Η TÜV Austria Academy, Regional Training Partner της IATA

Nέα συνεργασία με την International Air Transport Association (IATA), ως Regional Training Partner, ξεκινά η TÜV Austria Academy, ο εκπαιδευτικός οργανισμός της TÜV Austria Hellas.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, η συνεργασία αυτή συμβάλει στην περαιτέρω ανάδειξη της Ελλάδας ως διεθνές κέντρο υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης, δεδομένου ότι τα εκπαιδευτικά προγράμματα απευθύνονται στην παγκόσμια αγορά.

Στο πλαίσιο της διαρκούς αναβάθμισης των εκπαιδευτικών υπηρεσιών και της ανάπτυξης των προγραμμάτων που σχεδιάζει και πραγματοποιεί με συνέπεια, η TÜV Austria Academy θα υλοποιήσει έως το τέλος του έτους τα δύο πρώτα εκπαιδευτικά προγράμματα που θα παράγουν αξία για τον κλάδο των αερομεταφορών και συγκεκριμένα τα:

- IFRS 16, Accounting for Leases in the Aviation Industry (Διάρκειας 2 ημέρων, 12-13.11.2019).



- Digital Airline and Change Strategy (Διάρκειας 3 ημερών, 19-21.11.2019)

Με αφορμή τη νέα συνεργασία ο κος Στέλιος Μαργέτης, Διευθυντής της TÜV Austria Academy υπογράμμισε: "Η ομάδα της TÜV Austria Academy νοιώθει ιδιαίτερη τιμή για την ένταξη της εταιρείας μας στο δίκτυο των συνεργατών της IATA. Με πίστη στην ολοκληρωμένη και αξιόπιστη εκπαίδευση, πιστεύουμε από καρδιάς ότι μέσα από τη συνεργασία μας με τον κορυφαίο οργανισμό ΙΑΤΑ κάνουμε ένα βήμα παραπάνω στην υλοποίηση του οράματος της εταιρίας μας, να αποτελεί δηλαδή, τον κορυφαίο εκπαιδευτικό οργανισμό δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης".

Η IATA είναι η Διεθνής Ένωση Αεροπορικών Εταιρειών, εκπροσωπεί 290 αεροπορικές εταιρίες, οι οποίες εξυπηρετούν το 82% της παγκόσμιας επιβατικής κίνησης κι έχει ως στόχο την προώθηση ασφαλών, τακτικών και οικονομικών αεροπορικών μεταφορών προς όφελος των λαών του κόσμου και την παροχή μέσων συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων αεροπορικών μεταφορών που ασχολούνται άμεσα ή έμμεσα με τις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές. Συνεργάζεται με τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας και άλλους διεθνείς και εθνικούς οργανισμούς ως μέσο για την επίτευξη αυτών των στόχων.