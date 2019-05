ΙCT Company of the year o Όμιλος ΟΤΕ στα Impact ΒΙΤΕ Awards 2019

Οκτώ διακρίσεις απέσπασε ο Όμιλος ΟΤΕ στα φετινά Business IT Excellence (ΒΙΤΕ) Αwards, για τις καινοτόμες υπηρεσίες και τα συστήματα πληροφορικής που προσφέρει. Ο Όμιλος απέσπασε και την κορυφαία διάκριση ICT COMPANY OF THE YEAR, που απονέμεται στις υποψηφιότητες με τις υψηλότερες βαθμολογίες στην κατηγορία τους.



"Ο Όμιλος ΟΤΕ, με την έντονη δραστηριοποίησή του στον τομέα του ICT, έχει αποδείξει πως διαθέτει το μέγεθος, την τεχνογνωσία και την αξιοπιστία να υλοποιεί σύνθετα έργα. Οι διακρίσεις αυτές είναι μια ακόμη αναγνώριση του υψηλού επιπέδου υπηρεσιών που προσφέρουμε και αποδεικνύουν το πάθος και τη δέσμευση των ανθρώπων μας. Με την τεχνολογία, φτιάχνουμε ένα κόσμο καλύτερο για όλους", δήλωσε σχετικά ο Chief Commercial Officer Business Segment Ομίλου ΟΤΕ, κ. Γρηγόρης Χριστόπουλος.



Με χρυσά βραβεία διακρίθηκαν τα οικονομικά προγράμματα COSMOTE IoT Data Sharing, στην κατηγορία "Πλατφόρμες και Πακέτα για Connectivity & Mobility" και το πρωτοποριακό πληροφοριακό σύστημα COSMOTE In Memory Data Grid, στην κατηγορία "Εισαγωγή Νέου Καινοτόμου Προϊόντος". Χρυσό βραβείο απέσπασε επίσης, το έργο "Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας" για την Η.ΔΙ.ΚΑ (κατηγορία "Έργα και Πρωτοβουλίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης"), μια συνεργασία του Ομίλου ΟΤΕ, με τη ΒΥΤΕ & τη DATAMED, το οποίο μάλιστα προκρίθηκε και στη shortlist των έργων που θα διεκδικήσουν παγκόσμια διάκριση στα WITSA Global ICT Excellence Awards 2019.



Χρυσό βραβείο απονεμήθηκε στην CosmoONE και τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), στην κατηγορία "ενέργεια", για το "σύστημα Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας".



Η αναβάθμιση 14 αεροδρομίων της Fraport Greece, με σύγχρονες λύσεις πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών COSMOTE, κέρδισε αργυρό βραβείο στην κατηγορία "Τεχνολογικές Υποδομές & Διοίκηση πληροφοριακών πόρων". 2ο βραβείο απονεμήθηκε στον Όμιλο ΟΤΕ και για την μετάβαση των πληροφοριακών συστημάτων του Ομίλου Σφακιανάκη σε λύσεις Cloud (κατηγορία "Cloud"), καθώς και για την υπηρεσία COSMOTE Click & Site για τη δημιουργία εταιρικής ιστοσελίδας (κατηγορία "ICT λύσεις για Επαγγελματίες/Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις").



Τα βραβεία BITE, που αναδεικνύουν τις βέλτιστες πρακτικές Πληροφορικής και Επικοινωνιών των ελληνικών επιχειρήσεων, διοργανώνονται για όγδοη χρονιά από το περιοδικό Netweek της Boussias Communications και το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου & Επιχειρείν ELTRUN του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, υπό την Αιγίδα του ΣΕΠΕ. Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων έγινε από κριτική επιτροπή, που αποτελείται από επαγγελματίες του χώρου και καθηγητές Πανεπιστημίων.