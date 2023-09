Πώς βρέθηκε το ΟΑΚΑ να έχει πρόβλημα ασφάλειας - Τι συνέβη

"Better safe than sorry" λέει ο θυμόσοφος λαός και στην περίπτωση του ΟΑΚΑ και του στέγαστρου Καλατράβα, βρίσκει όχι μόνο εφαρμογή, αλλά προκαλει τρόμο η σκέψη του τι θα μπορούσε να συμβεί αν το στάδιο ήταν γεμάτο και συνέβαινε οτιδήποτε στη βαριά αυτή κατασκευή.

"Πάνω από όλα η ασφάλεια", έλεγαν σε συνομιλία που είχαν στελέχη του Μεγάρου Μαξίμου, όταν ενημερώθηκαν οτι το ΟΑΚΑ πρέπει να κλείσει, μετά τη μελέτη που παραλήφθηκε και δείχνει ότι το στέγαστρο πρέπει να συντηρηθεί γιατί δεν ανταποκρίνεται στα κανονιστικά επιτρεπόμενα επίπεδα στατικής επάρκειας.

Τώρα, τη σκυτάλη έχουν πάρει Γερμανοί ειδικοί, οι οποίοι θα "διαβάσουν" την πρώτη μελέτη και θα οδηγηθούν σε μία δεύτερη για να επιβεβαιώσουν ή να …διαψεύσουν τα συμπεράσματα της πρώτης. Η πρώτη μελέτη πάντως κατατέθηκε μετά απο επιθεώρηση των μεταλλικών κατασκευών και των πολυκαρβονικών των στεγάστρων, και κατέληγε στο συμπέρασμα ότι το στέγαστρο του κεντρικού σταδίου και του ποδηλατοδρομίου δεν είναι επαρκώς στατιστικό. "Με βάση τα παραπάνω και με αίσθημα ευθύνης, αναστέλλεται κάθε αθλητική και πολιτιστική δραστηριότητα" αναφέρεται στο δελτίου τυπου του ΟΑΚΑ, "μοναδικός γνώμονας μας η ασφάλεια αθλητών, αθλουμένων και φιλάθλων".

Οι μέχρι τώρα πληροφορίες υποστηρίζουν ότι το στέγαστρο είχε συντηρηθεί μόλις μία φορά από τότε που εγκαταστάθηκε στο ΟΑΚΑ, για να φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2004. Η κοινή λογική λέει, ότι δεν μπορεί να είναι ακριβής αυτή η πληροφορία, αν και αυτό που είναι βέβαιο είναι πως τα χρόνια της 10ετους κρίσης, τα ολυμπιακά και άλλα ακίνητα που υποδέχθηκαν τα ολυμπιακά αθλήματα υπέπεσαν σε εγκατάλειψη και απαξίωση.

Ο Βρούτσης και οι αθλητικές εγκατάστασεις

Η πληροφορία που επιβεβαιώνεται ωστόσο θέλει τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση να ζητεί για όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις, άδειες στατικότητας και άδειες πυρασφάλειας. Αν και έχει μόλις 2,5 μήνες στο τιμόνι του υπουργείου, συνεργάτες του υποστηρίζουν ότι τον …έζωναν τα φίδια σε θέματα ασφάλειας και ήταν το πρώτο πράγμα που ζήτησε, αναλαμβάνοντας αυτήν τη θέση. Και επειδή άλλες εγκαταστάσεις ανήκουν στις περιφέρειες και άλλες στους δήμους, η έρευνα έδειξε ότι ποτέ δεν είχαν γίνει έλεγχοι σε αυτές για στατικότητα-αν και φιλοξενούν φιλάθλους και αθλούμενους, ακόμη και οικογένειες με παιδιά, ούτε όμως πληρούσαν τις προϋποθέσεις για την πυρασφάλεια που όφειλαν να έχουν.

Ένα ενδεχόμενο ατύχημα θα μπορούσε εύκολα να κοστίσει σε ανθρώπινες ζωές, όπως μετάφερουν οι ίδιες πηγές, με τον αναπληρωτή υπουργό να ζητεί διασφαλίσεις ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια. Ο Γ. Βρούτσης αναμένεται να δώσει διευκρινίσεις τη Δευτέρα για όσα συμβαίνουν στην αθλητική κοινότητα μετά την απόφαση για σφράγισμα του κεντρικού σταδίου και του ποδηλατοδρομίου στο ΟΑΚΑ, απόφαση για την οποία ενημερώθηκε και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος εμφανιζόταν στο γήπεδο στα ευρωπαϊκά παιχνίδια.

Αν και η κυβέρνηση θα επιθυμούσε μία διαφορετική επικοινωνιακή διαχείριση του προβλήματος που ανέκυψε, εντούτοις στα χείλη όλων παραμένει η έκφραση: Better safe than sorry.

Πηγή: TheTOC.gr