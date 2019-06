JA Start Up 2019: Στην Solmeyea το πρώτο βραβείο

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 30 Μαΐου 2019, ο 5ος Πανελλαδικός Φοιτητικός Διαγωνισμός Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας "JA Start Up 2019" του Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων/Junior Achievement Greece. Είκοσι ομάδες φοιτητών και φοιτητριών παρουσίασαν τις έξυπνες επιχειρηματικές τους ιδέες στην αίθουσα "Ιφιγένεια" στο Κέντρο Πολιτισμού "Ελληνικός Κόσμος" του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, βαθμολογήθηκαν από την κριτική επιτροπή και αναδείχθηκαν οι νικητές.

Το πρώτο βραβείο, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, κατέκτησε η φοιτητική ομάδα Solmeyea από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. H Solmeyea εφαρμόζει μία καινοτόμα μέθοδο που δεσμεύει το διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα και το μετατρέπει σε πρωτεϊνη, μέσω άλγης. Τα αποτελέσματα της μεθόδου είναι εντυπωσιακά καθώς όχι μόνο καθαρίζει την ατμόσφαιρα από το βλαβερό διοξείδιο του άνθρακα αλλά το αξιοποιεί για την παραγωγή τεράστιων ποσοτήτων επιπλέον πρωτεϊνης -που έχει ανάγκη η ανθρωπότητα- με απόλυτα φυσικό τρόπο. Με την εναλλακτική αυτή πρωτεϊνη δημιουργούνται συμπληρώματα διατροφής για την κτηνοτροφία έτσι ώστε να μειωθεί η χρήση φαρμάκων και χημικών σκευασμάτων, ενώ εκτιμάται ότι θα βοηθήσει πολύ τις φτωχότερες χώρες καθώς θα εμπλουτίσει τις ζωοτροφές και θα συμβάλλει ουσιαστικά στην καλύτερη σίτιση του πληθυσμού. Η ομάδα Solmeyea απαρτίζεται από τους: Χρυσάνθη Βερβενιώτη, Χρήστο Καλαντζή και Mάρκο Κιοσσέογλου. Μέντορας της ομάδας είναι ο Βασίλης Στενός, Environmental Engineer, απόφοιτος του φημισμένου Columbia University της Νέας Υόρκης και υποψήφιος Διδάκτορας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Η Solmeyea θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον Πανευρωπαϊκό Φοιτητικό Διαγωνισμό "JA Europe Enterprise Challenge 2019" που θα πραγματοποιηθεί 24-26 Ιουνίου 2019 στο Όσλο. To πρώτο βραβείο -που περιλαμβάνει και έπαθλο 3.000 ευρώ- απένειμε ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, Θεόδωρος Φέσσας, ο οποίος συνεχάρη θερμά την ομάδα και της ευχήθηκε καλή επιτυχία στην Ευρώπη. Ο κ Φέσσας τόνισε ότι εάν ενισχυθεί ακόμα περισσότερο το Junior Achievement στην Ελλάδα θα δημιουργηθούν πολλές επιχειρήσεις από νέους ανθρώπους για το καλό του τόπου.

Η Solmeyea ξεκίνησε την εντυπωσιακή πορεία της το Δεκέμβριο, υπό την εποπτεία του καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Κωνσταντίνου Αραβώση. Κατέκτησε το πρώτο βραβείο του "πράσινου" Διαγωνισμού Καινοτομίας του ΕΜΠ, GREENTECH CHALLENGE #2 και στη συνέχεια την υποστήριξη πολλών σημαντικών φορέων, όπως του MIT Enterprise Forum Greece, του "PGI" Philanthropy for Green Ideas-Rockefeller Brothers Fund και άλλων. "Είμαστε πολύ χαρούμενοι για την κατάκτηση του πρώτου βραβείου στο σπουδαίο διαγωνισμό JA Start Up 2019 που διεξάγεται σε 300 Πανεπιστήμια στην Ευρώπη, με τη συμμετοχή 15.000 φοιτητών", δήλωσε η 4ετής φοιτήτρια του ΕΜΠ Χρυσάνθη Βερβενιώτη και στέλεχος της Solmeyea, με τον μέντορα της ομάδας Βασίλη Στενό να τονίζει: "Η χρονική συγκυρία έρχεται να ευνοήσει ιδανικά το concept της Solmeyea καθώς ο πλανήτης εστιάζει στην τεχνολογία δέσμευσης και αξιοποίησης του Διοξειδίου του Άνθρακα αλλά και στις ασφαλείς και εναλλακτικές μορφές πρωτεΐνης μέσα από τον τομέα του Agriculture Technology. Μεγάλοι εταιρικοί όμιλοι έχουν δείξει έντονο ενδιαφέρον για την ιδέα μας, που είναι σχεδόν έτοιμη να ξεκινήσει την πιλοτική της εφαρμογή. Όλα αυτά μας κάνουν ιδιαίτερα αισιόδοξους ότι θα εκπροσωπήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την Ελλάδα στο Όσλο".

Στο Φοιτητικό Διαγωνισμό JA Start Up 2019 μεγάλο ενθουσιασμό προκάλεσε η είδηση ότι για πρώτη φορά στα 100 χρόνια του Παγκόσμιου Junior Achievement και στα 14 χρόνια του Junior Achievement Greece, ο Πανευρωπαϊκός Φοιτητικός Διαγωνισμός JA START UP 2020 θα γίνει στην Αθήνα! Την ανακοίνωση της πολύ ευχάριστης αυτής είδησης για την Ελλάδα, έκανε στην έναρξη του διαγωνισμού η Δημοσιογράφος, Υπεύθυνη Επικοινωνίας του ΣΕΝ/JA Greece, Μαρία Γιαννέτου, η οποία παρουσίασε το διαγωνισμό και την τελετή των βραβεύσεων.

Όλα τα βραβεία του JA Start Up 2019

Το δεύτερο βραβείο, χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ και το Βραβείο Καινοτομίας απονεμήθηκε στην Sign Me Up από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η ομάδα δημιούργησε έξυπνα γάντια για την αυτοματοποιημένη πολυγλωσσική μετάφραση της νοηματικής γλώσσας, τα οποία συνδέονται με μια εφαρμογή που μεταφράζει τις χειρονομίες της νοηματικής σε γραπτό ή προφορικό λόγο. Τα μέλη της Sign Me Up είναι: Έλενα Δούρου, Ευδοκία Παπαπολίτη, Άντα Χαλκίδου, Γιώργος Βγόντζας. Το βραβείο στην Sign Me Up απένειμε η Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Σοφία Ζαχαράκη, η οποία εξήρε το έργο του Junior Achievement Greece και τόνισε πως η ΝΔ έχει προτείνει την υλοποίηση μαθήματος επιχειρηματικότητας στα σχολεία. Το βραβείο Καινοτομίας απένειμε στην ομάδα ο αρχισυντάκτης του www.epixeiro.gr, Χρήστος Κοτσακάς.

Το τρίτο βραβείο, με χρηματικό έπαθλο 1.000 ευρώ, κέρδισε η Stoferno.gr από το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και The American College of Greece. Η Stoferno.gr προσφέρει υπηρεσίες On Demand Delivery προϊόντων από τοπικά καταστήματα κάθε κατηγορίας (περίπτερα, φαρμακεία, οπωροπωλεία κ.α.) αξιοποιώντας ένα δίκτυο crowdsourced ανεξάρτητων διανομέων. Την ομάδα αποτελούν οι: Νίκος Κουσαθανάς, Δημήτρης Λυκούρης, Γιώργος Παναγιώτης Μούλτος. Το βραβείο απένειμε στην Stoferno.gr, η Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού και Επικεφαλής του Κέντρου Πολιτισμού "Ελληνικός Κόσμος", Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου η οποία χαρακτήρισε το ΣΕΝ/Junior Achievement Greece ως τον σημαντικότερο θεσμό για τη νεανική επιχειρηματικότητα.

Το Βραβείο για τον Κοινωνικό Αντίκτυπο απονεμήθηκε στην InnoCity από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Η InnoCity καλύπτει το επικοινωνιακό χάσμα που υπάρχει μεταξύ δήμου και ευσυνείδητων και οικολογικά ευαισθητοποιημένων πολιτών, με τη δημιουργία εφαρμογής, όπου ο πολίτης αναρτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στην περιοχή του και ο δήμος ενημερώνεται αμέσως για αυτά. Η ομάδα αποτελείται από την Ιωάννα Μαμακή, τον Βασίλη Κασσικό, τη Χριστίνα Κίτσα και τον Δημήτρη Τσουπάκη. Το βραβείο απένειμε ο Σύμβουλος Έκδοσης του www.liberal.gr και του "Φιλελεύθερου", αρθρογράφος Ανδρέας Ζαμπούκας.

Το Βραβείo Digital Communication & Branding κέρδισε η Aqua Sil.Ca από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. H Aqua Sil.Ca δημιούργησε φορητή συσκευή φιλτραρίσματος και αποστείρωσης νερού με οικονομικά-φυσικά υλικά και τη χρήση UV-C ακτινοβολίας. Την ομάδα αποτελούν οι: Κατερίνα Καραγιάννη, Σεβαστή Μάτσια, Θεόδωρος Μαυρομμάτης, Αναστασία Πρίτσα και Αναστάσιος Ρακιτσιώτης. Το βραβείο απένειμε ο Λεωνίδας Κανελλόπουλος, Διευθυντής Εκμετάλλευσης Κλάδου Τσιμέντου Ελλάδος ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ και Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΝ/JA Greece.

Τιμητικό βραβείο για τη Συνολική Προσφορά του στο Φοιτητικό Διαγωνισμό JA Start Up απονεμήθηκε στον κ. Γεώργιο Δουκίδη, Καθηγητή Ηλεκτρονικού Επιχειρείν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Διευθυντή του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Το βραβείο απένειμε ο δημοσιογράφος Κώστας Τσαούσης. Βραβείο εθελοντισμού απένειμε ο Learning Director του ΣΕΝ/JA Greece και υπεύθυνος του διαγωνισμού JA Start Up, Μάνος Παυλάκης στον φοιτητή του ΕΜΠ και μέλος του Συλλόγου Αποφοίτων του JA Greece, Νίκο Γκολιόπουλο.

Από τις 80 συνολικά ιδέες, οι 20 προκρίθηκαν στον Τελικό του JA Start Up 2019 και διαγωνίσθηκαν στον "Ελληνικό Κόσμο". Οι ομάδες αυτές είναι (με αλφαβητική σειρά): Aqua Sil.Ca-Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, B-Sensor-Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Badas Trip-Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Dock My Boat-Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Dotwork-Mediterranean College, Ecosteps-Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, e-Pasco-Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, HawkEye-Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, InnoCity-Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Parity-Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, The American College of Greece, QueWin-Μέλη Συλλόγου Αποφοίτων ΣΕΝ/Junior Achievement Greece, Reckit-ΟΠΑ, ΕΜΠ, ΕΚΠΑ, Πανεπιστήμιο Πατρών, Respoguide-Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Safer Seas-Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Sign Me Up-Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Solmeyea-Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Stoferno.gr-Πολυτεχνείο Κρήτης, Παν. Πειραιώς, The American College of Greece, thEscape-Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Trip it Low-Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Μένω με-Mediterranean College.

O βραβευμένος επιχειρηματίας και Πρόεδρος του ΣΕΝ/JA Greece, Μάρκος Βερέμης έδωσε στην ομιλία του πολύτιμες συμβουλές επιχειρηματικότητας στους συμμετέχοντες και ευχαρίστησε θερμά τους καθηγητές και τα μέλη της κριτικής επιτροπής.

Οι καθηγητές (με αλφαβητική σειρά): Αραβώσης Κωνσταντίνος (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο), Δουκίδης Γεώργιος (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Καλαπούτη Κλεονίκη (Mediterranean College), Κίνιας Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Αιγαίου), Λιανός Πάρης (Mediterranean College), Λουνής Σταύρος (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Πέππα Ματίνα (Μediterranean College) Τσάρτας Πάρις (Xαροκόπειο Πανεπιστήμιο), Φούσκας Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας).



Η κριτική επιτροπή: Ιωάννης Σωτηρόπουλος, Regional Director Western Balkans & Caucasus CHIPITA, Μέλος ΔΣ ΣΕΝ/JA Greece, Λεωνίδας Κανελλόπουλος, Διευθυντής Εκμετάλλευσης Κλάδου Τσιμέντου Ελλάδος ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, Ταμίας ΔΣ ΣΕΝ/JA Greece, Λουκάς Πηλίτσης, EOS Capital Partner, Member of the Investment Committee, Μέλος ΔΣ ΣΕΝ/JA Greece, Πόπη Ρούσσου, Bank Assurance Executive Europe MetLife, Middle East & Africa, Κωνσταντίνος Ζανετόπουλος Financial Services Senior Manager ACCENTURE, Σπύρος Αρσένης Συντονιστής προγράμματος NBG Business Seeds ΕΘΝΙΚΗ TΡΑΠΕΖΑ, Θάνος Μαρκούσης VP Operations Workable, Έλενα Πρασσάκη Marketing and Communications Manager CISCO, Χρήστος Νικολούδης CEO Mantis Business Innovation. Η Mantis αποτέλεσε τον Innovation Partner του διαγωνισμού καθώς ανέπτυξε τα συστήματα αξιολόγησης των startups και παρείχε την νέα πλατφόρμα διαχείρισης και παρακολούθησης των υποβολών, ψηφιοποιώντας όλη την διαδικασία.

Το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων/Junior Achievement Greece ευχαριστεί θερμά τους υποστηρικτές του Φοιτητικού Διαγωνισμού Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας "JA Start Up 2019", με την πολύτιμη συνδρομή των οποίων υλοποιείται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και ο διαγωνισμός.