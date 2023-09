Διεθνές Forum Δημοσιογραφίας 2023 από το iMEdD: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα και περιλαμβάνει περισσότερα από 60 sessions και 100 ομιλητές

Λιγότερο από ένας μήνας υπολείπεται για το Διεθνές Forum Δημοσιογραφίας 2023 του iMEdD που θα πραγματοποιηθεί από τις 28 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, στον χώρο της Πειραιώς 260. Περισσότεροι από 100 διακεκριμένοι επαγγελματίες του χώρου της δημοσιογραφίας θα μοιραστούν γνώσεις, εμπειρίες, προβληματισμούς και λύσεις, μέσα από μια πληθώρα πάνελ, workshops και keynotes ομιλιών.

H κάλυψη της κλιματικής κρίσης, του μεταναστευτικού, της διαφθοράς και του πολέμου, η ελευθερία του Τύπου σε διαφορετικά σημεία του πλανήτη, οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης, η δημοσιογραφία δεδομένων, καθώς και η ανεξαρτησία των ΜΜΕ μέσα από σύγχρονα μοντέλα συνεργασιών και καινοτόμα σχήματα βιωσιμότητας, είναι μόλις μερικά από τα θέματα που θα συζητηθούν, εκφράζοντας την προσδοκία κοινού και ομιλητών για ένα υγιές περιβάλλον ενημέρωσης.

Την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά οργανισμούς όπως το Committee to Protect Journalists (CPJ), European Data Journalism Network (EDJNet), European Press Prize, Global Investigative Journalism Network (GIJN), Mediterranean Institute for Investigative Reporting (MIIR), Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), Solomon και World Press Photo (WPP) θα έχουν όσοι βρεθούν στο Forum, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Media Village.

Το πρόγραμμα συμπληρώνουν προβολές ντοκιμαντέρ, εκθέσεις φωτογραφίας, το πρωτότυπο format του "Live Journalism”, καθώς και το European Press Prize Community Event 2023 που εξελίσσεται και φέτος στο πλαίσιο του Forum.

Σημειώνεται ότι την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου, στις 19:00, μία ημέρα πριν την επίσημη έναρξη του Forum, θα πραγματοποιηθούν οι Διαλόγοι του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) με θέμα "Τηλεθεατές ή Πολίτες".



Χρήσιμες πληροφορίες:



Για τη συμμετοχή είναι απαραίτητη η ηλεκτρονική εγγραφή στο https://forum.imedd.org

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας για το σύνολο των sessions.

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις, επισκεφθείτε την κατηγορία FAQ εδώ ή επικοινωνήστε μαζί μας στο info@imedd.org.