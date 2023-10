Ισπανία: Τουλάχιστον εννέα νεκροί από φωτιά που ξέσπασε σε νυχτερινό κέντρο στη Μούρθια

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από φωτιά που ξέσπασε σε νυχτερινό κέντρο στη Μούρθια (νοτιοανατολική Ισπανία), όπως δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης ο οποίος πρόσθεσε πως οι διασώστες εξακολουθούν να αναζητούν αγνοουμένους μετά την πυρκαγιά.

Η φωτιά ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στο νυχτερινό κέντρο Teatre στην Αταλάγιας, στα περίχωρα της πόλης, ανέφεραν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Ο δήμαρχος της Μούρθια Χοσέ Μπαγιέστα δήλωσε στους δημοσιογράφους πως έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος εννέα ανθρώπων. Νωρίτερα είχε πει πως επτά άνθρωποι είχαν βρεθεί στο ίδιο σημείο στον πρώτο όροφο, όπου ξέσπασε η φωτιά.

Έξω από το νυχτερινό κέντρο, νέοι αγκάλιαζαν ο ένας τον άλλον, συγκλονισμένοι, καθώς περίμεναν πληροφορίες για τους αγνοουμένους.

#Spain. #Murcia. Seven people are dead and eight are missing after a #fire broke out this morning in a nightclub

Teatre, in the #Atalayas district of the city. There were reportedly three nightclubs at the venue; il Teatre, #Golden and #Fonda. pic.twitter.com/R0hUeLuoZn