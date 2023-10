Το Ελληνο-Aμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο διοργανώνει το "Tax Forum 2023: Tackling Tax Evasion – Thinking out of the box for future shifts”, που θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental, στις 31 Οκτωβρίου 2023 από τις 11πμ έως τις 8μμ.

Στόχος του συνεδρίου είναι να αναδειχθούν ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Ελλάδας, καθώς και η σημασία εύρεσης τρόπων για την ανάσχεση της φοροδιαφυγής. Παράλληλα, στο επίκεντρο του συνεδρίου θα βρεθούν οι προοπτικές αλλά και οι προκλήσεις της επόμενης ημέρας για μια βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη για όλους.

Το Tax Forum διοργανώνεται από το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και την Επιτροπή Φορολογίας, για 19η συνεχή χρονιά, με τη συμμετοχή διακεκριμένων ομιλητών από την Ελλάδα, και το εξωτερικό.

Έχει πλέον καθιερωθεί ως η κορυφαία ετήσια φορολογική συνάντηση ειδικών στην Ελλάδα, με επίκεντρο τη φορολογία των επιχειρήσεων. Το "παρών" αναμένεται να δώσουν στο Forum περισσότεροι από 400 συμμετέχοντες. Το Forum φιλοξενεί ομιλητές με εξειδίκευση στη φορολογία από τη δημοσιονομική διοίκηση, την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, τις επιχειρήσεις, το δικαστικό σώμα και τον ακαδημαϊκό χώρο. Από τον εποικοδομητικό διάλογο των ομιλητών θα προκύψουν χρήσιμα συμπεράσματα για τις τάσεις των επόμενων χρόνων αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο η φορολόγηση θα λειτουργήσει ως εργαλείο για τις επικείμενες προκλήσεις.

Στο Forum θα συμμετέχουν κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης όπως ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Χάρης Θεοχάρης, η γενική γραμματέας φορολογικής πολιτικής, Μαίρη Ψύλλα, ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής και Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας.

Ο Νικόλαος Μπακατσέλος, Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, δηλώνει: "Η αποτελεσματική πάταξη της φοροδιαφυγής είναι για κάθε κυβέρνηση ένα μεγάλο στοίχημα, μιας και πρόκειται για ένα σοβαρό θέμα δικαιοσύνης, ισότητας και κοινωνικής σταθερότητας. Στο 19ο Tax Forum του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου καταξιωμένοι ομιλητές από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα εξετάζουν το πολύπλευρο πρόβλημα της φοροδιαφυγής σε σχέση με τις πολυσχιδείς αιτίες και συνέπειές του, και προτείνουν τρόπους καταπολέμησης μέσω συλλογικών στρατηγικών και καινοτόμων τεχνολογιών.”

Ο Πρόεδρος της Φορολογικής Επιτροπής του Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου, Ιωάννης Σταυρόπουλος, σημειώνει: "Το Tax Forum 2023 που έχει κύριο θέμα την πάταξη της φοροδιαφυγής συμπίπτει με τις νέες πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που θέτει πλέον σε υψηλότατη ιεράρχηση αυτόν τον στόχο. Αποκτά συνεπώς επίκαιρο και ξεχωριστό ενδιαφέρον. Παράλληλα, θα αναπτυχθούν και θα συζητηθούν διεθνή και εθνικά φορολογικά θέματα αιχμής, όπως άλλωστε συμβαίνει κάθε χρονιά με αποτέλεσμα να έχει καταστεί σημείο αναφοράς στο χώρο της φορολογίας.”

Από την πλευρά του, ο Ηλίας Σπυρτούνιας, Γενικός Διευθυντής του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, επισημαίνει: "Το φορολογικό συνέδριο του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου που πραγματοποιείται σε συνεργασία με την εξαιρετική Φορολογική Επιτροπή του, αποτελεί ένα από τα εγκυρότερα ετήσια θεσμικά γεγονότα πάνω στη φορολογική πολιτική. Η συμμετοχή διακεκριμένων ομιλητών με σημαντική γνώση και εμπειρία από την κυβέρνηση, την φορολογική διοίκηση, τις επιχειρήσεις και τις συμβουλευτικές εγγυάται τη διεξαγωγή πολύ ενδιαφερουσών συζητήσεων και την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για το πολύ σοβαρό θέμα της φοροδιαφυγής που ταλανίζει την οικονομία της χώρας μας και δημιουργεί άνισες συνθήκες μεταχείρισης επιχειρήσεων και πολιτών.”