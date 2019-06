H Data Communication στο 5ο Energy Commodities Conference

Η Data Communication Α.Ε., Microsoft Gold Partner & στρατηγικός σύμμαχος των εταιρειών ενέργειας προς την κατεύθυνση της ψηφιακής αναβάθμισης, υποστηρίζει το 5o Energy Commodities Conference που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019, στο Divani Caravel Hotel, στην Αθήνα, από την Boussias Communications, με θέμα "Back to the Fundamentals – The "Power” is in your hands".

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το Energy Commodities Conference αποτελεί τόπο συνάντησης και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων φορέων του κλάδου της Ενέργειας με παρουσία κορυφαίων Ελλήνων και διεθνών ομιλητών. Κυρίαρχο θέμα του φετινού Συνεδρίου θα αποτελέσουν οι νέες πηγές ενέργειας και η επιρροή τους στην Ευρωπαϊκή αγορά και στο πρόβλημα της αστάθειας των τιμών, τα νέα σχέδια του ενεργειακού χρηματιστηρίου για τις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η αλλαγή του τοπίου σε Ελλάδα και Ιταλία, καθώς και η χρήση των κατάλληλων συστημάτων Πληροφορικής για τον κλάδο.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, εκπρόσωποι της Data Communication θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν, με στελέχη και φορείς του κλάδου σχετικά με ολοκληρωμένες λύσεις Πληροφορικής στον κλάδο της διανομής και εμπορίας Φυσικού Αερίου & Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Μελετώντας συνεχώς τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του ενεργειακού κλάδου και διαθέτοντας εκτενή εμπειρία μέσω της υλοποίησης 200+ έργων Microsoft Dynamics 365, η Data Communication απαντά στην ανάγκη εξειδικευμένης λειτουργικότητας με την ανάπτυξη και συνεχή εξέλιξη της καθετοποιημένης λύσης Dynamics 365 for Energy, της ολοκληρωμένης λύσης που έχει αναπτύξει για τους κλάδους της Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Φυσικού Αερίου, βραβευμένη 2 φορές από το θεσμό Τεχνολογικής Καινοτομίας & Επιχειρηματικής Αριστείας, IMPACT Bite Awards (2018, 2016).

Βασισμένη στην κορυφαία διεθνώς λύση Dynamics 365 for Sales (CRM) καθώς και το Microsoft Dynamics NAV on Azure (ERP), και ενσωματώνοντας πλήθος καινοτόμων χαρακτηριστικών, η λύση Dynamics 365 for Energy καλύπτει πλήρως τις ανάγκες των επιχειρήσεων του κλάδου, είτε είναι Εταιρείες Παροχής Ενέργειας είτε Διαχειριστές Δικτύου, συμβάλλοντας αποφασιστικά στη βελτιστοποίηση και αυτοματοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών και την αύξηση της αποδοτικότητας. Παράλληλα, όντας λύση πλήρως παραμετροποιήσιμη προσφέρει απεριόριστη ευελιξία και προσαρμοστικότητα.

Τέλος, τονίζεται πως η Data Communication είναι ένας από τους μεγαλύτερους ISVs της Microsoft στην Ελλάδα, με εμπειρία στον κλάδο της ενέργειας ήδη από το 2011 και συνεργασίες με εταιρείες, όπως: ZeniΘ, Όμιλος Ήρων, ΕΔΑ ΘΕΣΣ, We (Eunice Trading).