Στη Grayling ο τίτλος "Public Affairs Consultancy" 2019 στα βραβεία SABRE

Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων (Public Affairs Consultancy) της χρονιάς στα βραβεία SABRE Awards EMEA 2019 αναδείχθηκε η Grayling, επίσημος συνεργάτης (Official Affiliate) της OneTeam.



Το διεθνές δίκτυο με 31 γραφεία σε 22 Ευρωπαϊκές χώρες, τιμήθηκε για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του στον τομέα των Δημοσίων Σχέσεων στην Ευρώπη και για την επιτυχή ολοκλήρωση διεθνών projects σε πολλαπλές χώρες ταυτόχρονα, για μεγάλους πολυεθνικούς πελάτες.



Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι μόνο ένας πυλώνας επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του στρατηγικού συνεργάτη της OneTeam, αφού η Grayling παρέχει επίσης εταιρική και επικοινωνία και επικοινωνία με καταναλωτές. Οι δημόσιες σχέσεις όμως αποτέλεσαν το δυνατό χαρτί του δικτύου για το 2018 αφού υπήρξε αύξηση κατά 15%. Η μεγάλη ανάπτυξη αυτή, ήταν αποτέλεσμα μιας σειράς επιμέρους επιτυχιών new business με πελάτες όπως η Molson Coors, η BetStars, η Bristol-Myers Squibb, η Danone, το Environmental Defense Fund της Αμερικής, η Herbalife Nutrition και πολλοί άλλοι.



Ο Russell Patten, CEO της Grayling Βρυξελών και πρόεδρος του European Public Affairs, είπε: "Αυτό είναι ένα βραβείο κύρους και οι ομάδες της Grayling στην Ευρώπη είναι πολύ υπερήφανες για την κατάκτησή του. Η ανάγκη για καθοδήγηση στις Δημόσιες Σχέσεις αυξάνεται καθώς το περιβάλλον σε Πολιτικούς και Νομικούς όρους γίνεται όλο και πιο απαιτητικό για πολλές επιχειρήσεις".



Ο Jan Simunek, CEO της Grayling Ευρώπης, πρόσθεσε: "Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι στρατηγική προτεραιότητα για τη Grayling Ευρώπης εδώ και χρόνια. Έχουμε αναπτύξει εξατομικευμένες προτάσεις για τους πελάτες μας φτιαγμένες από πάνω από 100 έξοχους συμβούλους Δημοσίων Σχέσεων που εκτείνονται από τη Μαδρίτη μέχρι τη Μόσχα".



Ο Αντώνης Γκορτζής, Πρόεδρος της OneTeam, δήλωσε: "Είμαστε όλοι εξαιρετικά υπερήφανοι για την επιτυχία του συνεργάτη μας, της Grayling. Με αυτό το βραβείο τεκμηριώνεται η άποψή μας σχετικά με τον καθοριστικό ρόλο των Δημοσίων Σχέσεων στην πορεία των σύγχρονων εταιρειών και αποδεικνύεται ότι ο δρόμος της σταθερότητας, της αξιοπιστίας και της διορατικότητας είναι αυτός που οδηγεί το δίκτυο και τα επιμέρους agencies στην πρωτιά, καταλαμβάνοντας ξεχωριστή θέση στον χώρο των Public Affairs".



Τα βραβεία SABRE Awards EMEA 2019 αναδεικνύουν την υπεροχή και την αποτελεσματικότητα στο branding, στο χτίσιμο και στη διαχείριση της αναγνωρισιμότητας και στην αλληλεπίδραση με το κοινό. Οι καμπάνιες αξιολογήθηκαν από μια κριτική επιτροπή επιφανών στελεχών του χώρου και η βράβευση φιλοξενήθηκε από την κορυφαία ειδησεογραφική πλατφόρμα του τομέα των Δημοσίων Σχέσεων, την Holmes Report.



Η επιτροπή των βραβείων SABRE (Superior Achievement in Branding and Reputation in EMEA) με επικεφαλής τον Paul Holmes από την Holmes Report, δήλωσε: "Η Grayling είναι μια από τις λίγες εταιρείες που μπορούν να φέρουν κοντά τους ειδικούς των Δημοσίων Σχέσεων από όλη την Ευρώπη, να μοιραστούν το όραμά και την οπτική τους και έτσι κατάφερε να καθιερωθεί ως βασικός ηγέτης σε θέματα Brexit μειώνοντας το ρίσκο του εφοδιασμού των πελατών της, παρέχοντας τις απαραίτητες βεβαιώσεις σε όλες τις επιτροπές κλειδιά της Βρετανίας".