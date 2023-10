Αθηναϊκή Ζυθοποιία: Καινοτόμες υπηρεσίες στη ψηφιακή σύνδεση με τα καταστήματα HORECA

Του Μάκη Δαλαμαγκίδη*

Από την επικοινωνία και την ψυχαγωγία έως την εκπαίδευση και την επιχειρηματικότητα, οι ψηφιακές υπηρεσίες διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην καθημερινότητά μας.

Αυτή η εξέλιξη αντανακλά την ανάγκη για αποτελεσματικότερες, προσβάσιμες και καινοτόμες υπηρεσίες που βασίζονται στην τεχνολογία. Έχοντας ανατρέψει τον τρόπο λειτουργίας των περισσότερων επιχειρήσεων και προσφέροντας νέες δυνατότητες, οι ψηφιακές τεχνολογίες ανοίγουν νέους ορίζοντες, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να είναι ακόμη πιο ανταγωνιστικές, να προσφέρουν μια βελτιωμένη εμπειρία χρήσης και τη μέγιστη δυνατή εξυπηρέτηση στους πελάτες τους, αλλά και στους καταναλωτές, διευρύνοντας ταυτόχρονα τις επιλογές τους.

Στο πλαίσιο της ψηφιακής μετάβασης, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία έχει αναπτύξει σε συνεργασία με την Threenitas την πλατφόρμα My eBeer, ή όπως θα λέγαμε διαφορετικά, το κεντρικό hub για ένα σύνολο ψηφιακών υπηρεσιών που διευκολύνουν την επικοινωνία/συνεργασία της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας με τους Retailers και Wholesalers. Παράλληλα, το My eBeer έχει συμβάλλει στην αυτοματοποίηση των διαδικασιών, στην έγκαιρη ανίχνευση προβλημάτων και συνεπώς στην ενίσχυση της αποδοτικότητας. Έτσι, μέσα από ένα εξελιγμένο σύνολο εφαρμογών και εργαλείων, διευκολύναμε την ψηφιακή μας διασύνδεση με τους συνεργάτες μας.

Καταβάλλοντας συνεχείς προσπάθειες για τη διασφάλιση της καλύτερης δυνατής ποιότητας, το My eBeer πλέον εκσυγχρονίζεται και εμπλουτίζεται διαρκώς με νέες λειτουργίες.

Η συνεχής επέκταση της εφαρμογής οδήγησε στην εισαγωγή της υπηρεσίας eProfile, που λειτουργεί σαν διαχειριστής της ταυτότητας των χρηστών. Στην ουσία, η καινοτομία της υπηρεσίας έγκειται στο γεγονός ότι δίνει στον χρήστη και όχι στο κατάστημα τη δυνατότητα πρόσβασης μόνο στις ενότητες που τον ενδιαφέρουν, αλλά και καλύτερο έλεγχο των διαδικασιών και πολιτικών της εταιρείας, ενώ διασυνδέεται άμεσα με τα συστήματα της εταιρείας, επιτυγχάνοντας στο τέλος το πιο σημαντικό: την καλύτερη επικοινωνία με τους συνεργάτες μας.

Πρόσφατα, βραβευθήκαμε - από κοινού με την Threenitas - για τη συγκεκριμένη λύση με το Gold βραβείο στα BITE Awards, στην κατηγορία IT Security / Cyber Security, Risk Management & Complianc καθώς και στα στα UX|CX Awards 2023 στην κατηγορία Best B2B Experience. Η αναγνώριση της δουλειάς μας μάς δίνει την ώθηση να συνεχίσουμε να δημιουργούμε, να καινοτομούμε και να προσαρμοζόμαστε στις απαιτήσεις της εποχής, ώστε να προσφέρουμε πάντα υψηλής ποιότητας προϊόντα που θα συνοδεύσουν τις στιγμές των καταναλωτών.

Μάκης Δαλαμαγκίδης, IT Manager, Αθηναϊκή Ζυθοποιία

