Λιβύη: Τρεις Ελληνες νεκροί και δύο αγνοούμενοι από το τροχαίο με μέλη της ανθρωπιστικής αποστολής

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 18/09, 00:18

Τρεις νεκροί και δύο αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός της τραγωδίας που εκτυλίχθηκε το μεσημέρι στη Λιβύη όπου, όπως μεταδόθηκε, έγινε μετωπική σύγκρουση στην οποία ενεπλάκη λεωφορείο που μετέφερε 19 μέλη της ελληνικής αποστολής, η οποία είχε μεταβεί στη χώρα στο πλαίσιο ανθρωπιστικής βοήθειας.

Ειδικότερα, από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας ανακοινώθηκε "ότι τρία μέλη της ελληνικής ανθρωπιστικής αποστολής στη Λιβύη έχασαν τη ζωή τους και δυο αγνοούνται. Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση."

Ωστόσο, υπάρχουν φόβοι ότι οι νεκροί ανέρχονται στους πέντε, καθώς υπάρχουν θύματα που δεν έχουν ταυτοποιηθεί και είναι δύσκολο να αναγνωριστούν επί του παρόντος καθώς το λεωφορείο που μετέφερε την ελληνική αποστολή κάηκε ολοσχερώς.

Σε κάθε περίπτωση, επικρατεί σύγχυση όσον αφορά τον αριθμό των νεκρών. Τη στιγμή που το ΓΕΕΘΑ κάνει λόγο για 3 νεκρούς και δυο αγνοούμενους τηλεγράφημα του πρακτορείου Reuters επικαλούμενο τον υπουργό Υγείας της κυβέρνησης της ανατολικής Λιβύης, ανέφερε πως το τροχαίο στοίχισε τη ζωή σε τέσσερα μέλη της ελληνικής αποστολής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το πρακτορείο, ο Λίβυος υπουργός Υγείας, Othman Abduljaleel, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής ενημέρωσης δήλωσε ότι στο "τρομερό" τροχαίο έχασαν τη ζωή τους τέσσερα μέλη της ελληνικής αποστολής, ενώ έχουν τραυματιστεί άλλα 15 άτομα, εκ των οποίων επτά βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σημειώνεται πως αρχικά το ΓΓΕΘΑ έκανε λόγο για ορισμένους ελαφρά τραυματίες, ενώ η νεότερη ανακοίνωση του αναφέρεται σε τρεις νεκρούς και δυο αγνοούμενους.

Λίγο μετά τις 21.00 απογειώθηκε από την Ελευσίνα C -130 με γιατρούς και ειδικό εξοπλισμό ακόμη και για παροχή πρώτων βοηθειών αλλά και για τον επαναπατρισμό των Ελλήνων.

Video | A bus transporting #Greek Rescue Team has an accident on Marawa road on its way to the #flood-effected #Derna city, killing 7 people & wounding 6.



The #Libya Update pic.twitter.com/Pcvqm4fnld