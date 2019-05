Ντεμπούτο για το πεντάστερο ξενοδοχείο των Λιβανέζων της Yazbek στην Ακαδημίας

Ακόμη μια μονάδα προστίθεται από σήμερα στο ξενοδοχειακό "χαρτοφυλάκιο” της Αθήνας, καθώς ανοίγει το νέο boutique ξενοδοχείο Αcademia of Athens Autoraph Collection, του ομίλου της Marriott.

Πρόκειται για το ακίνητο επί των οδών Ακαδημίας και Ομήρου 19, ιδιοκτησία του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου, το οποίο έχει μισθώσει η λιβανέζικων συμφερόντων εταιρεία Yazbek Hotel Establishment.

Η "πρεμιέρα” της νέας μονάδας στο κέντρο της πρωτεύουσας αποτελεί παράλληλα και το ντεμπούτο της αλυσίδας Autograph Collection Hotels (που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2010) στην Αθήνα. Μέχρι πρότινος είχε παρουσία μόνο στην Κρήτη, με τα Domes Noruz στα Χανιά και Domes of Elounda στην περιοχή Τσιφλίκι, τα οποία ανήκουν στoν όμιλο Ledra Hotels and Villas. Η είσοδος της αλυσίδας στην ελληνική ξενοδοχειακή αγορά μετρά ήδη τέσσερα χρόνια (το πρώτο Autograph Collection στην Ελλάδα ήταν το Domes of Elounda το 2015).

Το ύψος της επένδυσης ανέρχεται σε περίπου 7,2 εκατ. ευρώ, ενώ η εκμίσθωση γίνεται για 30 έτη με δυνατότητα παράτασης για ακόμη δέκα. Σύμφωνα με τους όρους της μίσθωσης επίσης, το ετήσιο μίσθωμα ανέρχεται σε 100.000 ευρώ, το οποίο θα αναπροσαρμόζεται κατά 1% ετησίως, με την ισχύ της σύμβασης να ξεκινάει από την έναρξη λειτουργίας του ξενοδοχείου.

Σημειώνεται πως η Yasbek Hotel Establishment, σε συνεργασία με τη Marriott, είχε καταθέσει προσφορά και για τη μίσθωση του Esperia Palace. Όμως ο ισραηλινός όμιλος Fattal Group έδωσε τελικά την υψηλότερη προσφορά για το ακίνητο επί των οδών Σταδίου 22 και Εδουάρδου Λω. Την τριάδα των ενδιαφερομένων συμπλήρωνε τέλος ο όμιλος Βερούκα (αλυσίδα Βazaar) από κοινού με την Accor.

Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του Αcademia of Athens, το οποίο είναι κατηγορίας πέντε αστέρων, η δυναμικότητά του είναι εξήντα δωμάτια, ενώ η μονάδα διαθέτει επίσης κέντρο ευεξίας, γυμναστήριο και εστιατόρια.

Ο όμιλος της Marriott είχε αποχωρήσει στα τέλη του 2013 από τη διαχείριση του Ledra Marriott στη Λεωφόρο Συγγρού (νυν Grand Hyatt Athens μετά την εξαγορά του από τη Hines). Το 2016 προχώρησε σε συμφωνία με τον όμιλο Χανδρή για την ανακαίνιση του ξενοδοχείου Metropolitan -νυν Athens Marriott - επί της λεωφόρου Συγγρού.

Με τη νέα αυτή επένδυση στην Ακαδημίας, η Marriott ενισχύει ακόμη περισσότερο της θέση της στο ξενοδοχειακό χώρο. Στην κατεύθυνση αυτή αναμένεται και το πρώτο ξενοδοχείο της αλυσίδας Moxy Hotels του ομίλου στην Αθήνα, με τη μετατροπή του Σαρόγλειου Μεγάρου σε boutique μονάδα υψηλών προδιαγραφών.

To ακίνητο, ιδιοκτησίας του Μετοχικού Ταμείου Στρατού και της Λέσχης Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων, έχει εκμισθωθεί μετά από διαγωνισμό στη Dimand Real Estate και σύμφωνα με το σχεδιασμό το ξενοδοχείο θα είναι έτοιμο να λειτουργήσει από τα τέλη του 2020 ή μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2021. Ήδη πριν λίγες ημέρες εγκαινιάστηκε και το νέο Moxy hotel στην Πάτρα.

Βίκυ Κουρλιμπίνη

vicky.kourlibini@capital.gr