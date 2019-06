Σανίδα σωτηρίας αναζητούν για τη Notos Com οι τράπεζες

Της Νένας Μαλλιάρα

Λύση για τη διάσωση της Notos Com αναζητούν οι τράπεζες μετά το ναυάγιο της διάσωσης της εταιρείας από την Pillarstone, την πλατφόρμα διαχείρισης του fund KKR. Τα δάνεια της Notos Com είχαν περάσει πέρυσι τον Ιούλιο στην Pillarstone με σκοπό την πλήρη αναδιάρθρωση της εταιρείας. Σύμφωνα με την αρχική συμφωνία, το εγχείρημα της αναδιάρθρωσης προέβλεπε την επένδυση στην εταιρεία συνολικών κεφαλαίων, ύψους 25 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr, μετά την πρόθεση της Pillarstone να αποσυρθεί από την ελληνική αγορά, η περίπτωση της Notos Com επανέρχεται στο προσκήνιο με τραπεζικές πηγές να αναφέρουν την ύπαρξη "κάποιου χαλαρού ενδιαφέροντος" από δύο πλευρές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για το βρετανικό retailer fund M&G και τον Σάμι Φάις.

Η M&G είναι διαχειριστής επενδύσεων στη Μ. Βρετανία και στο εξωτερικό και αποτελεί αυτόνομο branch του ομίλου της Prudential, με αντικείμενο τη δική της λιανική και θεσμική διαχείριση κεφαλαίων και λειτουργεί ως διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων της Prudential στην Ευρώπη. Ο σημερινός διευθυντής επενδύσεων της M&G Investments είναι ο Graham Mason. Η M&G διαχειρίζεται επίσης πιο εσωτερικά περιουσιακά στοιχεία στο πλαίσιο της ιδιωτικής χρηματοπιστωτικής σκηνής, όπως είναι τα Δομημένα Προϊόντα (συμπεριλαμβανομένων των CDO), το Leveraged Finance, η Χρηματοδότηση Έργων και Υποδομών. Παράλληλα, η εταιρεία είναι ένας και από τους μεγαλύτερους επενδυτές στην αγορά ακινήτων.

O επιχειρηματίας Σάμι Φάις αποδείχτηκε το 2017 η "σανίδα σωτηρίας" για την εταιρεία υποδημάτων "Καλογήρου". Το όνομά του είχε ακουστεί ξανά στο παρελθόν για τη διάσωση, αυτή τη φορά της Notos Com, σε συνεργασία με το αμερικανικό fund της Fortress. To σχέδιο, ωστόσο, δεν είχε προχωρήσει. Στην παρούσα φάση, οι πληροφορίες αναφέρουν πως διερευνάται η είσοδος του ομίλου Φάις στο μετοχικό κεφάλαιο της Notos Com μέσω της συμμετοχής του με ποσό έως 7 εκατ. ευρώ σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στα κεφάλαια με τα οποία έχει χρηματοδοτήσει μέχρι τώρα τη Notos Com η Pillarstone.

Η Notos Com διαχειρίζεται τα πολυκαταστήματα Notos Home και Notos Galleries και είναι μία από τις μεγαλύτερες σε τζίρο αλυσίδες καταστημάτων ειδών ένδυσης και οικιακού εξοπλισμού. Η εταιρεία έχει χρέη προς τράπεζες και προμηθευτές ύψους 220 εκατ. ευρώ, ο ετήσιος τζίρος της κινείται στα 115 εκατ. ευρώ, ενώ τα οικονομικά της αποτελέσματα είναι αρνητικά, με ετήσιες ζημιές 14 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι πρόσφατα, για να περιορίσει τις λειτουργικές της δαπάνες, η εταιρεία έκλεισε το μεγάλο κατάστημά της επί της πλατείας Κοτζιά. Παρά τα προβλήματά της, πάντως, η εταιρία διαθέτει ένα ισχυρό brand, ενώ και η διοίκησή της (όμιλος Παπαέλληνα) συνεργάζεται με τις τράπεζες για την εξεύρεση λύσης.

