέρμανσης, η Carrier προσφέρει οικιακές και επαγγελματικές λύσεις και μπορεί να κάνει κάθε σπίτι και χώρο μοναδικό.



Γνωρίζατε πως η Carrier, από τα κορυφαία ονόματα στο χώρου του κλιματισμού, έχει κλιματίσει διάσημα έργα σε ολόκληρο τον κόσμο, όπως την Καπέλα Σιξτίνα στο Βατικανό, την Όπερα του Σίδνεϋ, τη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, αλλά και στη χώρα μας τη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, το Μουσείο της Ακρόπολης και πολλά ακόμη μεγάλα κτίρια, με πολύ διαφορετικές ανάγκες κλιματισμού και ιδιαίτερες τεχνικές απαιτήσεις;

Η εταιρεία που έχει συνδέσει το όνομά της με εφαρμογές κλιματισμού, θέρμανσης, εξαερισμού και βιομηχανικής ψύξης, προσφέρει οικιακές και επαγγελματικές λύσεις και, όπως σημειώνει, μπορεί να κάνει κάθε σπίτι και χώρο μοναδικό.

Μια ιστορία που μετρά πάνω από 100 χρόνια

Όλα ξεκίνησαν από τον Willis Carrier, τον "πατέρα” του σύγχρονου κλιματισμού. Ο Αμερικανός εφευρέτης το 1902 σχεδίασε το πρώτο σύστημα σύγχρονου κλιματισμού παγκοσμίως και εννιά χρόνια αργότερα ανάπτυξε την Rational Psychrometric Formulae, τη βάση όλων των βασικών υπολογισμών για τη βιομηχανία των κλιματιστικών.

Μέχρι τότε, και ενώ είχε βρεθεί ο τρόπος να μετατρέπεται το κρύο σε θερμότητα, δεκάδες επιστήμονες είχαν αποπειραθεί να ανακαλύψουν πώς γίνεται και το αντίθετο, χωρίς επιτυχία.

Μία καινοτομική ιδέα όμως μπορεί να εμφανιστεί οπουδήποτε. Για τον Willis Carrier, αυτό συνέβη σε μια πλατφόρμα τρένων στο Πίτσμπουργκ, ένα κρύο και ομιχλώδες βράδυ, περιμένοντας το τρένο για να επιστρέψει σπίτι από τη δουλειά. Ο Carrier κοίταξε μέσα από την ομίχλη και συνειδητοποίησε ότι αυτή η ομίχλη ήταν η λύση.

Σκέφτηκε ότι θα μπορούσε να στεγνώσει τον αέρα περνώντας τον μέσα από το νερό για να δημιουργήσει ομίχλη, καθώς η ομίχλη δεν είναι κάτι παραπάνω από υδρατμός που έχει συμπυκνωθεί στον αέρα. Μέσα στο επόμενο έτος ερεύνησε το ζήτημα και κατέληξε στο ότι η ποσότητα του υδρατμού που μπορεί να περιέχει ο ατμός του νερού, εξαρτάται από τη θερμοκρασία. Ολοκληρώνοντας την εφεύρεσή του, δημιούργησε μια διαδικασία η οποία καθιστούσε δυνατή την παραγωγή αέρα με συγκεκριμένες ποσότητες υγρασίας. Κατάφερε δηλαδή να ελέγξει τα επίπεδα της υγρασίας του αέρα, δημιουργώντας έτσι το θεμέλιο για το σύγχρονο κλιματισμό.

Το 1915 ο Willis Carrier ίδρυσε την Carrier Engineering Corporation, λαμβάνοντας στα χρόνια που ακολούθησαν τιμητικούς Διδακτορικούς Τίτλους από το Πανεπιστήμιο Lehigh (1935) και το Πανεπιστήμιο Alfred (1942).

Σε πενήντα χρόνια εργασίας, έγινε πρωτοπόρος και στην κατάψυξη, ενώ απέκτησε περισσότερες από 80 πατέντες στο πεδίο του. 35 χρόνια μετά το θάνατό του, το 1985, εισήχθη στη National Inventors Hall of Fame, ενώ το 1998 ονομάστηκε από το περιοδικό TIME ως ένας από τους 100 πιο σημαίνοντες ανθρώπους του 20ου αιώνα ("100 Most Influential People of the 20th Century").

"Βασισμένοι σε αυτή την παγκόσμια καινοτομία που άλλαξε τον τρόπο που ζούμε, εργαζόμαστε και διασκεδάζουμε, δημιουργούμε ανελλιπώς από τότε μέχρι και σήμερα νέα προϊόντα και υπηρεσίες κλιματισμού, ψύξης και θέρμανσης που ξεχωρίζουν για την αποτελεσματικότητά τους” σημειώνει η Carrier.

"Κανένα σπίτι δεν είναι απλή υπόθεση”

Παρά το γεγονός πως η Carrier έχει αναλάβει μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, το να κλιματίσει ένα σπίτι δεν θεωρείται απλή υπόθεση. Για το λόγο αυτό, όπως υπογραμμίζει, τα προϊόντα οικιακού εξοπλισμού Carrier έχουν δημιουργηθεί υπολογίζοντας όλους εκείνους τους παράγοντες που κάνουν κάθε σπίτι μοναδικό.

Τα οικιακά κλιματιστικά Carrier υπερέχουν, εξηγεί η εταιρεία, όχι μόνο γιατί έχουν δημιουργηθεί από τους ειδικούς του κλιματισμού, αλλά επίσης γιατί:

• Παρέχουν εξαιρετικά υψηλές αποδόσεις και επιτυγχάνουν την επιθυμητή θερμοκρασία στο χώρο πολύ γρηγορότερα και με τη χαμηλότερη δυνατή κατανάλωση ενέργειας, ανεξάρτητα από τις συνθήκες που επικρατούν.

• Φέρουν 5 έτη εγγύησης για όλα τα μέρη των κλιματιστικών μονάδων, χωρίς κρυφούς όρους.

• Περιέχουν φίλτρα καθαρισμού πενταπλής δράσης, τα οποία καθαρίζουν τον εσωτερικό αέρα και δημιουργούν ένα όμορφο περιβάλλον .

• Διαθέτουν εξελιγμένες λειτουργίες που σας φροντίζουν ενώ κοιμάστε ή κάθεστε στο σαλόνι με τους φίλους…

Όπως για παράδειγμα η λειτουργία Sleep, η οποία αυξομειώνει αυτόματα τη θερμοκρασία του κλιματιστικού ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν κατά τη διάρκεια της νύκτας. Έτσι, δεν θα χρειαστεί ποτέ ξανά να ξυπνήσετε μέσα στη νύκτα για να χαμηλώσετε το κλιματιστικό!

Αντίστοιχα, η λειτουργία Intelligent Eye σάς εντοπίζει μέσα στο χώρο είτε κινήστε είτε είστε καθιστοί και στρέφει τα κύματα αέρα του κλιματιστικού προς το μέρος σας ή μακριά από εσάς, ανάλογα τις επιθυμίες σας!

Η Carrier διαθέτει κλιματιστικά υψηλής ποιότητας, εφαρμόζοντας τα αυστηρότερα περιβαλλοντολογικά πρότυπα. Αυτό επιβεβαιώνει και η Eurovent, ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος ευρωπαϊκός φορέας που ελέγχει και πιστοποιεί τα τεχνικά χαρακτηριστικά των κλιματιστικών. Όλα τα προϊόντα Carrier φέρουν τη σφραγίδα πιστοποίησης Eurovent.

Και όλα αυτά, η Carrier τα προσφέρει σε εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές, καθώς η επίτευξη της ιδανικής ατμόσφαιρας στο σπίτι πρέπει να είναι προσιτή σε όλους, τονίζει η εταιρεία.

Συνεχίζοντας το όραμα του ιδρυτή

Η κληρονομιά του Willis Carrier, όπως εξηγεί η εταιρεία που συνεχίζει να δημιουργεί καινοτομίες στη βιομηχανία του κλιματισμού, ζει ακόμα και σήμερα.

Οι καινοτομίες Carrier® βρίσκονται σε ολόκληρο τον κόσμο και σχεδόν σε κάθε πλευρά της καθημερινής ζωής. Η εταιρεία δημιουργεί άνετα και παραγωγικά περιβάλλοντα, ανεξάρτητα από τις εξωτερικές κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν. Μέσω της τεχνολογίας που διαθέτει, "περιφρουρεί” την παγκόσμια αγορά τροφίμων και ποτών, διατηρώντας την ποιότητα και τη φρεσκάδα των προϊόντων. Διασφαλίζει επίσης την υγεία και την ευημερία, κάνοντας εφικτή τη μεταφορά και παράδοση ζωτικής σημασίας ιατρικών προμηθειών υπό κατάλληλες και ακριβείς συνθήκες. Παρέχει επίσης λύσεις, υπηρεσίες και εκπαίδευση για το κίνημα των Πράσινων Κτηρίων.

"Αυτά αποτελούν μόνο ένα ελάχιστο δείγμα των τρόπων που λειτουργεί η Carrier για να κάνει τον κόσμο ένα καλύτερο μέρος για να ζούμε, να εργαζόμαστε και να διασκεδάζουμε” υπογραμμίζει.

Μπορείτε να δείτε τα νέα οικιακά κλιματιστικά της Carrier εδώ https://www.kotsovolos.gr/site/