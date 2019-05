Τι δηλώνει ο Φάις για τη Notos Com

της Αλεξάνδρας Γκίτση

"Μιλάμε εδώ και πολλά χρόνια με τον κ. Παπαέλληνα και τη Notos Com. Είμαστε συνεταίροι στο One Salonica". Αυτό δήλωσε στο Capital.gr ο Σάμυ Φάις ο οποίος ωστόσο απέφυγε να δώσει ξεκάθαρη απάντηση για το αν αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον Παπαέλληνα για την Notos Com.

Ωστόσο, τραπεζικά στελέχη επιβεβαιώνουν ότι το όνομα του Σάμυ Φάις έχει πέσει στο τραπέζι λόγω αφενός της σχέσης του με την πλευρά Παπαέλληνα και της εμπλοκής του με τον κλάδο της ένδυσης-υπόδησης και των υποκαταστημάτων.

Κομβικό σημείο στο deal είναι τα λεφτά που απαιτούνται για τη "διάσωση" της Notos Com. Σύμφωνα με τους πρώτους υπολογισμούς, το ελάχιστο ποσό που θα πρέπει να καταβληθεί σε πρώτη φάση, είναι 14 εκατ. εκ των οποίων τα 7 θα πρέπει να επιστραφούν στην Pillarstone, η οποία έχει βγει από το κάδρο.

Αν και η Notos Com τζιράρει περισσότερα από 100 εκατ., θα απαιτηθεί αρκετός χρόνος για να γυρίσει το μαγαζί και να βγάλει τα λεφτά που θα βάλει ο επενδυτής.

Βέβαια, στα ισχυρά χαρτιά της είναι τα πολυκαταστήματα που έχει, το ισχυρό της brand και οι αντιπροσωπείες που διαθέτει.

Με βάση άλλε πηγές, οι διαπραγματεύσεις που πραγματοποιούνται τους τελευταίους μήνες μεταξύ των τραπεζών και ενδιαφερόμενων επενδυτών, δεν έχουν καταλήξει ακόμη σε συμφωνία ενώ εκτιμάται ότι σε αυτή τη χρονική στιγμή η εξυγίανσή της δεν θα περάσει μέσω του πτωχευτικού κώδικα.

Στο θέμα της Notos Com είχε αναφερθεί εκτενώς το Capital.gr σε δημοσίευμά του στις 13 ΜΑΐου.

Η Notos εκτός από το δίκτυο πολυκαταστημάτων που διαθέτει –σ.σ. έχει παρουσία στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στη Σόφια- αντιπροσωπεύει στην ελληνική αγορά γνωστά διεθνή brands. Όπως LACOSTE , GANT, TRUSSARDI JEANS, από τον κλάδο της ένδυσης και υπόδησης και AZZARO, CHANEL, CLARINS, GIVENCHY, GUERLAIN, HERMES, ISSEY MIYAKE, από τον τομέα των καλλυντικών και ειδών προσωπικής φροντίδας, ενώ αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα και τον οίκο Faber Castell.

Στη χρήση του 2017 (σ.σ. τελευταίος δημοσιευμένος ισολογισμός) ο τζίρος της ανήλθε στα 120,566 εκατ. ευρώ αυξημένος κατά 4,29% σε σχέση με το 2016, τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων μειώθηκαν κατά 85,6% στις 351 χιλ. ευρώ, ενώ οι συνολικές ζημιές μετά από φόρους διευρύνθηκαν στα 35,918 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 23,293 εκατ. ευρώ αφορούν την απομειώσει του goodwill, έναντι ζημιών 14,521 εκατ. ευρώ το 2016.

Ο καθαρός δανεισμός (Τραπεζικές υποχρεώσεις μείον διαθέσιμα) αυξήθηκε κατά 2,463 εκατ. ευρώ και ανήλθε στα 154,549 εκατ. ευρώ κυρίως λόγω της χρηματοδότησης μέρους των τόκων ύψους 1 εκατ. ευρώ αλλά και της αύξησης της βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης έναντι επιταγών κατά 1,5 εκατ. ευρώ περίπου. Ενώ τα ιδία κεφάλαια έχουν καταστεί αρνητικά στα -1,268 εκατ. ευρώ από 34,65 εκατ. ευρώ που ήταν το 2016.

Και κατά το 2017 η εταιρεία συνέχισε να εφαρμόζει πρόγραμμα μειωμένης απασχόλησης (part time) που ξεκινήσε τον Οκτώβριο του 2012, μετά τη λήξη της εκ περιτροπής απασχόλησης.