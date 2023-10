Αίας Μανθόπουλος: Πέθανε σε ηλικία 61 ετών ο γνωστός ηθοποιός - Εδινε μάχη στη ΜΕΘ

Την τελευταία του πνοή, σε ηλικία μόλις 61 ετών, άφησε το μεσημέρι της Τρίτης 17 Οκτωβρίου, ο γνωστός ηθοποιός Αίας Μανθόπουλος. Νοσηλευόταν για μέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Αττικόν. Είχε αγαπηθεί από το κοινό για τον ρόλο του στην τηλεοπτική σειρά του MEGA "Δύο Ξένοι".

Ορισμένες πηροφορίες λένε ότι ο Αίας Μανθόπουλος είναι εγκεφαλικά νεκρός και οι συγγενείς του προσανατολίζονται σε δωρεά των οργάνων του.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο γνωστός ηθοποιός Αίας Μανθόπουλος πέθανε το μεσημέρι της Τρίτης, χάνοντας τη μάχη με τον θάνατο, έπειτα από βαρύ εγκεφαλικό που υπέστη την περασμένη Δευτέρα και ολιγοήμερη νοσηλεία στη ΜΕΘ του Αττικόν.

Ο γνωστός ηθοποιός ένιωσε έντονη αδιαθεσία ενώ βρισκόταν στο σπίτι του στην Παιανία, με τη γυναίκα του να τον μεταφέρει άμεσα στο νοσοκομείο. Οι γιατροί που τον εξέτασαν επιβεβαίωσαν ότι υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο, με τον Αίαντα Μανθόπουλο να νοσηλεύεται έκτοτε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Να σημειώσουμε ότι το τελευταίο διάστημα ο Αίας Μανθόπουλος είχε αποτραβηχτεί από τα τηλεοπτικά δρώμενα, δίνοντας έμφαση στις τουριστικές επιχειρήσεις στη Βουλγαρία, όπου διατηρούσε ξενοδοχειακή μονάδα.

Ποιος ήταν ο Αίας Μανθόπουλος

Ο Αίας Μανθόπουλος ήταν ανιψιός της Ειρήνης Παππα. Σπούδασε οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ οι σπουδές του πάνω στην υποκριτική έγιναν στη σχολή του Κάρολου Κουν. Είναι πατέρας ενός αγοριού.

Συνεργάστηκε με τον Μίνω Βολανάκη, με τον Greg Floy στη "Μήδεια" στα αγγλικά, σε παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου, στη "Μάλα, η μουσική του ανέμου" του Νίκου Καρβέλα στο Θέατρο Παλλάς (2002), σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα, με πρωταγωνίστρια την Αννα Βίσση. Στον κινηματογράφο πρωταγωνίστησε στην ταινία "Κλοιός" του Κώστα Κουτσομύτη και ως γκεστ σταρ στην ταινία του Χάρη Ρώμα "Ροζ ολοταχώς".

Ντούμπλαρε στα αγγλικά τις τελευταίες ταινίες του Νίκου Κούνδουρου "Η μπαλάντα ενός δαίμονα" (1992) και "Αντιγόνη" (1994). Έπαιξε στο σίριαλ "The Amphora" ("Το κυνήγι του Αμφορέα") της κρατικής σουηδικής τηλεόρασης στα αγγλικά και στην αυστριακή τηλεταινία "Η αυτοκράτειρα Σίσσυ". Συμμετείχε στο ντοκιμαντέρ "Love in the ancient world" με την Κάθλιν Τέρνερ στα αγγλικά, σε σκηνές από τη Λυσιστράτη, αλλά και στο "Ρόδα, τσάντα και κοπάνα" του Ομηρου Ευστρατιάδη, το 2011.

Στο βιογραφικό του συγκαταλέγονται ρόλοι σε ελληνικές σειρές όπως "Η βεντέτα" (1986), "Αφρικα" (1992), "Τρίτο στεφάνι" (1995),"Σοφία ορθή" (1996) "Σαν χειμωνιάτικη λιακάδα" (2000), ενώ έκανε περάσματα από τους "Απαράδεκτους", την "Αίθουσα του θρόνου", τους "Στάβλους της Εριέττας Ζαΐμη", τον "Κόκκινο κύκλο", τα "Κωνσταντίνου και Ελένης" και "Κάποιος να τη φυλάει" (1994), σε σενάριο Ηλία Ψινάκη, με πρωταγωνίστρια τη Μιμή Ντενίση.

Γνώρισε τεράστια επιτυχία στο σήριαλ "Δύο Ξένοι". Η τελευταία του τηλεοπτική εμφάνιση έγινε στο Κόκκινο Ποτάμι.