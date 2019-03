Νέα HR Director στην Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.

Στο δυναμικό της ΚΑΥΚΑΣ εντάχθηκε πρόσφατα η Κατερίνα Βουτσά αναλαμβάνοντας το ρόλο της HR Director. Η συνεργασία της εταιρείας με τη Κ. Βουτσά αποτελεί τμήμα της αναπτυξιακής της πορείας, η οποία χαρακτηρίζεται από τη συνεχή προσέλκυση στελεχών υψηλών προδιαγραφών και μακράς εμπειρίας στην αγορά.

Η Κ. Βουτσά είναι Απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με μεταπτυχιακές σπουδές στο London School of Economics and Political Sciences (L.S.E) στον τομέα του Human Resources Management.

Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στο HR σε μεγάλες πολυεθνικές και ελληνικές εταιρείες στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας (Hyatt Regency Hotels and Tourism), καθώς και στο χονδρεμπόριο τροφίμων (Makro Cash & Carry), η Κ. Βουτσά έχει ασχοληθεί με διάφορα καίρια θέματα και projects σε Διευθύνσεις Ανθρώπινου Δυναμικού όπως talent management, training & development στελεχών και compensation & benefits. Η πιο πρόσφατη θέση που κατείχε ήταν αυτή της Head of HR στην εταιρεία The Mart του Ομίλου ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ.

H Μαρίκα Λάμπρου, Managing Director της Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. δήλωσε: "Είμαστε περήφανοι για την επιλογή στελεχών που μοιράζονται το όραμα της εταιρείας μας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών και των συνεργατών της.

Λαμβάνοντας την θέση της HR Director, η Κατερινά Βουτσά, θα συνεισφέρει θετικά στην ενδυνάμωση της ανθρωποκεντρικής κουλτούρας της εταιρείας μας και η συμβολή της θα είναι σημαντική ώστε η Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. να συνεχίσει την αναπτυξιακή της πορεία και το θετικό αντίκτυπο στην ελληνική και διεθνή αγορά".