Σε αγορά φυσικού αερίου από τη ΔΕΠΑ προχωρά η βουλγαρική Bulgargaz

Η βουλγαρική Bulgargaz συνήψε συμφωνία για να αγοράσει 1,5 εκατομμύριο μεγαβατώρες φυσικού αερίου από την ελληνική ΔΕΠΑ -η πρώτη φορά που η βουλγαρική κρατική εταιρεία αγοράζει αέριο πέραν του μακροπρόθεσμου συμβολαίου της με τη ρωσική Gazprom.

Η Bulgargaz θα ολοκληρώσει την αγορά το δεύτερο φετινό τρίμηνο και θα διοχετεύσει το αέριο στην υπόγεια εγκατάσταση αποθήκευσης του Τσιρέν, ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία.

Αυτή τη στιγμή πάνω από το 95% των αναγκών της Βουλγαρίας σε αέριο καλύπτονται με προμήθειες από την Gazprom, οι οποίες παραδίδονται μέσω ενός αγωγού που διασχίζει την Ουκρανία, τη Μολδαβία και τη Ρουμανία.

Η Bulgargaz ανακοίνωσε πως η ΔΕΠΑ προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή στον διαγωνισμό, στον οποίο η κρατική εταιρεία αερίου έλαβε επίσης προσφορές από τη βουλγαρική Dexia και την καταχωρισμένη στην Ολλανδία Kolmar NL.

Την είδηση χαιρέτισε μέσω Twitter ο πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών Τζέφρι Πάιατ, σημειώνοντας πως πρόκειται για ένα ακόμα "καλοδεχούμενο παράδειγμα του αυξανόμενου ρόλου της Ελλάδας στην διευκόλυνση της ενεργειακής ποικιλίας" στην νότια Ευρώπη.

Οι ΗΠΑ έχουν επανειλημμένα καταγγείλει πως η Ρωσία χρησιμοποιεί το μονοπώλιο της Gazprom στην ανατολική και νοτιοανατολική Ευρώπη για την άσκηση πιέσεων στις κυβερνήσεις της περιοχής. Η Μόσχα αρνείται τις αμερικανικές καταγγελίες.

