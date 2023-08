Ανεξέλεγκτες οι φωτιές στον Έβρο: Μάχη για να μην ενωθούν τα μέτωπα Δαδιάς - Αλεξανδρούπολης

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 16:55

Δραματική είναι η κατάσταση στη φωτιά, που μαίνεται ανεξέλεγκτη για πέμπτη ημέρα στον Έβρο.

• Πριν από λίγο μήνυμα του 112 εστάλη στις 1:58 στους κατοίκους των περιοχών Κοίλα και Μελία στον Έβρο προκειμένου να απομακρυνθούν προς τις Φέρες λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη. Ειδικότερα το μήνυμα αναφέρει: "Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Κοίλα και Μελία απομακρυνθείτε προς Φέρες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών".

• Μήνυμα του 112 εστάλη στις 2:46 στους κατοίκους της περιοχής Κασσιτέρα στη Ροδόπη προκειμένου να απομακρυνθούν προς τις Σάπες λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη.

Σε ό,τι αφορά στα ενεργά μέτωπα:

• Από τις πρώτες πρωινές ώρες η φωτιά που από χθες καίει στην Κίρκη και τη Συκορράχη κατέβηκε προς την περιοχή της Αύρας όπου επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις.

• Επίσης μέτωπο πυρκαγιάς προερχόμενο από τη Δαδιά κινείται προς τους οικισμούς των Κοίλων και της Μελίας οι οποίοι εκκενώνονται καθώς και προς το ρέμα της Ιτέας στη Μάνθεια.

• Τέλος μέτωπο πυρκαγιάς υπάρχει και στην περιοχή της Μαυρόπετρας το οποίο κινείται νοτιοδυτικά προς τη Συκορράχη και το Νομό Ροδόπης.

Η μάχη των πυροσβεστών δίνεται αυτή την ώρα με στόχο να ανακοπεί η πορεία της πυρκαγιάς της Δαδιάς προς τα δυτικά και συγκεκριμένα προς τη Λεπτοκαρυά.

Το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην πρωινή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε αποφάσισε την υιοθέτηση της πρότασης του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης η οποία προβλέπει την επέμβαση από τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα σε συνεργασία με υλοτόμους των δασικών συνεταιρισμών στην περιοχή του Μεγάλου Ρέματος της Αισύμης στο Σανιδοχώρι. Επίσης θα ζητηθεί η συνδρομή των αγροτών οι οποίοι διαθέτουν βυτιοφόρα για την τροφοδότηση με νερό των οχημάτων της πυροσβεστικής καθώς σε αρκετούς οικισμούς σημειώνονται προβλήματα με την ηλεκτροδότηση και την υδροδότηση.

Ως προς τις καιρικές συνθήκες η μικρή μείωση της έντασης των ανέμων, για πρώτη φορά μετά την έναρξη της πυρκαγιάς το προηγούμενο Σάββατο, κράτησε μόνο λίγες ώρες, γεγονός που δυσχεραίνει σε μεγάλο βαθμό την προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Σε αυτό το πλαίσιο, το μεσημέρι της Τετάρτης εστάλη "112" για εκκένωση του χωριού Κιζάρι ενώ λίγο νωρίτερα είχε σταλεί για το χωριό Κασσιτέρα προς τις Σάπες. "Εάν βρίσκεστε στην περιοχή Κιζάρι απομακρυνθείτε προς Σάπες. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών" ανέφερε το μήνυμα του 112.

Παράλληλα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μεγάλο αγώνα για να αποτρέψουν τη σύνδεση με το μέτωπο Αλεξανδρούπολης - Δαδιάς. Σε αυτό το πλαίσιο, έκκληση για ενίσχυση επίγειων και εναέριων μέσων στα μέτωπα απευθύνει ο δήμαρχος Μαρωνείας-Σαπών Ντίνος Χαριτόπουλος.

Πυρκαγιά έξω από την πόλη του Σουφλίου ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης, με την Πυροσβεστική να έχει ειδοποιηθεί και να σπεύδει στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του evros-news, η μία εστία είναι στην περιοχή του Προφήτη Ηλία, ενώ υπήρχε αρχικά ενημέρωση και για δεύτερο σημείο, αλλά τελικά οι καπνοί προέρχονταν από την μία φωτιά που προϋπήρχε.

Το πρόβλημα είναι ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι απασχολημένες στην τεράστια φωτιά του δάσους της Δαδιάς και έχουν περιοριστεί η δυνατότητα μεγάλης παρουσίας.

Δορυφόρος του Ινστιτούτου Maxar των ΗΠΑ, το οποίο ειδικεύεται στην παρατήρηση της γης αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής που για πέμπτη ημέρα επικρατεί στον Έβρο, δίνοντας στη δημοσιότητα φωτογραφίες από το σημείο.

Ένα τεράστιο σύννεφο καπνού πνίγει την Αλεξανδρούπολη, ενώ άλλες εικόνες δείχνουν την αδιάκοπη μάχη των πυροσβεστών με τα πυροσβεστικά αεροσκάφη που προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά.

New satellite imagery of a large #wildfire burning near #Alexandroupolis, #Greece. Imagery from August 21, 2023, shows the extent of the fires that continue to threaten residents. Firefighting aircraft can be seen operating in the area attempting to control the blaze. pic.twitter.com/OgNuXSgTUt