Η ευρεία χρήση τεχνολογιών έξυπνης αυτοματοποίησης έχει αντίκτυπο στα οικονομικά αποτελέσματα των επιχειρήσεων

Οι επιχειρήσεις δεν αξιοποιούν αρκετά γρήγορα τις τεχνολογίες έξυπνης αυτοματοποίησης ώστε να εκπληρώνουν τους στόχους και τις αποδόσεις που επιδιώκουν, σύμφωνα με τη νέα παγκόσμια έρευνα "Easing the pressure points: The State of Intelligent Automation” της KPMG International. Αντιθέτως, οι επιχειρήσεις που αξιοποιούν τις τεχνολογίες ΙΑ σημειώνουν ισχυρές οικονομικές αποδόσεις.

Από την έρευνα της KPMG προκύπτει ότι οι επενδύσεις σε τεχνολογίες έξυπνης αυτοματοποίησης (Intelligent Automation) κυμαίνονται σε υψηλά επίπεδα, με το 52% των εταιρειών να επιβεβαιώνουν ότι έχουν υλοποιήσει επενδύσεις άνω των 10 εκατ. δολ. Παρ’ όλα αυτά, οι εν λόγω επενδύσεις δεν είναι ισορροπημένες σε επίπεδο λειτουργιών, αφού το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων πραγματοποιείται στις οικονομικές και λογιστικές λειτουργίες.

Σύμφωνα με τη έρευνα, υπάρχει σαφής συσχέτιση μεταξύ της επέκτασης και των υψηλών οικονομικών επιδόσεων. Το 64% των εταιρειών με τις κορυφαίες επιδόσεις που συμμετείχαν στην έρευνα θα υλοποιήσουν σχέδια επέκτασης έως το 2019 ενώ το 59% των εταιρειών με χαμηλές επιδόσεις χρειάζονται ακόμη 2-5 έτη για να φτάσουν σε ένα καλό επίπεδο αξιοποίησης ΙΑ.

Συνολικά, μόνο το 17% των εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα έχουν επεκτείνει ή βιομηχανοποιήσει τεχνολογίες ΙΑ. Η έξυπνη ανάλυση είναι η τεχνολογία που έχει επεκταθεί περισσότερο από όλες, ενώ λιγότερο έχει επεκταθεί η ρομποτική αυτοματοποίηση διαδικασιών (RPA). Η τεχνολογία με την οποία πειραματίζονται περισσότερο οι επιχειρήσεις, ή στην οποία εφαρμόζουν περισσότερα πιλοτικά προγράμματα, είναι η τεχνητή νοημοσύνη (36%).

Η επεκτασιμότητα παραμένει κυρίαρχη πρόκληση για την επιδίωξη των βασικών στόχων που αφορούν στις τεχνολογίες ΙΑ. Στις υπόλοιπες βασικές προκλήσεις που επισημάνθηκαν περιλαμβάνεται η αβεβαιότητα σχετικά με τις χρηματοοικονομικές επενδύσεις που απαιτούνται, η έλλειψη σαφήνειας σχετικά με το ποιος έχει την ευθύνη της διαμόρφωσης της ατζέντας και οι ανησυχίες αναφορικά με αλλαγές στη διακυβέρνηση και τη διαχείριση κινδύνων.

Τα στελέχη των επιχειρήσεων εμφανίζονται αισιόδοξα ως προς τις επιπτώσεις της ΙΑ στην εργασία τους, αφού οι μισοί περίπου από τους συμμετέχοντες στην έρευνα δήλωσαν ότι η αυτοματοποίηση επηρεάζει λιγότερο από το 20% του προσωπικού τους.

"Για να αντιληφθούν το πλήρες φάσμα των δυνατοτήτων της ΙΑ, εκτός από την εξοικονόμηση κόστους, οι επιχειρήσεις πρέπει να σκεφτούν πέραν των επενδύσεων στην τεχνολογία και να ενσωματώσουν στοιχεία διαχείρισης αλλαγών σε κάθε βήμα αυτής της διαδικασίας", σημειώνει ο Νίκος Δημάκος, γενικός διευθυντής της KPMG.

"Ακόμη και οι πιο απλές ρομποτικές τεχνολογίες αυτοματοποίησης διαδικασιών θα επηρεάσουν το μέλλον της εργασίας. Οι διευρυμένες στρατηγικές μετασχηματισμού είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση του πιο πολύτιμου στοιχείου που έχει μια εταιρεία: του εργατικού δυναμικού της", επισημαίνει ο Διονύσης Διαμαντόπουλος, γενικός διευθυντής της KPMG.