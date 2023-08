Φωτιά στον Έβρο: Η καμένη έκταση ξεπερνά σε μέγεθος την Νέα Υόρκη

Η πυρκαγιά στον Έβρο που μαίνεται εδώ και 11 ημέρες έχει κατακάψει έκταση μεγαλύτερη από όση καταλαμβάνει η πόλη της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με την Υπηρεσία Κλιματικής Αλλαγής Copernicus που λειτουργεί υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως σημειώνει το Reuters, εν μέσω θυελλωδών ανέμων και υψηλών θερμοκρασιών, η φωτιά που ξεκίνησε κοντά στην πόλη της Αλεξανδρούπολης εξαπλώθηκε γρήγορα στην περιοχή του Έβρου, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 20 ανθρώπων την περασμένη εβδομάδα. Πρόκειται για την πιο φονική πυρκαγιά της Ευρώπης αυτό το καλοκαίρι, που μετέτρεψε εκτάσεις πλούσιας βλάστησης σε καμένη γη, καταστρέφοντας σπίτια και βιοποριστικές πηγές.

Σε ανάρτηση στο Twitter (πλέον X) η υπηρεσία Copernicus ανέφερε ότι η πυρκαγιά στον Έβρο κατέστρεψε τουλάχιστον 808,7 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Ενδεικτικό είναι ότι η Νέα Υόρκη καταλαμβάνει 778,2 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

#ImageOfTheDay



The historic fire in the #Evros area of Greece🇬🇷 is approaching the towns of #Kotronia and #Dadia



🔴The Dadia forest and National Park have been severely affected

🔴8⃣0⃣,8⃣7⃣3⃣ hectares burned



⬇️The burn scar as seen by #Copernicus #Sentinel2🇪🇺🛰️ on 28 August pic.twitter.com/GVQM1Mswbk