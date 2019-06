ΣΕΝ: Κορυφαίο Πανευρωπαϊκό βραβείο κατέκτησε η Solmeyea στο Όσλο

Με τη σπουδαία παγκόσμια καινοτομία παραγωγής νέας πρωτεΐνης για την ανθρωπότητα με τη χρήση διοξειδίου του άνθρακα και άλγης, η ελληνική φοιτητική ομάδα Solmeyea κατέκτησε χθες βράδυ, 25 Ιουνίου 2019, το κορυφαίο βραβείο "Financial Sustainability Award - Βραβείο Οικονομικής Βιωσιμότητας" της εταιρείας Nordea στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας JA Εurope Enterprise Challenge 2019 που διοργανώθηκε μαζί με το JA Νορβηγίας, στο Όσλο. Η Solmeyea είχε κερδίσει το πρώτο Πανελλαδικό βραβείο του προγράμματος JA Start Up 2019 του Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων/Junior Achievement Greece στις 30 Μαΐου, στο διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού "Ελληνικός Κόσμος" του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού και εκπροσώπησε την Ελλάδα στον Πανευρωπαϊκό Τελικό, στον οποίο συμμετείχαν 15 χώρες. Συνολικά φέτος έλαβαν μέρος στο φοιτητικό διαγωνισμό 15.000 φοιτητές από 300 Πανεπιστήμια της Ευρώπης. Με τη βράβευσή της η Solmeyea βρίσκεται ανάμεσα στις καλύτερες φοιτητικές "επιχειρήσεις" της Ευρώπης.

Πριν την ανακοίνωση του βραβείου, η κριτική επιτροπή εκθείασε την καινοτόμα ιδέα, το επιχειρηματικό πλάνο και την επιστημονική έρευνα της Solmeyea και κυρίως το γεγονός ότι έχει ήδη δρομολογήσει σημαντικές συνεργασίες με μεγάλες εταιρείες για την υλοποίηση της ιδέας της. Έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση σε όλους η δήλωση της επιτροπής ότι η ιδέα της Solmeyea αποτελεί "σπουδαία καινοτομία και "game changer" προς τη λύση μεγάλων προβλημάτων της ανθρωπότητας – Παγκόσμιων Στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών- όπως την κλιματική αλλαγή, τη δημόσια υγεία και την πείνα". Βραβεύτηκαν τα μέλη της Solmeyea Χρυσάνθη Βερβενιώτη, Χρήστος Καλαντζής και Κωνσταντίνα Μπάκα αλλά και ο μέντορας της ομάδας Βασίλης Στενός, Environmental Engineer, απόφοιτος του φημισμένου Columbia University της Νέας Υόρκης και υποψήφιος Διδάκτορας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Η ομάδα είναι ενθουσιασμένη και πολύ αισιόδοξη για τη συνέχεια.

Η Solmeyea παρουσίασε στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό μια καινοτομία που αυτούσια δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο, την παραγωγή πρωτεΐνης μέσω άλγης με την αξιοποίηση του διοξειδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα. Πρόκειται για μια μέθοδο που πετυχαίνει δύο στόχους: 1) Να συμβάλλει στην εν μέρει μείωση της συγκέντρωσης του βλαβερού διοξειδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα 2) Να αξιοποιήσει αυτό το διοξείδιο του άνθρακα και την άλγη -που υπάρχουν και τα δύο σε αφθονία- ώστε μέσα από συστηματική καλλιέργεια και κάτω από συγκεκριμένες ιδανικές παρεχόμενες συνθήκες να δημιουργηθούν τεράστιες ποσότητες πρωτεΐνης. Με αυτή την επιπλέον πρωτεΐνη θα παραχθούν νέες, πρωτεϊνούχες, θρεπτικές τροφές που θα συμβάλλουν στη λύση του παγκόσμιου προβλήματος της σίτισης του πληθυσμού της γης που αυξάνεται ραγδαία και πρόκειται να φθάσει τα 10 δισεκατομμύρια μέχρι το 2050.

Το πρώτο βραβείο του διαγωνισμού κέρδισε η "Αrtfish SB" από τη Νορβηγία με ένα καινοτόμο σύστημα καθαρισμού των υδάτων που αναβαθμίζει την ποιότητα των ιχθυοκαλλιεργειών.

Θερμά συγχαρητήρια από τον Γενικό Διευθυντή του ΣΕΝ/JA Greece, Αργύρη Τζικόπουλο

Τη Solmeyea συνόδευσαν και συντόνισαν στο Όσλο, ο Γενικός Διευθυντής του ΣΕΝ/JA Greece & Αντιπρόεδρος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Junior Achievement Eυρώπης, Αργύρης Τζικόπουλος και ο Learning Director του ΣΕΝ/JA Greece & υπεύθυνος του προγράμματος JA Start Up, Μάνος Παυλάκης, οι οποίοι πανηγύρισαν μαζί με την ομάδα τη μεγάλη αυτή επιτυχία.

"Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και τιμή που η Ελλάδα συμμετείχε στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό JA Europe Enterprise Challenge 2019, στο Όσλο της Νορβηγίας και -για πρώτη φορά στα 15 χρόνια λειτουργίας του ΣΕΝ/JA Greece- απέσπασε ευρωπαϊκό βραβείο στο φοιτητικό διαγωνισμό. Πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά της Solmeyea που κατέκτησαν το "Financial Sustainability Award", δήλωσε ο κ. Τζικόπουλος και τόνισε: "Η υψηλή ποιότητα του προγράμματος καθώς και οι φετινές καινοτομίες αποτέλεσαν έμπνευση για όλους τους φοιτητές και συνετέλεσαν στην επιτυχία τους. Συγκεκριμένα, το JA Start Up 2019 υλοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα με την αξιοποίηση ενός πρωτοποριακού LMS (Learning Management System) μέσω του οποίου οι συμμετέχοντες είχαν πρόσβαση σε πλούσιο ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό, σε webinars από experts και παράλληλα είχαν τη συνεχή καθοδήγηση από μέντορες - έμπειρα στελέχη οργανισμών και επιχειρήσεων. Είμαι πεπεισμένος ότι το ΣΕΝ/JA Greece θα συνεχίσει να αποτελεί πυλώνα της σύγχρονης κοινωνίας, παρέχοντας σε εκατοντάδες φοιτητές μοναδικά μέσα και μεθόδους που θα βοηθήσουν τους ίδιους να εξελιχθούν και να συμβάλλουν σε θετικές κοινωνικές αλλαγές που η σύγχρονη Ελλάδα έχει τόσο ανάγκη".

"Τα παιδιά της Solmeyea είχαν μια εξαιρετική παρουσία στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό, κάτι που αναγνωρίστηκε από όλους", δήλωσε ο Μάνος Παυλάκης. "Η ιδέα έτυχε μεγάλης αποδοχής ως προς την ευρηματικότητα, τον γενικότερο αντίκτυπο και την οικονομική βιωσιμότητα. Το βραβείο ήταν απλά το επιστέγασμα ενός πολύ όμορφου και δημιουργικού ταξιδιού που ξεκίνησε πριν από μερικούς μήνες με σημαντικό σταθμό - ορόσημο τον Φοιτητικό Διαγωνισμό του ΣΕΝ/ JA Greece. Είμαι ευτυχής που ήμουν μέρος αυτής της μεγάλης επιτυχίας", κατέληξε ο κ. Παυλάκης. Το πρόγραμμα "JA Start Up 2019" πραγματοποιείται στην Ελλάδα εδώ και 5 χρόνια με την υποστήριξη της MetLife.

Η βράβευση της Solmeyea στη Νορβηγία ήταν ο καλύτερος οιωνός για την επιτυχία του επόμενου Φοιτητικού Πανευρωπαϊκού Τελικού JA Εurope Enterprise Challenge 2020, που θα γίνει -για πρώτη φορά- στην Αθήνα. Το ΣΕΝ/JA Greece έχει ήδη ξεκινήσει προετοιμασίες και η ελληνική αποστολή αποχαιρέτησε στο Όσλο λέγοντας, "next year, see you in Athens"!