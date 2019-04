Andrew Wittman: Ενας ηγέτης που εμπνέει, πάντα υποκινεί

Η έννοια την ηγεσίας, τα κίνητρα που πρέπει να δίνονται στα ανώτερα στελέχη αλλά και το τι πρέπει να κάνουν όσοι δεν αγαπούν τη δουλειά τους βρίσκονται στο επίκεντρο της συνέντευξης που παραχώρησε ο Andrew Wittman, o ιδρυτής του Mental Toughness Training Center και συγγραφέας του βιβλίου "Ground Zero Leadership: CEO of You”. Ο κ. Wittman θα είναι κεντρικός ομιλητής του Forum "Ground Zero Leadership" που θα πραγματοποιηθεί από το CEO Clubs Greece στις 18 Απριλίου.

Συνέντευξη στην Ειρήνη Γεωργιλέα

- Ποια είναι η έννοια του Mental Toughness; Πως μπορεί ένα ανώτερο στέλεχος μιας εταιρείας να εκπαιδευτεί έτσι ώστε να είναι "mentally tough”;

Η έννοια του Mental Toughness περιλαμβάνει τον έλεγχο και τη σωστή διαχείριση των σκέψεων, συναισθημάτων, συμπεριφορών και ενεργειών μας, ειδικά υπό συνθήκες αυξημένης πίεσης. Είναι μια δεξιότητα που καλλιεργείται, με τον ίδιο τρόπο που καλλιεργείται μια φυσική δεξιότητα, όπως η οδήγηση ενός αυτοκινήτου, ή η σωστή διαχείριση ενός σύνθετου εργαλείου. Εγώ διδάσκω το πώς μπορούμε σε τέσσερα απλά βήματα, να ορίσουμε τον τρόπο που συνθέτουμε τις σκέψεις μας και διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας. Από τη στιγμή που αυτή η διαδικασία υιοθετείται και εφαρμόζεται συνειδητά, το να είναι κανείς "mentally tough" γίνεται συνήθεια και αυτοματοποιημένη αντίδραση στις ανάλογες καταστάσεις.



- Τι ακριβώς εννοείτε όταν λέτε να είναι κάποιος διευθύνων σύμβουλος του εαυτού του; Πως αυτό βοηθά στο να αντιμετωπίσει κάποιος τον δικό του διευθύνοντα σύμβουλο ή τους υπαλλήλους του εάν εκείνος είναι διευθύνων σύμβουλος;

Η έννοια της Ηγεσίας, ενέχει την ικανότητα του ατόμου να εμπνέει και να επηρεάζει την κατεύθυνση, το σύνολο των ενεργειών, τις συμπεριφορές και τις απόψεις των ατόμων. Πριν όμως επηρεάσουν τους άλλους, οι ηγέτες οφείλουν να είναι σε θέση να "επηρεάζουν" τον εαυτό τους πρώτα. Το να ηγείται κανείς του εαυτού του, να είναι δηλαδή ο CEO του εαυτού του, σημαίνει το να έχει τον τρόπο να καθοδηγεί και να επηρεάζει τις σκέψεις, τα συναισθήματα, τις συμπεριφορές και τις ενέργειές του. Η αδύναμη ηγεσία δεν μπορεί να κρυφτεί σε καταστάσεις κρίσεων. Δεν είναι ο τίτλος, η θέση ή το κύρος ενός στελέχους, που ορίζει τον βαθμό της επιρροής που θα ασκήσει στους άλλους κατά τη διάρκεια μίας κρίσης, αλλά η ικανότητα διαχείρισης του εαυτού του.

Επομένως, το να είναι κανείς ο CEO του εαυτού του, σημαίνει πως μπορεί να διαχειριστεί τον εαυτό του πρώτα και μετά να εμπνεύσει την ίδια δύναμη στους γύρω του. Δυστυχώς, είναι πολύ προφανές σε στιγμές αυξημένης πίεσης, ποιοι μπορούν να το κάνουν και ποιοι όχι…

- Έχετε πει επανειλημμένα ότι αν κάποιος μπορεί να κάνει κάτι, τότε ο καθένας μπορεί. Πώς το αιτιολογείται αυτό; Δεν είναι κάπως υπερβολικό;

Αυτό που έχω πει είναι ότι κάθε πράγμα που μπορεί να γίνει από ένα άτομο, μπορεί να γίνει και από κάποιο άλλο. Από τη στιγμή που γνωρίζουμε με αποδείξεις πως κάτι είναι ανθρωπίνως δυνατό, μπορούμε και να το επαναλάβουμε. Ενώ κάποτε θεωρούνταν αδύνατον άνθρωπος να διανύσει ένα μίλι σε λιγότερο από 5 λεπτά, ο Roger Bannister, κατάφερε να το διανύσει σε λιγότερο από τέσσερα. Το επίτευγμά του επαναλήφθηκε από περισσότερους από 1.400 αθλητές.

Η ίδια αρχή ισχύει και για τις επιχειρήσεις. Κατάφερε κάποια επιχείρηση να επιτύχει κατά τη διάρκεια μιας οικονομικής κρίσης; Αν ναι, τότε μπορεί να συμβεί. Σαν Ηγέτες με κριτική σκέψη, είναι πολύ σημαντικό να αντιλαμβανόμαστε τη διαφορά ανάμεσα στο να θεωρούμε κάτι αδύνατον και να αποφασίζουμε πως είναι αδύνατον για εμάς και τον οργανισμό μας.

- Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι για να είναι καλοί επαγγελματίες πρέπει να αγαπούν τη δουλειά τους. Αλλά συχνά σας ρωτούν τι πρέπει να κάνει κάποιος αν δεν του αρέσει η δουλειά του. Πιστεύετε πως αυτό είναι διαχειρίσιμο και κάτω από ποιες προϋποθέσεις;

Ρωτάω πάντα τους ανθρώπους, πού κατατάσσουν τον εαυτό τους σε μία κλίμακα από το 1 ως το 7 όπου το 1 = Απεχθάνομαι τη δουλειά μου και το 7= Αγαπώ τη δουλειά μου. Αν δεν βρίσκεται κάποιος στο 6 ή το 7, μπορεί να φτάσει εκεί; Αν όχι, ίσως είναι η στιγμή να επαναξιολογήσει την επιλογή καριέρας του και να πάρει μια νέα κατεύθυνση. Εργάζομαι συχνά με στελέχη που απεχθάνονται την εργασία τους, αλλά νιώθουν δέσμιοι "χρυσών χειροπέδων", όπως τις αποκαλούν, αναφερόμενοι σε υψηλές αποδοχές, ανταποδοτικά οφέλη και συνταξιοδοτικά πακέτα.

Αν νιώθεις δέσμιος, δεν πρόκειται να αγαπήσεις τη δουλειά σου. Αυτό που εγώ προτείνω είναι να μετατοπίσει κανείς την προσοχή του, εστιάζοντας στα σημεία για τα οποία είναι ευγνώμων στην εργασία του. Πολύ γρήγορα η αξιολόγησή του στην επταβάθμια κλίμακα θα αρχίσει να αλλάζει.

- Οι τεχνικές που χρησιμοποιείτε είναι παρόμοιες με τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται στον στρατό;

Υπηρέτησα στο U.S. Marine Corps, όπου πάντα είχαμε έναν διττό σκοπό: 1) Να ολοκληρώσουμε επιτυχώς την αποστολή μας και 2) να φροντίσουμε για την καλή ψυχοσωματική κατάσταση της ομάδας μας. Ο στρατός βασίζεται σημαντικά σε μία σειρά τεχνικών και προσεγγίσεων "mental toughness" για να επιτύχει τους στόχους του, κάτι που συνήθως συμβαίνει υπό συνθήκες εξαιρετικά μεγάλης πίεσης.

Ότι διδάσκω υποστηρίζεται τόσο από επιστημονικά δεδομένα, όσο και από την εφαρμογή του στο πεδίο της μάχης.

- Οι ομιλίες σας είναι εμπνευσμένες και δίνουν κίνητρα σε όσους τις παρακολουθούν. Υποθέτω πως ένα ανώτερο στέλεχος αρχικά εμπνέει και μετέπειτα υποκινεί; Απαιτούνται διαφορετικές δεξιότητες;

Είναι παρόμοια. Ένας Ηγέτης μπορεί να υποκινεί, χωρίς να εμπνέει. Ένας Ηγέτης όμως που εμπνέει, πάντα υποκινεί. Μία προσωπικότητα που εμπνέει χαίρει της αξιοπιστίας που προκύπτει από τα πρότερα επιτεύγματά του κάθε ατόμου. Εάν αυτά συνέβησαν σε περιόδους κρίσης, τότε εμπνέουν ακόμα πιο πολύ. Από την άλλη, η ικανότητα της υποκίνησης προϋποθέτει απλά την δημιουργία μιας συναισθηματικής κατάστασης τέτοιας που ενθουσιάζει αρκετά το άτομο ώστε να λάβει δράση.