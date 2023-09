Startup Universe - Greece: Άνοιξαν οι αιτήσεις για τους ενδιαφερόμενους

Στις 06 Σεπτεμβρίου άνοιξαν και επίσημα οι αιτήσεις για το δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα Startup Universe - Greece, το οποίο πραγματοποιείται διαδικτυακά για 4 εβδομάδες τον Οκτώβριο και απευθύνεται αποκλειστικά σε Έλληνες ιδρυτές νεοφυών επιχειρήσεων παγκοσμίως.

To Startup Universe - Greece είναι ένα καινοτόμο μη κερδοσκοπικό πρόγραμμα, στο οποίο δίνεται δωρεάν η ευκαιρία να δικτυωθούν ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις τεχνολογικού χαρακτήρα μεταξύ τους, αλλά κυρίως με τα πιο λαμπρά μυαλά της διασποράς, καθιερωμένους ιδρυτές, γνωστούς επενδυτές, σπουδαίους συμβούλους επιχειρήσεων και ειδικούς.

Οι ομάδες που θα αιτηθούν θα έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν σε workshops, ευκαιρίες χρηματοδότησης και εβδομαδιαίες ζωντανές συνομιλίες Q&A με έμπειρους ιδρυτές και επενδυτές νεοφυών επιχειρήσεων. Επίσης, θα έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό, αλληλεπίδραση με την κοινότητα μέσω forum, καθώς και διάφορες προσφορές και

εκπτώσεις.

Στόχος του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει και να υποστηρίξει επιχειρηματίες στα πρώτα τους βήματα και να ενδυναμώσει το οικοσύστημα των startup επιχειρήσεων της χώρας.

Το πρόγραμμα ξεκινάει την πρώτη Τρίτη του Οκτωβρίου (03/10) και έχει διάρκεια 4 εβδομάδων, κατα τις οποίες πραγματοποιούνται office hours και εργαστήρια (κάθε Τρίτη & Πέμπτη αντίστοιχα) στις εξής θεματικές:

1.Build your team / Talking to customers

2.Build your MVP

3.Marketing / Sales Growth

4.Fundraising



Το Startup Universe πραγματοποιείται ταυτόχρονα σε χώρες από όλο τον κόσμο, ενώ την εθνική διοργάνωση έχει αναλάβει το InfinityGreece, κοινωνική επιχείρηση από τη Θεσσαλονίκη με αντικείμενο τα media, την ψηφιακή εποχή και την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Στην αντίστοιχη διοργάνωση του προγράμματος το 2022 συμμετείχαν 457 founders, 220 startups, 45 experts, 12 speakers, ενώ τα workshops και office hours ήταν συνολικά 12.

Ευχαριστούμε θερμά για την υποστήριξη τους, τους community partners CapsuleT - Travel & Hospitality Accelerator, Walk Auth, One Stop Liaison Office, Finance UoM, Yet NGO, Mexoxo, Think Thrace Incubator, Bizrupt Innovation Catalyst, Hellenic Design Centre - ΚΕΠΑ, Πάρκο Καινοτομίας Joist, i4G Incubation for Growth.

Το πρόγραμμα υλοποιείται υπό την Αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών.

Για δήλωση συμμετοχών, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να ακολουθήσουν τον παρακάτω σύνδεσμο.

https://bit.ly/SUGreeceApply