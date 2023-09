Δέκα χρόνια λειτουργίας για το Orange Grove

Συμπληρώθηκαν δέκα χρόνια από την έναρξη λειτουργίας της θερμοκοιτίδας καινοτόμου επιχειρηματικότητας Orange Grove, μια δεκαετία ενδυνάμωσης και υποστήριξης της ελληνικής startup κοινότητας. Πολλές ήταν οι πραγματικά ενδιαφέρουσες και καινοτόμες πρωτοβουλίες των νέων startup που "πέρασαν" από το Orange Grove σε αυτό το διάστημα και κατάφεραν να εξελιχθούν και να συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία μέχρι σήμερα.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Orange Grove θα πραγματοποιήσει την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2023, 14.00 – 19.00, στο Auditorium του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή (Ερατοσθένους 13, 11635 Αθήνα) μια ξεχωριστή εκδήλωση με επιφανείς προσκεκλημένους του χώρου. Θέμα της εκδήλωσης είναι "Working together on a sustainable and innovative future” και θα περιλαμβάνει ενδιαφέρουσες συζητήσεις σε 4 πάνελ συνολικά και παράλληλα, θα προσφέρει την ευκαιρία δικτύωσης με στελέχη και εταιρίες προερχόμενες από την κοινότητα της καινοτομίας και της βιωσιμότητας.

Οι συζητήσεις θα εστιάσουν στην οικοδόμηση επιχειρηματικών οικοσυστημάτων, στη δημιουργία αντίκτυπου μέσω της επιχειρηματικότητας, στη διασύνδεση με τα πανεπιστήμια καθώς και στο ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης και της μηχανικής μάθησης.

Χαιρετισμό θα απευθύνει η Πρέσβης της Ολλανδίας στην Ελλάδα Susanna Terstal ενώ παρουσιαστής της επετειακής εκδήλωσης θα είναι ο Αναπληρωτής της Ολλανδικής Πρεσβείας Maurits ter Kuile.

Το πρώτο πάνελ (15:00-16:00) θα αναδείξει την εξέλιξη του οικοσυστήματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα τα τελευταία δέκα χρόνια. Ομιλητές του πάνελ θα είναι οι: Αλεξάνδρα Χολή - Partner στην EPAGON.VC, Serena Davis - Co-founder του HippoSeeds & lead trainer στο Orange Grove, John Fox - Senior UI engineer iOS στο Netflix, Μιλτιάδης Γκουζούρης - CEO στην HVA International (Est. 1879), Γιάννης Νικολόπουλος - Co-founder & CEO στην Clio Muse S.A. Τη συζήτηση θα συντονίσει η Πρέσβης της Ολλανδίας στην Ελλάδα Susanna Terstal.

Θα ακολουθήσει το επόμενο πάνελ συζήτησης (16:00-16:45) για το σκοπό της επιχειρηματικότητας, τον αντίκτυπό της (impact) και το ρόλο της τεχνολογίας στην κλιματική αλλαγή, με συμμετέχοντες τους: Χρήστο Αποστολόπουλο - Total Quality (SHEQA), Food Safety & Dairy Affairs Manager στην FrieslandCampina Hellas, Γιάννη Γεωργακέλλο - Communications & Corporate Affairs Director στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία, Σπύρο Κουβέλη - Team Leader EU-GCC Cooperation on Climate Change & Energy / Senior Associate στο Institute for Sustainability Leadership του Πανεπιστήμιου Cambridge, Γιώργο Στέγγο - Founder & CEO στην Cyclefi, ενώ συντονίστρια θα είναι η Μαρίσα Αντωνοπούλου - COO στην Action Finance Initiative.

Το τρίτο πάνελ (17:15-18:00) θα εστιάσει στη σύνδεση της έρευνας με την επιχειρηματικότητα εμβαθύνοντας στη σημασία των πανεπιστημιακών οικοσυστημάτων. Ομιλητές του πάνελ θα είναι οι: Χριστίνα Δεληγιάννη - Policy & Programs Director στο Ινστιτούτο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του EPLO, Νίκος Ευθυμιάδης - Chairman & CEO στο ThessINTEC, Φαίη Ορφανού - Co-founder & Managing Partner της SCIENCE-2-BUSINESS LLP, Μπέττυ Τσακαρέστου - Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Διευθύντρια του ADandPRLA και Επιστημονική Υπεύθυνη της CREATIVE+ της Δομής Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Συντονίστρια του εν λόγω πάνελ θα είναι η Λίνα Ιωάννου - Director International & Institutional Affairs στο Enterprise Greece.

Η επετειακή εκδήλωση θα ολοκληρωθεί αναδεικνύοντας το καίριο ζήτημα του ρόλου της τεχνητής νοημοσύνης και της μηχανικής μάθησης. Στο τέταρτο πάνελ (18:15-19:00) θα συμμετέχουν οι: Κωνσταντίνος Χαμπίδης – Διευθυντής του Γραφείου του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και πρώην Υπουργού Ψηφιακού Μετασχηματισμού, Γιάννης Κανελλόπουλος – CEO & Founder της Code4thought, Γιάννης Νούσης – Co-founder της Travelmyth, Πόλυ Παλαιογεώργου – Director of Business Programs – Microsoft Digital, Robin Schuil - Founder της Vendora. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο John Fox - Senior UI Engineer iOS στο Netflix.

Για τη συμμετοχή στην εκδήλωση απαιτείται κράτηση θέσης ηλεκτρονικά μέσω του παρακάτω link: http://bit.ly/46os59W. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά.