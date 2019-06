Δυναμική επιστροφή της HSBC στην αγορά στεγαστικής πίστης

Θα μπορούσε κανείς να φανταστεί ότι ο μέσος άνθρωπος ξοδεύει σήμερα περισσότερο χρόνο εβδομαδιαίως στην αναζήτηση σπιτιού, παρά διαβάζοντας παραμύθια στα παιδιά του; Και όμως, σήμερα, το ενδιαφέρον των καταναλωτών διεθνώς στρέφεται ξανά στην αγορά των ακινήτων, και μάλιστα με χαρακτηριστικά εμμονής!

Η τελευταία διαδικτυακή έρευνα που πραγματοποίησε η Tolune για λογαριασμό της HSBC, καταγράφει τη διεθνώς αναδυόμενη τάση για απόκτηση στέγης και τα εντυπωσιακά ευρήματα της έρευνας της Τράπεζας "Beyond the Bricks” αποτυπώνουν μια κουλτούρα εμμονής με την ακίνητη περιουσία να "σαρώνει" τον πλανήτη.

Με βάση τα ευρήματα αυτά, ο μέσος άνθρωπος ξοδεύει κατά μέσο όρο 3,5 ώρες την εβδομάδα για να αναζητά ακίνητα, να διαβάζει περιοδικά ακινήτων και να βλέπει σπίτια ηλεκτρονικά, ακόμα και όταν δεν βρίσκεται σε φάση αναζήτησης κατοικίας. Οι γονείς αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στο να κοιτάζουν ακίνητα παρά στο να διαβάζουν παραμύθια στα παιδιά τους (5,4 ώρες έναντι 1,59 ωρών αντίστοιχα)! Επιπλέον μια κατηγορία ατόμων που χαρακτηρίζονται ως "ακραίοι κυνηγοί ακινήτων" είναι ακόμα πιο εθισμένοι στην αναζήτηση ακινήτων, ξοδεύοντας περισσότερες από 7 ώρες την εβδομάδα στην έρευνα αγοράς για ακίνητα. Παγκοσμίως το 6,3% των ανθρώπων μπορούν να καταταχθούν στην κατηγορία αυτή.

Το ενδιαφέρον για την απόκτηση στέγης συμβαδίζει με τον τραπεζικό δανεισμό, οδηγώντας τους καταναλωτές στην αναζήτηση των τραπεζικών προϊόντων με τους καλύτερους όρους της αγοράς και διαμορφώνοντας νέα δεδομένα ανταγωνισμού μεταξύ των τραπεζών.

Όπως δείχνει έρευνα της HSBC σε περισσότερους από 10.000 ανθρώπους σε 10 χώρες (Beyond the Bricks survey, The value of home), το 61% όσων έχουν ήδη στεγαστικό δάνειο κάνουν έρευνα αγοράς για καλύτερους όρους δανειοδότησης, ενώ σχεδόν οι μισοί ιδιοκτήτες ακινήτων (44%) έχουν αλλάξει πάροχο για το στεγαστικό τους δάνειο. Για το 55% όσων αλλάζουν Τράπεζα για το στεγαστικό τους δάνειο, ο λόγος είναι η αύξηση των επιτοκίων και η αναζήτηση καλύτερων όρων χρηματοδότησης.

Παράλληλα, η έρευνα της HSBC, "Beyond the Bricks survey, The value of home”, δείχνει ότι το τέλος της εποχής των χαμηλών επιτοκίων θα μπορούσε να προκαλέσει "σοκ" στους ιδιοκτήτες ακινήτων, αφού το 75% αυτών δεν έχουν γνωρίσει καμία αύξηση επιτοκίου από τη στιγμή που πήραν το δάνειό τους. Μία αύξηση επιτοκίου στο στεγαστικό δάνειο κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες θα καθιστούσε δύσκολη την ομαλή εξυπηρέτησή του από το 22% των δανειοληπτών, ενώ το ποσοστό αυτό θα ανέβαινε στο 47% με μία αύξηση 5 ποσοστιαίων μονάδων!

Τα στοιχεία των παγκόσμιων ερευνών της HSBC που καταδεικνύουν διεθνώς την αναθέρμανση του ενδιαφέροντος για την αγορά του ιδανικού σπιτιού, αλλά και τις ανάγκες των δανειοληπτών στεγαστικών δανείων, δεν θα μπορούσαν να αφήσουν ανεπηρέαστο το καταναλωτικό κοινό στην Ελλάδα.

Το ενδιαφέρον για την αγορά κατοικίας έχει αναθερμανθεί και ύστερα από χρόνια "στον πάγο", η ελληνική κτηματαγορά έχει πλέον σταθεροποιηθεί και παρουσιάζει σημαντικές ενδείξεις ανάκαμψης. Η αυξανόμενη κινητικότητα, τόσο στην αγορά οικιστικών (βραχυχρόνιες μισθώσεις, πρόγραμμα "χρυσή βίζα" κ.ά.), όσο και στην αγορά των επαγγελματικών ακινήτων, κυρίως υψηλών προδιαγραφών, αναμένεται να συνεχιστεί κατά τα επόμενα τρίμηνα.

Διαβλέποντας το ενδιαφέρον και τις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται για την απόκτηση κατοικίας στην Ελλάδα, η HSBC πραγματοποιεί δυναμική επιστροφή στην ελληνική αγορά στεγαστικής πίστης.

Δίνοντας τη δυνατότητα στους παλαιούς και νέους πελάτες της στην Ελλάδα να αποκτήσουν το σπίτι των ονείρων τους, είτε για πρώτη είτε για εξοχική κατοικία ή ακόμη και ως επένδυση για το μέλλον, η Τράπεζα ανοίγει ξανά τις χορηγήσεις στεγαστικών δανείων και μάλιστα με τους ανταγωνιστικότερους όρους στην αγορά.

Το νέο στεγαστικό δάνειο της HSBC παρέχει χρηματοδότηση για την αγορά πρώτης και δεύτερης κατοικίας, ανακαίνιση και μεταφορά δανείων από άλλες τράπεζες, με επιτόκιο που βασίζεται στο Euribor μηνός* και περιθώριο από 2,75% (για μεταφορά δανείου) έως 4%.

Ειδικότερα, το προϊόν που λανσάρει η HSBC, αφορά:

Δάνειο για αγορά κατοικίας και μεταφορά στεγαστικών δανείων από άλλη Τράπεζα, με:

* Χρηματοδότηση έως 70% της αξίας του ακινήτου και διάρκεια δανείου 15 έτη.

* Χρηματοδότηση έως 75% της αξίας του ακινήτου και διάρκεια δανείου 10 έτη.

Δάνειο για εργασίες ανακαίνισης, με:

* Χρηματοδότηση έως 50% της αξίας της ανακαίνισης, (ποσό δανείου έως 60.000 ευρώ και διάρκεια έως 10 έτη).

Το νέο στεγαστικό προϊόν της HSBC εντάσσεται στη φιλοσοφία και στρατηγική της Τράπεζας να παρέχει στους πελάτες της ολοκληρωμένες τραπεζικές λύσεις, υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση και ευρεία γκάμα προϊόντων που καλύπτουν το σύνολο των οικονομικών τους αναγκών.

Όντας ένας από τους μεγαλύτερους τραπεζικούς και χρηματοοικονομικούς οργανισμούς παγκοσμίως, με περισσότερους από 39 εκατομμύρια πελάτες σε 66 χώρες και γεωγραφικές περιοχές στην Ευρώπη, την Ασία, τη Βόρειο και Λατινική Αμερική, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, η HSBC μπορεί να καλύψει τις στεγαστικές ανάγκες των Ελλήνων πελατών της, με ανταγωνιστικούς όρους αγοράς και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.

