Έως 15 Νοεμβρίου η υποβολή υποψηφιοτήτων για τα Εθνικά Βραβεία Εξυπηρέτησης Πελατών από το ΕΙΕΠ

Για 14η συνεχή χρονιά το Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών (ΕΙΕΠ) διοργανώνει τα Εθνικά Βραβεία Εξυπηρέτησης Πελατών 2023, τον κορυφαίο θεσμό στην Ελλάδα, που επιβραβεύει τις άριστες πρακτικές εξυπηρέτησης στην ελληνική αγορά και αναδεικνύει τους πρωταγωνιστές της εξυπηρέτησης. Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται ηλεκτρονικά μέσα από την πλατφόρμα www.csawards.gr, έως τις 15 Νοεμβρίου 2023.

Κάθε χρόνο, ο θεσμός των Βραβείων, επιβραβεύει καινοτόμες και εξαιρετικές πρακτικές στον τομέα εξυπηρέτησης του πελάτη, στοχεύοντας στη διάχυση εξειδικευμένης γνώσης και την επιβράβευση των καλύτερων στελεχών στην εξυπηρέτηση πελατών ανά κλάδο. Στο πλαίσιο της διεθνούς αναγνώρισης των βραβείων, το Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών είναι πιστοποιημένος φορέας κατά ISO 9001. Οι εταιρείες μέσω της συμμετοχής τους, έχουν την ευκαιρία να αναδείξουν το πολυσήμαντο έργο τους αλλά και να διακριθούν γι’ αυτό, ενώπιων των σημαντικότερων παικτών της ελληνικής αγοράς.

Εάν επιθυμείτε να διεκδικήσετε μία θέση ανάμεσα στους καλύτερους της αγοράς, τότε πρέπει να δηλώσετε τη συμμετοχή σας, δίνοντας το παρόν σε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση, που κάθε χρόνο ξεπερνάει τις προσδοκίες όλων σε συμμετοχή.

Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός σε όλες τις επιχειρήσεις, είτε είναι μέλη του ΕΙΕΠ είτε όχι. Η υποβολή υποψηφιότητας πραγματοποιείται μέσω ασφαλούς ηλεκτρονικής πλατφόρμας με τη συμπλήρωση ενιαίας μορφής ερωτηματολόγιου. Στη συνέχεια η Κριτική Επιτροπή βαθμολογεί προκειμένου να αναδείξει τους 3 νικητές ανά κατηγορία, οι οποίοι θα περάσουν στην επόμενη φάση αξιολόγησης για την κατάκτηση του CS Excellence Award. Οι μεγάλοι νικητές ανά κατηγορία θα βραβευθούν σε μια λαμπερή τελετή στις 12 Δεκεμβρίου 2023 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Οι κατηγορίες στις οποίες μπορούν να υποβάλουν τις συμμετοχές τους οι ενδιαφερόμενοι είναι οι εξής:

1. Καλύτερη Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη – Best Customer Service Training

2. H Καινοτομία στην Εμπειρία του Πελάτη – Best Use of Innovation in Customer Experience

3. Αξιοποιώντας τη Φωνή του Πελάτη – Voice of the Customer

4. Καλύτερος Συνδυασμός Διαύλων Εξυπηρέτησης Πελάτη – Best omni-channel customer service

5. Ομάδα της Χρονιάς: Εξυπηρέτηση Πελατών – Customer Service Team of the year

6. Οργανισμός της Χρονιάς: Εξυπηρέτηση Πελατών – Customer Service Organisation of the year

7. Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών της Χρονιάς – Customer Call Center of the year

8. Καλύτερη χρήση Τεχνολογίας στην Εμπειρία του Χρήστη – Best use of Technology in User Experience

9. Καλύτερη Σχέση Συνεργασίας με Εξωτερικό Πάροχο – Best Outsourcing Partnership

10. Καλύτερη Εφαρμογή Mobile App στην Εμπειρία του Χρήστη – Best Mobile App in User Experience

11. Καλύτερη Εξυπηρέτηση σε Διαδικτυακό Κατάστημα – Best Online Customer Service (e-shop)

Συνολικά θα απονεμηθούν 1 CS Excellence Award και 2 CS Distinction Awards ανά κατηγορία βράβευσης.

Διαβάστε αναλυτικά τους όρους συμμετοχής και δηλώστε υποψηφιότητα μέχρι την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2023 στο www.csawards.gr.