Το επενδυτικό πρόγραμμα-μαμούθ μεταμορφώνει την Εθνική Πανγαία

Του Δημήτρη Δελεβέγκου

Το υψηλότερης έντασης επενδυτικό πρόγραμμα, στην ιστορία της, υλοποιεί η Εθνική Πανγαία, η οποία μόνο κατά τους τελευταίους 14 μήνες έχει επενδύσει το ποσό της τάξης των 390 εκατ. ευρώ. Ύστερα και από τα τελευταία μεγάλα deals, η αξία του χαρτοφυλακίου της ξεπερνάει τα 2 δισ. ευρώ, μέγεθος που συνάδει με το στόχο της εισηγμένης για assets αξίας 3 δισ. ευρώ έως και το 2021, όπως είχε αναφέρει, τον Ιανουάριο του 2016, η διοίκηση της εταιρείας. Το 2013 η Εθνική Πανγαία διέθετε χαρτοφυλάκιο ύψους 931 εκατ. ευρώ, μέγεθος που αυξήθηκε σε 1,436 δισ. ευρώ το 2016 και τείνει να διπλασιαστεί τη φετινή χρονιά.

Ανταγωνιστική έναντι των ευρωπαϊκών Reits

Η διοίκηση της Εθνικής Πανγαία, με διευθύνοντα σύμβουλο τον Άρη Καρυτινό αποσκοπεί στο να καταστεί ανταγωνιστική έναντι των ευρωπαϊκών Reits και να αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Το στόχο αυτό εξυπηρετεί, όπως αναφέρουν παράγοντες της αγοράς, η προσθήκη στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας εμβληματικών ακινήτων που θα μπορούσαν να προσελκύσουν διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον. Ενδεικτικά, η εταιρεία προχώρησε στην απόκτηση:

- Του 60% των τουριστικών συγκροτημάτων Aphrodite Hills και Αphrodite Springs στην Κύπρο, συναλλαγή ύψους 31,8 εκατ. ευρώ. Τo Aphrodite Hills Resort περιλαμβάνει το μοναδικό πιστοποιημένο PGA National Cyprus γήπεδο γκολφ, 500 χιλιάδες τετραγωνικών μέτρων που διακρίθηκε ως European Golf Resort of the Year 2018" και "European Golf Course of the Year 2018/2019", αλλά και το ξενοδοχείο Aphrodite Hills Hotel by Atlantica που διαθέτει 290 δωμάτια και σουίτες. Οι δύο αυτές αναπτύξεις, που απευθύνονται σε ιδιαίτερα υψηλής εισοδηματικής κατηγορίες επισκέπτες, αναμένεται ότι θα ενισχύσουν σημαντικά τα έσοδα από μισθώματα της ΑΕΕΑΠ. Ισχυρή ένεση ρευστότητας αποτελούν και οι πολυτελείς επαύλεις και διαμερίσματα που διαθέτει το θέρετρο, με πάνω από 750 να έχουν ανεγερθεί και πωληθεί τα τελευταία 15 χρόνια, ενώ η ανάπτυξη συνεχίζεται.

- Του Hilton Cyprus, έναντι 54,9 εκατ. ευρώ, που είναι το μοναδικό ξενοδοχείο πέντε αστέρων στη Λευκωσία με δυναμικότητα περίπου 300 δωματίων.

- Του εξ ολοκλήρου μισθωμένου κτηρίου γραφείων συνολικής επιφάνειας 54 χιλ. τ.μ. στη Σόφια (City Tower), που έχει αναπτύξει η ΤΕΡΝΑ, με τη συναλλαγή να είναι αξίας 40,6 εκατ. ευρώ.

-Κτήρια σε Κύπρο και Αθήνα, μεταξύ των οποίων το H&M της Λευκωσίας, ξενοδοχεία στον Πρωταρά, logistics center, κτήριο γραφείων στην κυπριακή πρωτεύουσα και πύργος στην Λευκωσία.

Πάντως, η Εθνική Πανγαία βρίσκεται αντιμέτωπη με υπερφορολόγηση, καθώς από τον Απρίλιο του 2016 ο φόρος επί του ενεργητικού των ΑΕΕΑΠ (ακίνητα, μετρητά) επταπλασιάστηκε, με το σχετικό συντελεστή να διαμορφώνεται από 0,105% σε 0,75%. Την ίδια στιγμή, η εταιρεία, όπως ανέφερε πρόσφατα, ο κ. Καρυτινός δεν πρόκειται να ακολουθήσει τη στρατηγική των ξένων funds που αγοράζουν επαγγελματικά ακίνητα σε τιμές και αποδόσεις που δεν δικαιολογούνται από τα θεμελιώδη της οικονομίας.

Σχετικά με την άντληση χρηματοδότησης, για την ΑΕΕΑΠ ειλημμένη απόφαση αποτελεί η διαδικασία της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ), ύψους αρκετών εκατοντάδων εκατομμυρίων, με τον χρόνο υλοποίησής της να καθορίζεται από το πότε θα πραγματοποιηθούν εθνικές εκλογές.

dimitris.delevegos@capital.gr