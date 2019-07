Ανταποδοτική οικονομία από την Lidl Ελλάς

Γενέθλια εφέτος για την Lidl Ελλάς που συμπληρώνει είκοσι χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά. Το αποτύπωμα της στην οικονομία, στην κοινωνία και στην απασχόληση.





Από το 1999 μέχρι και σήμερα, δηλαδή τα τελευταία είκοσι χρόνια, η Lidl Ελλάς η οποία έφερε στην Ελλάδα μια διαφορετική κουλτούρα στο λιανεμπόριο τροφίμων, έχει επενδύσει περισσότερα από 1,3 δισ. ευρώ. Μόνο για τη φετινή χρονιά, έχει προγραμματίσει επενδύσεις 120 εκατ. ευρώ, 40 εκατ. ευρώ περισσότερα από αυτά που επένδυσε το 2018.

Καθόλου άσχημα σε μια χώρα η οποία διψά για επενδύσεις και η Lidl Ελλάς απέδειξε ότι είναι εδώ για να μείνει, ακόμη και τα χρόνια της κρίσης, συνεχίζοντας απρόσκοπτα το επενδυτικό της πλάνο.

Γιατί όμως είναι σημαντικές οι επενδύσεις; Γιατί το 1,3 δισ. ευρώ που έχει επενδύσει η αλυσίδα μέχρι σήμερα και τα 280 εκατ. ευρώ που πρόκειται να επενδύσει τη διετία 2019-2020 μας αφορά όλους;

Γιατί το 1,3 δισ. ευρώ που έχει επενδύει ήδη η Lidl Ελλάς έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη για την ελληνική οικονομία και όχι μόνο για τον ίδιο τον οργανισμό της Lidl Ελλάς, αφού αυτό το 1,3 δισ. ευρώ δεν περιορίζεται μόνο στη διεύρυνση του δικτύου των καταστημάτων της και των αποθηκευτικών της χώρων.

Με απλά λόγια η συνολική προστιθέμενη αξία στην ελληνική οικονομία είναι σήμερα 11 φορές αυξημένη σε σχέση με το πρώτο έτος λειτουργίας. Σε αριθμούς αυτό ισοδυναμεί με 712 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 0,39% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) της χώρας.

Την ίδια στιγμή η συνολική συνεισφορά της στα φορολογικά έσοδα είναι 9 φορές αυξημένη σε σχέση με το πρώτο έτος λειτουργίας και ανέρχεται σε 247 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 0,32 % των φορολογικών εσόδων του Κράτους.

Πέρα και πάνω από τους αριθμούς όμως είναι οι άνθρωποι. Η Lidl Ελλάς έχει συμβάλλει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Από αυτές τις θέσεις εργασίας, σήμερα πάνω από 5.550 είναι άμεσες, 7.000 έμμεσες και 5.600 επαγόμενες στο σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Συνολικά η εταιρεία υποστηρίζει 18.185 συνολικές θέσεις εργασίας στην Ελλάδα, οι οποίες αντιστοιχούν στο 0,49% της συνολικής απασχόλησης στην χώρα μας. Και για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το 1999, η εταιρεία υποστήριζε στην Ελλάδα 1.734 συνολικές θέσεις εργασίας. Δηλαδή μέσα σε μια εικοσαετία οι συνολικές θέσεις εργασίας που υποστηρίζει στην Ελλάδα είναι δεκαπλάσιες σε σχέση με το πρώτο έτος λειτουργίας της.

Πολλαπλάσιος όμως είναι ο αντίκτυπος στην υποστήριξη των ανθρώπων από το εισόδημα που προσφέρουν αυτές οι θέσεις εργασίας. Το 1999 αυτό το εισόδημα υποστήριζε 3.988 ανθρώπους και το 2018 41.826 ανθρώπους. Ενώ για κάθε άμεση θέση εργασίας υποστηρίζονται πλέον 2,3 επιπλέον θέσεις εργασίας από 2 που ήταν το 1999, δηλαδή 16% αυξημένες σε σχέση με το πρώτο έτος λειτουργίας της.

Last but not least, όπως λένε και οι Αγγλοσάξονες, οι επενδύσεις σε πρωτοβουλίες για την κοινωνία και το περιβάλλον και δωρεές προϊόντων. 20 χρόνια η αλυσίδα δημιουργεί αξία για την αγορά, την κοινωνία, τους εργαζομένους, το περιβάλλον και τους εξωτερικούς συνεργάτες με στόχο ένα καλύτερο αύριο. Στο πλαίσιο αυτό πέρυσι οι επενδύσεις σε κοινωνικές δράσεις, δωρεές και προσφορά προϊόντων ανήλθαν στα 710.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 610.000 ευρώ αφορούσαν κοινωνικές δράσεις και δωρεές ενώ τα 100.000 ευρώ στην προσφορά προϊόντων.

20 χρόνια η εταιρεία στέκεται με ευθύνη δίπλα στην κοινωνία, στην οικονομία και στο περιβάλλον. Και δεσμεύεται να συνεχίσει.