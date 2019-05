The Squeeze: Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο pitching διαγωνισμός για Agri-Food Startups

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε ο συναρπαστικός pitching διαγωνισμός για startups "The Squeeze” του Orange Grove, που πραγματοποιήθηκε στις 14 Μαΐου εστιασμένος σε startups από τον τομέα της Αγρο-τεχνολογίας και των Τροφίμων, με τη συν-διοργάνωση της Πρεσβείας της Ολλανδίας και της Πρεσβείας των Η.Π.Α στην Ελλάδα.

Οι οκτώ καινοτόμες Agri-food startups του φετινού "The Squeeze”, που είχε τίτλο #FarmingtheFuture, εντυπωσίασαν τόσο την κριτική επιτροπή όσο και το κοινό, αποδεικνύοντας την αξία τους και το λόγο που κατόρθωσαν να ανέβουν στη σκηνή του Orange Grove. Με γνώμονα το επιχειρηματικό και καινοτόμο πνεύμα τους, "πίτσαραν" τις ιδέες τους μπροστά στη διακεκριμένη κριτική επιτροπή από τις Η.Π.Α., την Ολλανδία και την Ελλάδα. Παράλληλα, το διαγωνισμό-θεσμό "The Squeeze” είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά και επενδυτές, επιτυχημένοι επιχειρηματίες, δημοσιογράφοι, φιλόδοξοι startuppers αλλά και μέλη του startup οικοσυστήματος από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς η επιτυχής πραγματοποίησή του προσέφερε μοναδικές ευκαιρίες δικτύωσης.

Την πρώτη θέση στο διαγωνισμό κατέκτησε η ομάδα Biocos, εκπρόσωπος της οποίας θα συμμετέχει στο Global Entrepreneurship Summit, που συνδιοργανώνεται από τις Η.Π.Α. και την Ολλανδία τον Ιούνιο του 2019 και αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές συναντήσεις επιχειρηματιών από ολόκληρο τον κόσμο, με πολύτιμες ευκαιρίες δικτύωσης, προβολής και δρομολόγησης εμπορικών συμφωνιών. Η Biocos προσφέρει γενετική ταυτοποίηση (DNA authenticity) σε φυτικές πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία τροφίμων για προστασία από πράξεις νοθείας και δυνατότητα ιχνηλασιμότητας.

Η ομάδα Peace by Peas κατέκτησε τη δεύτερη θέση και κέρδισε ένα εκπαιδευτικό ταξίδι στην Ολλανδία, για έναν εκπρόσωπο της ομάδας ενώ εξασφάλισε παράλληλα επαφές διασύνδεσης με τις ολλανδικές πολυεθνικές Unilever και FrieslandCampina. Η Peace by Peas προσφέρει ζυμούμενα τρόφιμα που συνδυάζουν φυσικές τεχνικές επεξεργασίας με τοπικά βιολογικά συστατικά για τη δημιουργία μοναδικών προϊόντων, από υποκατάστατα κρέατος και καρυκεύματα, έως σάλτσες και γλυκά χωρίς ζάχαρη.

Παράλληλα, και οι δύο ομάδες, κέρδισαν υπηρεσίες mentoring από τον ολλανδικό οργανισμό IdeaHackers.

Στο διαγωνισμό συμμετείχαν επίσης, οι Bee Naturalles, Fivetwenty, Fruit Stories Edessa, Growie, Liofyllo και V.Farms (πληροφορίες για όλες τις ομάδες διαθέσιμες στο http://farmingthefuture.eu/)



To διεθνές πάνελ κριτών του φετινού διαγωνισμού "The Squeeze” αποτέλεσαν οι:

- Alphons van Broekhoven, Director at Reggeborgh

- Amu Fowler, Managing Director at ViveDC

- Arjan de Jong, Specialist Lead Data & Analytics at Vattenfall

- Μαρίσα Αντωνοπούλου, Business Development Manager του Action Finance Initiative

Παρουσιαστής της εκδήλωσης ήταν ο Ολλανδός δημοσιογράφος Τεχνολογίας και Καινοτομίας, και startup μέντορας με έδρα το Τελ Αβίβ, Jan Franke.

Για τη φετινή χρονιά, το "The Squeeze” αποτέλεσε επίσημη εκδήλωση "Road to GES”, στο πλαίσιο της επιτυχημένης συνεργασίας μεταξύ των κυβερνήσεων της Ολλανδίας και των Η.Π.Α. για τη διοργάνωση του Global Entrepreneurship Summit (www.ges2019.org) που θα πραγματοποιηθεί στη Χάγη, 4-5 Ιουνίου 2019. Το θέμα του GES 2019 είναι The Future Now, το οποίο αναμένεται να προσελκύσει πλήθος κόσμου από τον επιχειρηματικό και επενδυτικό κλάδο καθώς και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και εκπρόσωπους των οικοσυστημάτων καινοτομίας. Το GES 2019, με κυρίους πυλώνες την Αγροτική Παραγωγή και Τρόφιμα, την Επικοινωνία και Συνδεσιμότητα, την Ενέργεια, την Υγεία και τους υδάτινους πόρους, θα επικεντρωθεί σε ζητήματα όπως η πρόσβαση στη χρηματοδότηση, η δημιουργία θέσεων απασχόλησης και η οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών.

Μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, το κοινό αλλά και οι συμμετέχοντες απόλαυσαν άφθονη μπύρα, προσφορά της Heineken, του μεγάλου χορηγού του Orange Grove καθώς και λαχταριστές πίτσες που προσέφερε ο υποστηρικτής της εκδήλωσης, L’ Artigiano. Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης ήταν η εφημερίδα "Καθημερινή", το τηλεοπτικό κανάλι ΣΚΑΪ και η εφημερίδα Ύπαιθρος Χώρα.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.orangegrove.eu, ενώ έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθείτε τα νέα μας σε Facebook, Twitter και Instagram.