Η  Edenred στο 4o digital business transformation conference ως πρωταγωνίστρια στις καινοτόμες λύσεις

Ισχυρή ήταν η παρουσία και συμμετοχή της Edenred στο 4ο Digital Business Transformation Conference, με τίτλο "Will you Survive or Thrive?”, που πραγματοποιήθηκε στις 15/05/2019.



O κος Γιάννης Κολοβός, CEO της Edenred και ο κος Θάνος Αμπάζης, IT Director της Edenred, είχαν την ευκαιρία να μας παρουσιάσουν την οπτική τους απέναντι στην πελατοκεντρική φύση του Digital Transformation μέσα από την ενδιαφέρουσα ιστορία δημιουργίας & case study της λύσης Spendeo®.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι δύο Experts πήραν τον λόγο και παρουσίασαν την πελατοκεντρική τους οπτική, εφιστώντας την προσοχή του κοινού στις καινοτόμες λύσεις και ενέργειες, που κρίνονται πλέον απαραίτητες, με στόχο να επιτευχθεί o ψηφιακός μετασχηματισμός, ο οποίος αποτελεί εφόδιο για κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να διευρύνει το πελατολόγιό της, αλλά και να διατηρήσει το ήδη υπάρχον.



"Είναι πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι οι έννοιες και οι δράσεις γύρω από τον "Ψηφιακό Μετασχηματισμό” δείχνουν ότι έχουμε περάσει από την εποχή της "Μόδας” στην εποχή της "Ωριμότητας”. Όλοι αναγνωρίζουν ότι ο "Ψηφιακός Μετασχηματισμός” προϋποθέτει μία ολιστική προσέγγιση μετασχηματισμού των εταιρειών και όχι μόνο των συστημάτων, γεγονός που με χαροποιεί ιδιαίτερα και με κάνει να οραματίζομαι την επόμενη μέρα. Είναι μία εξαιρετική ευκαιρία για όλους μας να μετασχηματιστούμε, προάγοντας την απλότητα, ευκολία και ευελιξία”, δήλωσε ο κος Θάνος Αμπάζης, IT Director της Edenred.

Το μονοπάτι του ψηφιακού μετασχηματισμού, το οποίο αποτελεί πλέον μονόδρομο για τις επιχειρήσεις, παρουσίασαν οι δύο ομιλητές μέσα από το case study της λύσης Spendeo®, της Edenred. Μίας λύσης που συνδυάζει την ευελιξία μιας επαναφορτιζόμενης κάρτας, τον έλεγχο μιας online πλατφόρμας που καταγράφει και ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο όλες τις συναλλαγές της κάρτας, καθώς και τη φορητότητα μιας σύγχρονης εφαρμογής για κινητά που επιτρέπει τόσο στον Διαχειριστή όσο και τους Χρήστες να ελέγχουν 24/7 τις δαπάνες τους".



Ακόμα, αναφέρθηκαν σε όλα τα στάδια του "ταξιδιού" του εσωτερικού ψηφιακού μετασχηματισμού, αξιολογώντας τις προτεραιότητες, τα βήματα και τις αξίες που τον συνοδεύουν.



Ο Όμιλος της Edenred, για ακόμη μία φορά, ανταποκρινόμενος στις προκλήσεις της εποχής και στεκόμενος επάξια στις δεσμεύσεις του απέναντι στους πελάτες, νιώθει υπερήφανος για την λαμπρή πορεία των στελεχών του, καθώς και για την ευκαιρία που δόθηκε σε αυτούς να μεταφέρουν μέσα από την εμπειρία τους λύσεις και καινοτόμες αλλαγές στους παρευρισκομένους και γενικά στον κόσμο της επιχειρηματικότητας.