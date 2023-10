Νόμπελ Λογοτεχνίας στον Νορβηγό Γιον Φόσε

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 16:06

Ο Νορβηγός μυθιστοριογράφος και δραματουργός Γιον Φόσε κέρδισε το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας 2023 για τα "καινοτόμα έργα και την πρόζα του που δίνουν φωνή στο ανείπωτο", όπως ανακοίνωσε σήμερα η επιτροπή απονομής του βραβείου.

Το βραβείο, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 11 εκατομμυρίων σουηδικών κορωνών, απονέμεται από τη Σουηδική Ακαδημία.

