H Vodafone και τα MIKEL κοντά στα Παιδικά Χωριά SOS

Η Vodafone και τα MIKEL, μέσω των προγραμμάτων επιβράβευσης Vodafone Thank you και CU Around, έδωσαν τη δυνατότητα σε όλους τους συνδρομητές της Vodafone να απολαύσουν το αγαπημένο τους ρόφημα και να κερδίζουν ακόμα ένα, εντελώς δωρεάν, ενώ παράλληλα συγκεντρώθηκε το ποσό των 65.000 ευρώ, το οποίο διατέθηκε για την υποστήριξη του έργου των Παιδικών Χωριών SOS.

Συγκεκριμένα, η Vodafone και τα MIKEL διέθεσαν το σύνολο των εσόδων από τα SMS που στάλθηκαν για την απόκτηση κωδικών Vodafone Thank you και CU Around, στα Παιδικά Χωριά SOS, για την ενίσχυση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των 9 Κέντρων Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας που λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα.

Ο Κωνσταντίνος Μουμούρης, Ηead of Mass Youth, Ethnic, Loyalty & IoT της Vodafone Ελλάδας δήλωσε: "Μας κάνει ιδιαίτερα χαρούμενους που με το Vodafone Thank you και το CU Around, μέσα από μία μεγάλη λίστα συνεργατών, επιβραβεύουμε τους πελάτες μας για την εμπιστοσύνη τους με αποκλειστικά προνόμια και προσφορές, ενώ παράλληλα δίνουμε μεγαλύτερη αξία στην επιλογή τους, στηρίζοντας έμπρακτα τα Παιδικά Χωριά SOS, για την ουσιαστική ενίσχυση των παιδιών που το έχουν ανάγκη".

Ο κ. Δημήτρης Παγωνούδης, Chief Operating & Financial Officer της MIKEL Coffee Company δήλωσε: "Μας χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός που για ακόμη μία χρονιά, μας δόθηκε η ευκαιρία να μετατρέψουμε την καθημερινή συνήθεια των πελατών μας, σε στήριξη αγάπης για παιδιά και οικογένειες που το έχουν ανάγκη, μέσω της προσφοράς της Vodafone "1+1 ρόφημα από τα Mikel” ενισχύοντας τις δράσεις των Παιδικών Χωριών SOS".

Από την πλευρά του ο κ. Γιώργος Πρωτόπαπας, Διευθυντής των Παιδικών Χωριών SOS δήλωσε: "Στα Παιδικά Χωριά SOS αισθανόμαστε πραγματικά ευτυχείς που για άλλη μια χρονιά η Vodafone και τα MIKEL συνεχίζουν να στηρίζουν το έργο μας, ενισχύοντας τα εκπαιδευτικά προγράμματά μας για τα παιδιά των οικογενειών που αντιμετωπίζουν σημαντικές οικονομικές δυσκολίες. Ένα θερμό ευχαριστώ στις δύο εταιρείες για την πρωτοβουλία αυτή, καθώς επίσης στον κόσμο που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο".