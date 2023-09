Έλληνας επιστήμονας στη λίστα του περιοδικού TIME με τους 100 ανθρώπους που θα αλλάξουν τον κόσμο

Σε μια αξιοσημείωτη αναγνώριση της συνεισφοράς του στους τομείς της φυσιολογίας, της περιβαλλοντικής υγείας και της βιωσιμότητας, ο δρ Ανδρέας Φλουρής, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, συμπεριλήφθηκε στην περίφημη λίστα TIME100 Next του περιοδικού TIME για το 2023. Αυτή η ετήσια λίστα αναγνωρίζει 100 ανθρώπους από όλους τους χώρους, της πολιτικής, της επιστήμης, της τέχνης και της κοινωνικής δράσης με την πιο ισχυρή προοπτική να αλλάξουν το μέλλον του κόσμου.

Η λίστα TIME100 Next δημοσιεύεται από το 2021 και ο δρ Φλουρής είναι ο πρώτος Έλληνας που συμπεριλαμβάνεται σε αυτήν. Έως τώρα, στη λίστα έχουν συμπεριληφθεί πολιτικοί όπως η Σάννα Μαρίν, η τέως πρωθυπουργός της Φινλανδίας που ανέλαβε καθήκοντα λίγες εβδομάδες πριν από το πρώτο κρούσμα κορονοϊού στη χώρα της, η Κάγια Κάλλας, η πρωθυπουργός της Εσθονίας που έκανε αγώνα για την υποστήριξη της Ουκρανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και ο Ρίσι Σουνάκ, ο σημερινός πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, ο οποίος όταν συμπεριλήφθηκε στη λίστα TIME100 Next ήταν ένας σχετικά άγνωστος οικονομολόγος και είχε μόλις διοριστεί υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας. Η λίστα περιλαμβάνει επίσης καλλιτέχνες όπως η Ντούα Λίπα, μια ποπ σταρ με εκατομμύρια θαυμαστές σε όλο τον κόσμο, καθώς και την Άνα ντε Άρμας, πρωταγωνίστρια σε ταινίες όπως το "Knives Out" και "James Bond - No Time to Die". Επίσης, η λίστα TIME100 Next περιλαμβάνει αθλητές όπως τον Κάρλος Άλκαραζ, τον νεότερο τενίστα που έγινε Νο.1 στον κόσμο, τον Μάρκους Ράσφορντ, αστέρα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της εθνικής ομάδας της Αγγλίας, που ηγήθηκε μιας εκστρατείας για να πειστεί η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει την πείνα των παιδιών στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και τον Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος στα 21 του είχε ήδη επιλεγεί στην καλύτερη πεντάδα του ΝΒΑ. Τέλος, η λίστα TIME100 Next περιλαμβάνει ηγέτες, εφευρέτες και ακτιβιστές όπως τον Βίκτορ Γκλόβερ, έναν αστροναύτη της ΝΑΣΑ που θα πετάξει στη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού στα τέλη του επόμενου έτους με το διαστημόπλοιο Άρτεμις 2, τη Βανέσσα Νακάτε, γνωστή ακτιβίστρια για το κλίμα από την Ουγκάντα που ξεκίνησε ένα μεγάλο πρόγραμμα για τη μετάβαση των σχολείων στην ηλιακή ενέργεια, καθώς και την Υβόννη Άκι-Σόιερ, την πρώτη γυναίκα δήμαρχο του Φρίταουν, την πρωτεύουσας της Σιέρα Λεόνε.

Με μια λαμπρή σταδιοδρομία τα τελευταία 20 χρόνια, ο δρ Φλούρης έχει αφιερώσει την έρευνά του στην κατανόηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και των παραγόντων του περιβάλλοντος στη δημόσια υγεία και σε άλλες πτυχές της ζωής μας όπως η οικονομία, η ανταγωνιστικότητα και η ποιότητα ζωής. Είναι υπέρμαχος της δράσης για το κλίμα και του αγώνα για βιωσιμότητα, με στόχο να διασφαλίσει το μέλλον του πλανήτη μας και των κοινωνιών.

"Είναι τιμή μου που συμπεριλαμβάνομαι στη λίστα TIME100 Next", δήλωσε ο δρ Φλουρής στο ΑΠΕ-ΜΠΕ. "Αυτή η αναγνώριση αποτελεί απόδειξη της σκληρής δουλειάς της ερευνητικής μου ομάδας FAMELab στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και της υποστήριξης των συναδέλφων και των μεντόρων μου. Σκοπός της έρευνάς μου είναι να βοηθήσει στη δημιουργία ενός πιο βιώσιμου και δίκαιου μέλλοντος για όλους".

Αυτό που ξεχωρίζει τον δρ Φλουρή δεν είναι μόνο τα σημαντικά ακαδημαϊκά του επιτεύγματα αλλά και η προσπάθειά του να μεταφράσει την επιστημονική γνώση σε κοινωνική δράση. Έχει συμβουλεύσει κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμούς, όπως η Κυπριακή Προεδρία, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ελλάδα, το υπουργείο Εργασίας του Κατάρ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο Διεθνής Οργανισμός για την Εργασία, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος και η NASA, σχετικά με τις κρίσιμες αλληλεπιδράσεις της κλιματικής αλλαγής και παραγόντων του περιβάλλοντος με την υγεία, τη βιωσιμότητα, καθώς και την εκτίμηση των επιπτώσεων και την επικοινωνία των κινδύνων στο παρόν και το μέλλον.

Όπως εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δρ Φλουρής, "οι μελέτες μας εκτείνονται σε ένα ευρύ φάσμα, από μελέτες πεδίου μικρής και μεγάλης κλίμακας, βασική και εφαρμοσμένη εργαστηριακή έρευνα, κλινικές μελέτες, παρακολούθηση και μοντελοποίηση του περιβάλλοντος, επιδημιολογική έρευνα, εκτίμηση κινδύνου και ανάλυση πολιτικής ή οικονομίας". Συνεχίζοντας, αναφέρει ότι "είμαστε πολύ ευτυχείς που η έρευνά μας έχει χρηματοδοτηθεί από την Κομισιόν με περισσότερα από 20 εκατ. ευρώ από το 2010. Τους ενδιαφέρει πολύ που η έρευνά μας επικεντρώνεται σε προτεραιότητες της Κομισιόν, όπως οι επιπτώσεις της θερμικής καταπόνησης, της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και των ακραίων καιρικών φαινομένων στην υγεία και την ποιότητα ζωής". Έως τώρα, η έρευνα του δρ Φλουρή έχει σημαντική επίδραση στην πολιτική. Έχει βοηθήσει στην ανάπτυξη οδηγιών και νομοθεσίας για τη θερμική καταπόνηση και την ποιότητα του αέρα καθώς και τις στρατηγικές προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.

Η συμπερίληψη του δρ Φλουρή στο TIME100 Next δεν είναι απλώς μια αναγνώριση της εξαιρετικής συνεισφοράς του στην επιστήμη, αλλά και μια απόδειξη της δέσμευσής του να δημιουργήσει έναν πιο βιώσιμο και καλύτερο κόσμο για τις μελλοντικές γενιές. Ο ίδιος αναφέρει ακόμα ότι "ως υποστηρικτής της δράσης για το κλίμα, συνεργάζομαι στενά με εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς για την προώθηση πρωτοβουλιών βιωσιμότητας που μπορούν να οδηγήσουν σε έναν κόσμο πιο περιβαλλοντικά συνειδητοποιημένο. Προσπαθώ να μεταφράσω τα δεδομένα της επιστήμης σε δραστικές πολιτικές για το περιβάλλον, το κλίμα, την υγεία και την οικονομία για οργανισμούς όπως π.χ. ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας, η Τράπεζα της Ελλάδος και άλλοι". Για το λόγο αυτό έχει έντονη παρουσία σε μέσα ενημέρωσης παγκόσμιας εμβέλειας, όπως το BBC, το CBC, οι Financial Times, οι NewYorkTimes, το WIRED, το HBO και το ThomsonReutersFoundation. Όπως αναφέρει ο ίδιος, "η ικανότητα των επιστημόνων να επικοινωνούν σύνθετες έννοιες στο κοινό είναι ζωτικής σημασίας για την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας. Οι φορολογούμενοι στηρίζουν την έρευνα αλλά, δυστυχώς, πολλές φορές αυτή μένει αναξιοποίητη και δεν προχωρά πέρα από το επίπεδο ενός επιστημονικού άρθρου το οποίο μόνο λίγοι διαβάζουν. Αυτό πρέπει να το αλλάξουμε".

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει ξεκάθαρο ότι η ακούραστη δουλειά και η αφοσίωση του δρ Φλούρη εμπνέουν και άλλους να ασχοληθούν με αυτό το πεδίο έρευνας. Όπως αναφέρει ο ίδιος "έως τώρα είχα την τύχη να επιβλέψω την έρευνα περισσότερων από 60 εξαιρετικών μεταδιδακτόρων και διδακτορικών ή μεταπτυχιακών φοιτητριών και φοιτητών. Σήμερα, πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους εργάζονται σε οργανισμούς όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μεγάλα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής, ή έχουν ακολουθήσει άλλα εξαιρετικά καινοτόμα μονοπάτια καριέρας. Είμαι πολύ περήφανος για την δουλειά που έχουν εκπονήσει οι ερευνητές και οι ερευνήτριες της ομάδας μας". Ο ίδιος προσπαθεί να στηρίζει τους συνεργάτες του σε όλα τα στάδια της καριέρας τους, κάτι που αναγνωρίστηκε από τα πρώτα χρόνια της καριέρας του στον Καναδά, δίνοντάς του τον τίτλο του"Ακαδημαϊκού All-Canadian Mentor". Ο ίδιος καταλήγοντας τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι "η επόμενη γενιά επιστημόνων είναι η καλύτερη ελπίδα μας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Ως ακαδημαϊκός, έχω δεσμευτεί να υποστηρίξω το έργο τους και να τους βοηθήσω να έχουν ένα θετικό αντίκτυπο στο κοινωνικό σύνολο".

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ