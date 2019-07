Οι νικήτριες start-up του Reload Greece Challenge19

Οι νικήτριες startups του RG Challenge19 ανακοινώθηκαν στον τελικό διαγωνισμό Dragons Den -final pitch event, που έλαβε χώρα στο London Business School στις 4 Ιουλίου 2019. Έχοντας ολοκληρώσει ένα εντατικό πρόγραμμα επιτάχυνσης 11 ημερών (accelerator), οι συμμετέχουσες ομάδες βελτίωσαν τα επιχειρηματικά τους σχέδια καθώς και την τελική παρουσίαση (pitch) της εταιρείας τους με την υποστήριξη 30 διακεκριμένων μεντόρων και ειδικών του Reload Greece.

Οι 15 start-ups, που συνδέονται με την Ελλάδα, παρουσίασαν μπροστά στην κριτική επιτροπή που αποτελούνταν από τρεις γνωστούς επενδυτές και ένα κλειστό κοινό από διεθνείς επενδυτές και μέντορες του Reload Greece.

Στο RG Challenge19 συμμετείχαν καινοτόμες start-ups από αναδυόμενους ψηφιακούς τομείς όπως η ιατρική, η εκπαίδευση, gaming, η μόδα, η ενέργεια και οι κατασκευές.

Πέραν της σημαντικής υποστήριξης από έμπειρους διεθνείς μέντορες οι ομάδες είχαν την ευκαιρία να μυηθούν στο τεχνολογικό οικοσύστημα του Λονδίνου από οργανωμένες επισκέψεις στα κεντρικά γραφεία της Visa Innovation Lab καθώς και στο Google Campus Tech Hub. Το πρόγραμμα περιελάμβανε ακόμα παρουσιάσεις από σημαντικούς ομιλητές όπως ο Eliott Saba, Vice President της Silicon Valley Bank, ο John Bradford, Co-Founder της F6S, ο Steve Vranakis, Executive Creative Director του Google Creative Lab, ο Anthony Danon, Early-stage VC στην Speedinvest, η Phillipa Sturt, Managing Partner της Joelson, ο David Farquharson, Partner and Co-Founder της Ignition Law και ο Ξενοφών Βουδούρογλου, Chairman of the Supervisory Board στην Beotel Net ISP.

Στο τελικό διαγωνισμό Dragons Den, η start-up που κέρδισε το Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής επιλέχθηκε από τρεις κριτές-επενδυτές, ενώ παράλληλα το κοινό είχε την ευκαιρία να επιλέξει την αγαπημένη του ομάδα (για το Βραβείο του Κοινού). Οι κριτές Garry Pratt, Chairman στο Kinderly, Χρυσούλα Ζερβουδάκη, Co-Founder του STRIBA Ltd και Peter Prince, Senior Vice President στην Corum Group International ξεχώρισαν την εταιρεία Digital Health Technologies για το Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής, ενώ το Βραβείο του Κοινού απέσπασε η start-up Biomimetic.

Η νικήτρια του "Βραβείου των Κριτών"

Η Digital Health Technologies έχει αναπτύξει ένα καινοτόμο ηλεκτρονικό σύστημα για επαγγελματίες στον χώρο της Ιατρικής, το οποίο προωθεί την τυποποίηση της παρακολούθησης των ασθενών. Η μακρά εμπειρία της Κυριακής Μίτσιου-Begg στον χώρο της Υγείας έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του συστήματος InCare της Digital Health Technologies, η οποία υιοθετεί μια κλινική προσέγγιση, με σκοπό να δημιουργήσει ένα μοναδικό ψηφιακό και διαδραστικό περιβάλλον για το σύστημα υγείας. Το σύστημα InCare θα επιτρέψει στους ασθενείς να αντιμετωπίζονται με περισσότερη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα και φυσικά θα εξασφαλίσει καλύτερες εργασιακές συνθήκες για όλους τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας. Υπολογίζεται ότι η καινοτόμος αυτή εταιρεία θα καταφέρει να σώσει περισσότερες από 5.400 ζωές τον χρόνο, να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και να εντοπίσει νέα ταλέντα, εξοικονομώντας έτσι μέχρι και £2 εκατομμύρια ανά νοσοκομείο.

Αξίζει να σημειωθεί πως η start-up έλαβε μέρος στο RG Challenge19 έπειτα από τη νίκη της στο RG YEP Young Entrepreneurs Programme (2018-2019). Η ομάδα κέρδισε 6 μήνες δωρεάν φιλοξενίας στο Central Working στο Λονδίνο, τρεις συμβουλευτικές συναντήσεις με την δικηγορική εταιρεία Joelson Law και μια συνάντηση 1:1 με τον επενδυτή Ξενοφών Βουδούρογλου.

Μετά την απονομή του βραβείου, η Κυριακή Μίτσιου-Begg, Συν-ιδρύτρια και CEO της Digital Health Technologies, είπε: "Αισθάνομαι μεγάλη τιμή και υπερηφάνεια για τη νίκη μου στο RG Challenge19. Το πρόγραμμα ήταν εξαιρετικό και στοχευμένο στην ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων για την αποτελεσματική προσέγγιση επενδύσεων. Οι ειδικευμένοι και έμπειροι μέντορές μας, βοήθησαν να προετοιμάσουμε την παρουσίασή μας τονίζοντας την αυτοπεποίθηση και τον επαγγελματισμό μας στον τελικό διαγωνισμό. Η παρουσίαση της επιχείρησής μας μπροστά σε επενδυτές είναι μια ξεχωριστή ευκαιρία και το βραβείο του RG Challenge σίγουρα θα βοηθήσει την Digital Health Technologies να προχωρήσει στο επόμενο βήμα πλησιάζοντας το όραμα του να σώζει ζωές.”

Ο νικητής του "Βραβείου του Κοινού"

Το κοινό ψήφισε την Biomimetic ως την καλύτερη startup παρουσίαση που την έκανε να ξεχωρίσει. Η Biomimetic δημιούργησε μια καινοτόμο τεχνολογία υλικών για αντανακλαστικές επιφάνειες γυαλιού χρησιμοποιώντας λέιζερ. Η ομάδα συμμετείχε στο RG Challenge19 accelerator μέσα από τη συνεργασία του Reload Greece με το πρόγραμμα NBG Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος. Η ομάδα κέρδισε τρεις συμβουλευτικές συναντήσεις με τη δικηγορική εταιρεία Ignition Law, ένα διαδικτυακό σεμινάριο επικοινωνίας και μία συνεδρία για την μύησή του στο επιχειρηματικό οικοσύστημα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων με την Anna Roberts Al Quasimi και μια συνάντηση 1:1 με την επενδύτρια Χρυσούλα Ζερβουδάκη.

Μετά την απονομή του "Βραβείου Κοινού” στο RG Challenge19, ο Συνιδρυτής της Biomimetic Ανδρέας Λεμονής μας είπε: "Το RG Challenge19 ήταν ένα απαιτητικό πρόγραμμα 11 ημερών, το οποίο μας ενθάρρυνε να ξεφύγουμε από τη ζώνη άνεσής μας και να εκμεταλλευτούμε στο έπακρο τις δυνατότητες που μας προσφέρθηκαν μέσω αυτού του προγράμματος. Όντας μια ομάδα με τεχνικό (επιστημονικό) υπόβαθρο και χωρίς αρκετές γνώσεις στο χώρο των επιχειρήσεων και του μάρκετινγκ, το Reload Greece μας βοήθησε να αισθανθούμε περισσότερη αυτοπεποίθηση για τα επόμενα βήματα και τη στρατηγική που χρειάζεται να ακολουθήσουμε. Όλα τα μέλη του Reload Greece, συμπεριλαμβανομένων των οργανωτών και των μεντόρων, μας προσέφεραν και μας έμαθαν κάτι που θα πάρουμε μαζί μας πίσω στην Ελλάδα. Είμαστε ευγνώμονες που είχαμε την ευκαιρία να συμμετέχουμε σε αυτό το πρόγραμμα και το συνιστούμε ανεπιφύλακτα σε άλλες startups που θέλουν να φέρουν την επιχείρησή τους ένα βήμα πιο κοντά στην επιτυχία.”

Μετά την εκδήλωση, η Άντζελα Στάθη, η CEO του Reload Greece, είπε: "Μέσα σε 11 ημέρες, όλες οι startups δούλεψαν πολύ σκληρά και η πρόοδός τους ήταν αισθητή σε όλους μας. Είναι ιδιαίτερη χαρά που το "Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής” δόθηκε στην Digital Health Technologies, η οποία εξασφάλισε τη θέση της στο RG Challenge19 έχοντας νικήσει το 2018-19 Reload Greece Young Entrepreneurs Programme, και το "Βραβείο του Κοινού” πήγε στην Biomimetic, η οποία συμμετείχε στο RG Challenge έπειτα από τη συνεργασία του Reload Greece με το πρόγραμμα NBG Business Seeds accelerator της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος. Αυτή τη χρονιά, το Dragons Den ήταν για πρώτη φορά μία κλειστή εκδήλωση για το επενδυτικό κοινό κατόπιν πρόσκλησης. Σχεδιάζουμε να επεκτείνουμε τις συνεργασίες για τα προγράμματά μας με περισσότερες πόλεις της Ευρώπης και τα Βαλκάνια ώστε να έχουμε μεγαλύτερη πρόσβαση τόσο στο ταλέντο των Ελλήνων όσο και στην εμπειρία Ελλήνων επαγγελματιών. Σχεδιάζουμε ακόμη να επεκτείνουμε την συνεργασία μας με επενδυτικούς φορείς που άμεσα ή έμμεσα βοηθούν start-ups που έχουν "αποφοιτήσει” από τα προγράμματά μας και να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας με τους υποστηρικτές μας, χωρίς τη βοήθεια των οποίων δεν θα μπορούσε το Reload Greece να υπάρξει".