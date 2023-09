JA Greece: Ξεκίνησαν οι εγγραφές με έμπνευση από το Πανευρωπαϊκό χρυσό της μαθητικής "start up" Ιsometricks

Ξεκίνησαν οι εγγραφές των σχολείων στο δημοφιλές Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα/Παγκόσμιο Διαγωνισμό "Εικονική Επιχείρηση – The Company Program 2024" του Junior Achievement Greece που απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες από 15 έως και 18 ετών.

Το πρόγραμμα "Εικονική Επιχείρηση - The Company Program" υλοποιείται με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και τελεί υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Οι δύο προηγούμενες χρονιές, με τις απανωτές πρωτιές στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό Μαθητικής Επιχειρηματικότητας που διοργανώνει το Junior Achievement Europe, έχουν θέσει πολύ ψηλά τον πήχη για τις ομάδες. Οι εκπαιδευτικοί μαζί με τα παιδιά που δηλώνουν συμμετοχή δείχνουν ενθουσιασμό καθώς έχουν λάβει μεγάλη έμπνευση και κίνητρο από τα Πανευρωπαϊκά πρώτα βραβεία τόσο της MicrogreensMagicgreensαπό το 2οΠειραματικό Γυμνάσιο Κιλκίς για το 2022 όσο και φέτος της Isometricks από το Πειραματικό Λύκειο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που κέρδισε το πρώτο βραβείο και έφερε στην Ελλάδα το χρυσό μετάλλιο για δεύτερη συνεχόμενη φορά!

Η Isometricks έγραψε παγκόσμια ιστορία στις 13 Ιουλίου 2023, στον Πανευρωπαϊκό Τελικό του JA Europe/GEN-E 2023 καθώς δεν έχει συμβεί ποτέ ξανά μια χώρα να κερδίζει το πρώτο βραβείο της ηπείρου της για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά από την ίδρυση του Junior Achievement το 1919. Η Isometricks φιλοξενήθηκε στο περίπτερο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και εντυπωσίασε στην 87η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

"Τα συναισθήματά μας για τις επιτυχίες που έχουν σημειώσει αυτά τα δύο χρόνια οι ομάδες είναι δύσκολο να περιγραφούν με λόγια. Χαρά και περηφάνια αλλά και αίσθημα ευθύνης, διότι οφείλουμε ως Junior Achievement Greece να εξελισσόμαστε και για τις ομάδες που ακολουθούν", δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του JA Greece,Αργύρης Τζικόπουλοςκαι τόνισε: "Η αφοσιωμένη δουλειά των παιδιών είναι αυτή που φέρνει τα "χρυσά" αποτελέσματα, ωστόσο δεν πρέπει στιγμή να ξεχνάμε την συγκινητική υποστήριξη των εκπαιδευτικών αλλά και την προσηλωμένη δουλειά του Junior Achievement Greece και όλων των ανθρώπων που εμπλέκονται εθελοντικά με το πρόγραμμα, ανθρώπων από την αγορά εργασίας και ποικίλα θεσμικά πόστα. Τους ευχαριστούμε όλους και όλες θερμά και ιδιαίτερα τους χορηγούς μας χωρίς τους οποίους δεν θα είχαμε όλες αυτές τις ελπιδοφόρες εξελίξεις για τη νέα γενιά".

Οι πλατφόρμες των εγγραφών στα δωρεάν προγράμματα επιχειρηματικής εκπαίδευσης, ψηφιακών δεξιοτήτων και επαγγελματικού προσανατολισμούτου JA Greece βρίσκονται στην επίσημη ιστοσελίδα του οργανισμούwww.jagreece.org. Όλοι/ες οι μαθητές/τριες, εκπαιδευτικοί και εθελοντές/σύμβουλοι που συμμετέχουν, λαμβάνουνβεβαίωση συμμετοχήςαπό το Junior Achievement Greece.

Αυτές τις ώρες η σκέψη όλων μας βρίσκεται στο πλευρό των συνανθρώπων μας που δοκιμάζονται στους Νομούς της Θεσσαλίας, τόσο στα σχολεία της όσο και συνολικά. Βρισκόμαστε στο πλευρό τόσο των μαθητών και των μαθητριών όσο και των εκπαιδευτικών τους που φέτος θα κληθούν να υπηρετήσουν το λειτούργημά τους υπό δύσκολες συνθήκες. Ευχόμαστε η κατάσταση να ομαλοποιηθεί το συντομότερο δυνατό.

Tα εκπαιδευτικά προγράμματα του JA Greece για το 2024 είναι τα εξής:

Πρόγραμμα – Παγκόσμιος Μαθητικός Διαγωνισμός

"Εικονική Επιχείρηση – Τhe Company Program 2023-24"

(Γ’ Γυμνασίου έως και Γ’ Λυκείου - ΕΠΑΣ και Δημόσια ΙΕΚ ΔΥΠΑ)

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Εικονική Επιχείρηση" ξεκίνησε πριν από 104 χρόνια στις Η.Π.Α.και πραγματοποιείται σε 120 χώρες σε όλο τον κόσμο με την ονομασία "The Company Program". To ενδιαφερόμενο σχολείο δηλώνει συμμετοχή, δημιουργείται μαθητική ομάδα και "ιδρύει" τη δική της "start up" με αληθινό προϊόν. Η ομάδα παρουσιάζει το προϊόν της στην Μαθητική Εμπορική Έκθεση του JA Greece, καταθέτει το business plan και διεκδικεί βραβεία σε Ελλάδα και Ευρώπη. Tις ομάδες υποστηρίζουν οι εκπαιδευτικοί που αναλαμβάνουν το πρόγραμμα, εθελοντές/στελέχη επιχειρήσεων ενώ σε πολλά σχολεία ορίζονται Inspirational Mentors.

Στον θεσμό των Inspirational Mentors, που ξεκίνησε το 2021, έχουν συμμετάσχει η Α.Ε. η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, οΠρωθυπουργόςΚυριάκος Μητσοτάκης, κορυφαίοι υπουργοί και υφυπουργοί καθώς και σημαντικές προσωπικότητες από τον επιχειρηματικό και δημοσιογραφικό χώρο. Oι Ιnspirational Mentors ορίζονται στα σχολεία με σειρά προτεραιότητας από την εγγραφή τους στο πρόγραμμα/διαγωνισμό.

Με τη συμμετοχή τους στην Εικονική Επιχείρηση οι μαθητές/μαθήτριες διεκδικούν και το Entrepreneurial Skills Pass (ESP), το μαθητικό "πτυχίο" επιχειρηματικότητας.

Υπεύθυνη προγράμματος:Φωτεινή Τουρνή

Αναλυτικές πληροφορίες και εγγραφές:https://jagreece.org/programs/virtual_business/.

Το πρόγραμμα είναι ήδη εγκεκριμένο από τη σχολική χρονιά 2022-23 από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Αρ. Πρωτοκ. Φ15/108483/Δ2, Ημ/νία: 07-09-2022).

Πρόγραμμα – Πανελλαδικός Διαγωνισμός "CompanyJunior 2023-24"

(Ε’ Δημοτικού έως και Γ’ Γυμνασίου – Εργαστήρια Δεξιοτήτων)

Το Company Junior είναι ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης για την επιχειρηματικότητα, σχεδιασμένο για ηλικίες 11-15 ετών. Βασίζεται στη λογική και τη μεθοδολογία του εκπαιδευτικού προγράμματος "Εικονική Επιχείρηση" και είναι προσαρμοσμένο για τις ηλικίες αυτές καθώς και στο χρονοδιάγραμμα των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, ώστε να μπορεί να υλοποιηθεί σε 5-6 εβδομάδες. To πρόγραμμα αναπτύσσεται με άξονα μια ομαδική βιωματική δραστηριότητα, κατά την οποία οι μαθητές σκέφτονται μια έξυπνη επιχειρηματική ιδέα, δημιουργούν το προσχέδιο μιας "μαθητικής εικονικής επιχείρησης" και το υποβάλουν για αξιολόγηση. Οι 5 καλύτερες επιχειρηματικές ιδέες επιλέγονται από κριτική επιτροπή του JA Greece, μέλη της οποίας είναι επιφανείς επιχειρηματίες και στελέχη οργανισμών και επιχειρήσεων, και βραβεύονται.

Υπεύθυνη προγράμματος: Νίκη Κόμη

Αναλυτικές πληροφορίες και εγγραφές:https://jagreece.org/programs/company-junior/.

Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού "My Career"

(Γ’ Γυμνασίου έως και Γ’ Λυκείου)

Το Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού "My Career" είναι ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που πραγματοποιείται σε συνεργασία με την ΝΝ Ηellas, το οποίο αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες και έχει σκοπό την παροχή πληροφοριών και οδηγιών επαγγελματικού προσανατολισμού σχετικά με την καριέρα στις STEM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά) καθώς και άλλων κατευθύνσεων. Το πρόγραμμα, στηρίζεται σε 4 πυλώνες: 1) αυτογνωσία 2) πληροφόρηση για σπουδές & επαγγέλματα 3) ανάγκες της αγοράς εργασίας και 4) λήψη ορθών αποφάσεων. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, χορηγείται στους μαθητές Τεστ Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων και στη συνέχεια έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν τα αποτελέσματα του Τεστ με Συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Το πρόγραμμα διατίθεται σε σχολεία της ελληνικής περιφέρειας προκειμένου οι μαθητές και οι μαθήτριες σε δυσπρόσιτα σχολεία να έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τις κλίσεις τους. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα δηλώνεται είτε με ομαδική εγγραφή από τον εκπαιδευτικό είτε ατομικά από κάθε μαθήτρια/μαθητή.

Υπεύθυνη Προγράμματος: Ελίζα Παυλίδη

Για πληροφορίες και εγγραφές:https://jagreece.org/programs/mycareer/.

ΕργαστήριοApps 101

(Β’ Γυμνασίου έως και Β’ Λυκείου)

Το "Apps101" είναι ένα διήμερο online εργαστήριο (workshop) για μαθητές και μαθήτριες 14 έως 17 ετών από όλη την Ελλάδα, που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν βασικές γνώσεις πάνω στην επιχειρηματικότητα, τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών, χωρίς να χρειάζονται γνώσεις προγραμματισμού. Στόχος του είναι να εμπνεύσει μαθητές και μαθήτριες να ακολουθήσουν καριέρα στην τεχνολογία, την καινοτομία και τις επιχειρήσεις, ενθαρρύνοντάς τους να αναπτύξουν το επιχειρηματικό τους πνεύμα, να πειραματιστούν και να κάνουν τις ιδέες τους πράξη. Χορηγός: "Τhe Signal Group".

Υπεύθυνη προγράμματος: Ιωάννα Κυπριώτη

Για περισσότερες πληροφορίες:https://jagreece.org/programs/apps101/.

GirlsGoCircular

(Γ’ Γυμνασίου έως και Γ’ Λυκείου)

Στόχος του ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού προγράμματος Girls Go Circular που συνεχίζεται για 2η χρονιά, είναι η υποστήριξη των μαθητριών και ευρύτερα όλων των μαθητών, 14 έως 18 χρονών, στην ανάπτυξη των ψηφιακών και ηγετικών δεξιοτήτων τους ενώ μαθαίνουν για την κυκλική οικονομία και βρίσκουν λύσεις για ένα βιώσιμο μέλλον. Η μεθοδολογία της εκπαίδευσης βασίζεται στην προσέγγιση της βιωματικής μάθησης, η οποία εμπλέκει τους μαθητές σε διαφορετικές δραστηριότητες όπως η έρευνα στο διαδίκτυο, επιχειρηματικά παιχνίδια ρόλων και προκλήσεις βασισμένες σε ασκήσεις.

Υπεύθυνη προγράμματος: Ιωάννα Κυπριώτη

Αναλυτικές πληροφορίες και εγγραφές:https://jagreece.org/programs/girls_go_circular/.

Ονειρεύομαι Σοφά

(Ε’ Δημοτικού έως και Α’ Γυμνασίου – Εργαστήρια Δεξιοτήτων)

Το πρόγραμμα "Ονειρεύομαι Σοφά" υλοποιείται εξ ολοκλήρου διαδικτυακάκαι απευθύνεται στις τάξειςΕ’, ΣΤ’ ΔημοτικούκαιΑ’ Γυμνασίου. Οι μαθητές και οι μαθήτριες, περιηγούνται στους σταθμούς ενός διαδραστικού ταμπλό, συλλέγουν πληροφορίες, απαντούν σε ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης και παίζουν παιχνίδια χρησιμοποιώντας τις γνώσεις που απέκτησαν, ώστε να εξοικειωθούν με τις έννοιες τηςεπιχειρηματικότητας,προνοητικότηταςκαι τηςασφάλειας. Χορηγός: Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε.).

Υπεύθυνη προγράμματος: Ιωάννα Κυπριώτη

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές:https://jagreece.org/programs/oneireuomai-sofa/.

Το Junior Achievement σε όλο τον κόσμο

Το Junior Achievement Greece www.jagreece.org αποτελεί μέλος του παγκόσμιου μη κερδοσκοπικού εκπαιδευτικού οργανισμού μαθητικής και φοιτητικής επιχειρηματικότητας Junior Achievement Worldwide που έχει γραφεία σε όλες τις Η.Π.Α. και σε 120 χώρες. Είναι είναιυποψήφιο για το Νόμπελ Ειρήνης 2023.